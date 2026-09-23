Jürgen Klopp: Én több hollandot ismerek, mint Xavi

A csütörtökön rajtoló NL első játéknapján csap össze Hollandia és Németország az A-liga 2. csoportjában, és mindkét válogatott kispadján ezen a találkozón debütál az új szövetségi kapitány. A nationalelfet irányító Jürgen Klopp a meccset megelőző napon nyilatkozott a sajtó képviselőinek, és kollégáját, Xavi Hernándezt is megemlítette, akit augusztus középén neveztek ki az oranje élére.

„Én személyesen több játékost ismerek, mint Xavi, a holland futballistákat is ideértve. Nem tudom, ez előny-e, de ettől függetlenül tény, hogy így van” – mondta humorosan Klopp, aki azt is hozzátette, pozitívumnak tartja, hogy Xavival ugyanolyan helyzetben vannak, vagyis mindkettejüknek ez lesz az első mérkőzésük szövetségi kapitányként, s mindketten hétfő óta dolgoznak együtt a játékosaikkal.