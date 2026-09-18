Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Puskás Akadémia–Kispest-Honvéd 3–1

Hiába parkolta be a buszt Aradon a Sepsi, kikapott a székelyföldi csapat

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.09.18. 19:23
null
Fotó: FB/Sepsi OSK
Címkék
Sepsi OSK UTA Arad Superliga
Két percre volt a pontszerzéstől Aradon a Sepsi OSK, ahol az UTA csak a ráadásban tudta feltörni a székelyföldi csapat védelmét.

A Neuman Ferenc Stadionban az 5200 néző által biztatott hazaiak az első perctől kezdve nekimentek a Sepsinek, és az első félidőben főleg szögletekből próbálták bevenni David Lazar kapuját. Az első veszélyes lövés még a szentgyörgyieké volt, Gustavo Cascardo jobbról, erőből meglőtt labdáját azonban kiütötte Zöld-foki-szigetek válogatottjával a nyári világbajnokságot is megjárt Márcio Rosa. Ezt követően viszont Lazarnak kellett többször is védenie, Andrei Dorobantu ívelt fejesénél pedig a felső léc is kisegítette a Sepsi kapusa.

Szünet után ugyan csökkent az aradi lövések minősége, de a támadásban rendkívül erőtlen szentgyörgyiek mindent a gól nélküli döntetlen kibekkelésére tettek fel. A végén azonban már percenként jött egy-egy aradi lövés a kapujukra, és a 91. percben, egy blokkolt közeli lövés utáni kipattanóból Dorobantu 7 méterről, jobbról elemi erővel lőtt a hálóba, három pontra váltva az UTA dominanciáját. 

ROMÁN SUPERLIGA, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
UTA Arad–Sepsi OSK 1–0 (Dorobantu 90+1.)
Sepsi OSK: Sigér Dávid nem volt a keret tagja

 

Sepsi OSK UTA Arad Superliga
Legfrissebb hírek

A Sepsi visszavágott a CFR-nek a kupában elszenvedett vereségért

Minden más foci
2026.09.12. 20:09

Eppel gólt lőtt, de a Csíkszereda és a Sepsi is ötöt kapott

Minden más foci
2026.09.05. 19:04

Nem bírt a CFR-vel a tartalékos Sepsi a Román Kupában

Minden más foci
2026.09.01. 19:34

A 18 éves Batzula Hunor góljával vezetett, de végül megint ikszelt a Sepsi

Minden más foci
2026.08.23. 17:52

Hosszabbítás után harcolta ki a Román Kupa csoportkörébe jutást a Sepsi

Minden más foci
2026.08.19. 20:55

Az MTK-ból igazolt szűrőt a Csíkszereda

Minden más foci
2026.08.17. 16:05

Együtt énekelték a Székely Himnuszt a Csíkszereda és a Sepsi szurkolói – videó

Minden más foci
2026.08.16. 13:40

Nem született gól a Superliga első székely derbijén

Minden más foci
2026.08.15. 19:48