Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Puskás Akadémia–Kispest-Honvéd 3–1

Izgalmas döntetlent játszott az ETO University és a Tatabánya

V. SZ.V. SZ.
2026.09.18. 20:13
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Andó Arián (Fotó: Kovács Péter)
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FTC ETO FC férfi kézilabda NB I Veszprém Tatabánya
A férfi kézilabda NB I 3, fordulójában a Tatabánya 24–24-es döntetlent játszott a győri ETO University HT vendégeként, a címvédő Veszprém fölényes győzelemmel távozott a Ferencváros otthonából.

A pénteki játéknap legizgalmasabb mérkőzésén az előző fordulóban a Szegedet legyőző Tatabánya ezúttal Győrbe, az ETO otthonába látogatott, így két, a dobogó harmadik fokára hajtó gárda csapott össze.

A hazaiak ugyan két meccs után nulla ponttal álltak a tabella alsó régiójában, de ez senkit se tévesszen meg: első két ellenfele a Veszprém és a Szeged volt.

Tíz hetessel járó kemény csata végén, 7 másodperccel a vége előtt Daniel Mosindi találatával egy góllal még a Bányász vezetett, de Bognár Alex az utolsó pillanatban egyenlíteni tudott, így döntetlen és a pontosztozkodás született.

A bajnoki címédő Veszprém simán nyert a Fradi otthonában, míg a PLER és a NEKA szintén nem bírtak egymással. 

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
3. forduló
PLER-Budapest–Liqui Moly NEKA 27–27 (14–11)
BUD Aréna, 650 néző. V: Felhő, Öcsi. 
PLER: Bősz – Tóth Á. 2, Markez, Hegedüs M. 4, Vuksic 1, OCVIRK 8 (5), Menyhárt 2. Csere: KRÁNITZ (kapus), Mikita, Borsos T., KEMÉNY L. 4, Fekete Á. 1, KAVIN 5, Albek, Deák M. Edző: Lepsényi Sándor
NEKA: Borsos M. – MARACSKÓ 8 (4), Vári, Bugyáki, Mészáros Máté, Kardos 3, Lukács K. 3. Csere: NAGY T. (kapus), KOVÁCS D. 6 (4), Tárnoki, Széles 1, Apró 1, Balogh D. 1, Szabó L. 2, Draskovics 1, Kucsera 1. Edző: Lehőcz Zoltán
Az eredmény alakulása. 8. perc: 4–2. 16. p.: 6–5. 24. p.: 11–8. 38. p.: 17–13. 41. p.: 18–18. 48. p.: 22–23. 55. p.: 27–25. Kiállítások: 14, ill. 12 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 9/8
MESTERMÉRLEG
Lepsényi Sándor: – Hatalmas bravúrt érünk el Csurgón, aztán jön a meccs, amit be kellene húzni, és nem megy. Nagyon unalmas, és nem igaz, hogy nem tanulunk belőle. A második félidő közepe megmagyarázhatatlan, nagy butaságokat csináltunk.
Lehőcz Zoltán: – Az első félidőben nem tartottuk be, amit megbeszéltünk, lehetett volna nagyobb különbség is a két csapat között. A második félidőben többet sikerült megvalósítani a meccstervből, a végjátékban mindkét csapat hibázott, így szerintem igazságos döntetlen született.

ETO University HT–Mol Tatabánya KC 24–24 (15–13)
Győr, 1147 néző. V: Fekete T., Hajdu. 
GYŐR: PÁSZTOR I. – Nagy M. 2, Bognár A. 1, Dely, Kusan 3, GYŐRI M. 4, KRAKOVSZKI B. 6 (3). Csere: Győri K. (kapus), Szmetán M. 2, Stepancic 3, Zakor 1, Csepics, Hári 2 (2), Kovács T. Edző: Kopornyik Zsolt
TATABÁNYA: Székely – Terjék, MOSINDI 4, Tóth L. 1, Vajda H. 1, Bodó 4, Damatrin 3 (3). Csere: ANDÓ (kapus), Karai 3, Éles B. 2 (2), Papp T., Molnár R. 1, Rodríguez P., Temesvári, Sztraka 2, ZSITNYIKOV 3. Edző: Tóth Edmond
Az eredmény alakulása. 8. perc: 4–4. 15. p.: 6–8. 19. p.: 10–9. 25. p.: 13–13. 28. p.: 15–13. 33. p.: 17–14. 38. p.: 17–15. 44. p.: 19–17. 48. p.: 19–19. 54. p.: 22–20. 59. p.: 23–23. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/5, ill. 10/5
MESTERMÉRLEG
Kopornyik Zsolt: – Jól felkészültünk a jó formában érkező Tatabányából, támadásban és védekezésben is működtek az elképzeléseink. A színvonalas mérkőzés nagy részében vezettünk, de a két csapat képességeit tekintve az egy ponttal sem lehetünk elégedetlenek.
Tóth Edmond: – A várt háromesélyes küzdelmet hozta az összecsapás, nagy taktikai csatában mindkét oldalon kiválóan működő védelmekkel. Örülök, mert jó csapat otthonában tudtunk pontot szerezni. 

Ferencvárosi TC–One Veszprém HC 26–42 (11–22)

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