Jürgen Klopp: Én több hollandot ismerek, mint Xavi
A csütörtökön rajtoló NL első játéknapján csap össze Hollandia és Németország az A-liga 2. csoportjában, és mindkét válogatott kispadján ezen a találkozón debütál az új szövetségi kapitány. A nationalelfet irányító Jürgen Klopp a meccset megelőző napon nyilatkozott a sajtó képviselőinek, és kollégáját, Xavi Hernándezt is megemlítette, akit augusztus középén neveztek ki az oranje élére.
„Én személyesen több játékost ismerek, mint Xavi, a holland futballistákat is ideértve. Nem tudom, ez előny-e, de ettől függetlenül tény, hogy így van” – mondta humorosan Klopp, aki azt is hozzátette, pozitívumnak tartja, hogy Xavival ugyanolyan helyzetben vannak, vagyis mindkettejüknek ez lesz az első mérkőzésük szövetségi kapitányként, s mindketten hétfő óta dolgoznak együtt a játékosaikkal.
Mint a Mundo Deportivo beszámolójából kiderül, az 59 éves német tréner az edzés közben ment oda az újságírókhoz, s kezdett el beszélni a német keret tagjairól. Szerinte a csapatot szupersztárok alkotják, akik éhesek a sikerre: „Ha a fiúk mindent beleadnak, akkor én vagyok a felelős a vereségért.”
A német válogatott a hollandok elleni meccs után vasárnap a görögöket, jövő csütörtökön pedig a szerbeket fogadja, majd jövő vasárnap Görögországba látogat ebben a válogatotti-dőszakban.
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