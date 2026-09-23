Szira Zsófia bronzérmes az ökölvívó Eb-n

Szira Zsófiára (+80 kg) az elődöntőben, Akilov Pilipre (75 kg) a négy közé jutásért várt orosz a szerda esti programban. A tavalyi U23-as Európa-bajnok Szira becsülettel helytállt a súlycsoportban rendkívül atletikusnak számító Kszenyija Olifirenko ellen, de nem volt valós továbbjutási esélye – viszont így is remek bronzéremmel tér haza pályafutása első felnőttvilágversenyéről.

Akilov 80 kg-ból érkezett és a 70 felé tart, „menet közben” ötödik lett Szófiában. Iszmail Mucolgov tavaly világbajnok lett az IBA-nál, és most Európa-első is lehet, miután a meccs elején felépített előnyéből eleget őrzött meg a végső gongig, és 4:1-re győzött.

Férfiak. Negyeddöntő. 75 kg: Mucolgov (orosz)–Akilov Pilip p. gy. (4:1). Nők. Elődöntő. +80 kg: Olifirenko (orosz)–Szira Zsófia p. gy. (5:0)