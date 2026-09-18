Női kézi NB I: az újonc felett aratta első győzelmét a NEKA

Nem indult egyszerűen a 2026–2027-es bajnoki idény a NEKA számára, hiszen a nyitó fordulóban a címvédő Győrrel, egy héttel később pedig a szintén elsőségre pályázó Ferencvárossal találkozott – a balatonboglári csapat mindkét összecsapást elvesztette.

A 3. fordulóban viszont adott volt a lehetőség a sikerre, hiszen az újonc Eszterházy SC fogadta a NEKA-t: a vendégek a szünetre ötgólos előnyt alakítottak ki, ami a második félidőben csak minimálisan csökkent, 26–30 lett a vége.

NŐI KÉZILABDA NB I

3. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Eszterházy SC–NEKA 26–30 (12–17)

Szombaton játsszák

16.30: Alba Fehérvár KC–Moyra-Budaörs United Shipping

18.00: Mol Esztergom–Vasas SC (Tv: Sport1)

18.00: Gravitáció Szombathelyi KKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC

Vasárnap játsszák

18.00: Váci NKSE–DVSC Skyline (Tv: Sport1)

Szerdán játszották

FTC-Toyota Kovács–MTK Budapest 37–25 (19–10)

Kedden játszották

Győri Audi ETO KC–Kisvárda Master Good SE 36–14 (15–7)