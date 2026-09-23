Nemzeti Sportrádió

A szlovénokkal kezd a magyar válogatott a jégkorong Nemzetek Európai Kupájában

2026.09.23. 20:57
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Fotó: Kovács Péter
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jégkorong Nemzetek Európai Kupája Amiens
A szlovénokkal kezd a magyar jégkorong-válogatott Amiens-ben a Nemzetek Európai Kupájában november 5-én.

A rendező francia szövetség tájékoztatása szerint a magyarok az első fordulóban 16 órakor lépnek jégre. Másnap az idei világbajnokságon bronzérmes norvégok – akik a jövő évi vb-n is csoportellenfelek lesznek – következnek ugyancsak délután 4-kor. A november 7-i záráson a házigazda franciákkal 19 órakor találkozik Majoross Gergely szövetségi kapitánya alakulata.

A Nemzetek Európai Kupájában december 10–12-én Magyarországon a francia, a lengyel és az ukrán együttes lesz az ellenfél. Február 11. és 13. között Norvégiában a házigazdák együttesével, valamint Ausztria és Dánia csapatával találkozik a magyar válogatott.

A 2027-es vb-nek Németország ad otthont május 13. és 30. között, a magyarok a düsseldorfi csoportban érdekeltek.

 

jégkorong Nemzetek Európai Kupája Amiens
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