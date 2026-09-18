Hiába parkolta be a buszt Aradon a Sepsi, kikapott a székelyföldi csapat

A Neuman Ferenc Stadionban az 5200 néző által biztatott hazaiak az első perctől kezdve nekimentek a Sepsinek, és az első félidőben főleg szögletekből próbálták bevenni David Lazar kapuját. Az első veszélyes lövés még a szentgyörgyieké volt, Gustavo Cascardo jobbról, erőből meglőtt labdáját azonban kiütötte Zöld-foki-szigetek válogatottjával a nyári világbajnokságot is megjárt Márcio Rosa. Ezt követően viszont Lazarnak kellett többször is védenie, Andrei Dorobantu ívelt fejesénél pedig a felső léc is kisegítette a Sepsi kapusa.

Szünet után ugyan csökkent az aradi lövések minősége, de a támadásban rendkívül erőtlen szentgyörgyiek mindent a gól nélküli döntetlen kibekkelésére tettek fel. A végén azonban már percenként jött egy-egy aradi lövés a kapujukra, és a 91. percben, egy blokkolt közeli lövés utáni kipattanóból Dorobantu 7 méterről, jobbról elemi erővel lőtt a hálóba, három pontra váltva az UTA dominanciáját.

ROMÁN SUPERLIGA, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

UTA Arad–Sepsi OSK 1–0 (Dorobantu 90+1.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid nem volt a keret tagja