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NB I: Puskás Akadémia–Kispest-Honvéd 3–1

Női kézi NB I: az újonc felett aratta első győzelmét a NEKA

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.18. 19:45
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Bakó Botond vezetőedző elégedett lehet (Fotó: NEKA)
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Eszterházy SC női kézilabda NB I NEKA
Egyetlen mérkőzést rendeztek a női kézilabda NB I 3. fordulójának pénteki játéknapján, amelyen két, pont nélküli csapat találkozott egymással.

Nem indult egyszerűen a 2026–2027-es bajnoki idény a NEKA számára, hiszen a nyitó fordulóban a címvédő Győrrel, egy héttel később pedig a szintén elsőségre pályázó Ferencvárossal találkozott – a balatonboglári csapat mindkét összecsapást elvesztette.

A 3. fordulóban viszont adott volt a lehetőség a sikerre, hiszen az újonc Eszterházy SC fogadta a NEKA-t: a vendégek a szünetre ötgólos előnyt alakítottak ki, ami a második félidőben csak minimálisan csökkent, 26–30 lett a vége.

NŐI KÉZILABDA NB I
3. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Eszterházy SC–NEKA 26–30 (12–17)

Szombaton játsszák
16.30: Alba Fehérvár KC–Moyra-Budaörs United Shipping
18.00: Mol Esztergom–Vasas SC (Tv: Sport1)
18.00: Gravitáció Szombathelyi KKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC
Vasárnap játsszák
18.00: Váci NKSE–DVSC Skyline (Tv: Sport1)

Szerdán játszották
FTC-Toyota Kovács–MTK Budapest 37–25 (19–10)
Kedden játszották
Győri Audi ETO KC–Kisvárda Master Good SE 36–14 (15–7)

 

 

Eszterházy SC női kézilabda NB I NEKA
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