Nemzeti Sportrádió

Jürgen Klopp: Én több hollandot ismerek, mint Xavi

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.23. 21:28
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Jürgen Klopp jókedvűen nyilatkozott a sajtó képviselőinek (Fotó: Getty Images)
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német válogatott Nemzetek Ligája Xavi Hernández holland válogatott Jürgen Klopp
A csütörtöki Hollandia–Németország Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt a vendégek szövetségi kapitánya, Jürgen Klopp tréfálkozott, mondván, szerinte ő több hollandot ismer, mint az oranjét irányító Xavi.

A csütörtökön rajtoló NL első játéknapján csap össze Hollandia és Németország az A-liga 2. csoportjában, és mindkét válogatott kispadján ezen a találkozón debütál az új szövetségi kapitány. A nationalelfet irányító Jürgen Klopp a meccset megelőző napon nyilatkozott a sajtó képviselőinek, és kollégáját, Xavi Hernándezt is megemlítette, akit augusztus középén neveztek ki az oranje élére.

„Én személyesen több játékost ismerek, mint Xavi, a holland futballistákat is ideértve. Nem tudom, ez előny-e, de ettől függetlenül tény, hogy így van” – mondta humorosan Klopp, aki azt is hozzátette, pozitívumnak tartja, hogy Xavival ugyanolyan helyzetben vannak, vagyis mindkettejüknek ez lesz az első mérkőzésük szövetségi kapitányként, s mindketten hétfő óta dolgoznak együtt a játékosaikkal.

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Új, ám mégis ismerős nevek mutatkozhatnak be a szeptember 24-én este kezdődő Nemzetek Ligájában.

Mint a Mundo Deportivo beszámolójából kiderül, az 59 éves német tréner az edzés közben ment oda az újságírókhoz, s kezdett el beszélni a német keret tagjairól. Szerinte a csapatot szupersztárok alkotják, akik éhesek a sikerre: „Ha a fiúk mindent beleadnak, akkor én vagyok a felelős a vereségért.”

A német válogatott a hollandok elleni meccs után vasárnap a görögöket, jövő csütörtökön pedig a szerbeket fogadja, majd jövő vasárnap Görögországba látogat ebben a válogatotti-dőszakban.

NEMZETEK LIGÁJA 
A-LIGA, 1. FORDULÓ
2. CSOPORT, CSÜTÖRTÖK
20.45: Hollandia–Németország, Amszterdam (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
20.45: Szerbia–Görögország, Belgrád (Tv: Match4)

 

német válogatott Nemzetek Ligája Xavi Hernández holland válogatott Jürgen Klopp
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