Magyar válogatott röplabdázó lett az MVP egy négyes tornán Amerikában

A gödöllői nevelésű négyesütőt a hét legjobb támadójának választották meg az Old Trapper Mountain West konferenciában, miután 52 sikeres támadással és öt ászszervával járult hozzá a Rainbow Wahine csapatának hibátlan, 3–0-s tornamérlegéhez.

A négy éve az Egyesült Államokban tanuló és játszó játékos szettenként átlagosan négy sikeres támadást hajtott végre és 4,65 pontot szerzett – mindkét mutatóban ő volt a legjobb a csapatában –, teljesítményével pedig kiérdemelte a torna legértékesebb játékosának (MVP) járó elismerést.

Az OUTRIGGER meghívásos felkészülési torna első mérkőzésén, a Utah Tech elleni 3:0-s siker során 12 pontot szerzett és kulcsszerepet vállalt a meccs hajrájában – csapata utolsó öt pontjából négyet ő szerzett, köztük a meccslabdánál egy sikeres blokkot –, amikor félő volt, hogy az ellenfél szépíteni tud.

Másnap a Loyola Marymount elleni, öt szettes győzelem során szezoncsúcsot jelentő 21 sikeres támadást ért el 54 kísérletből. Miután az LMU kiharcolta a döntő szettet, ott Ratkai a Rainbow Wahine első nyolc pontjából hatot – köztük két egymást követő ászszervát – szerezett, emellett tíz sikeres mezőnyvédekezést is jegyzett.

Ratkai a tornát a vasárnapi, UC San Diego elleni – szintén öt szettben megnyert – mérkőzéssel zárta, ahol 50 kísérletből 19 sikeres támadást és két ászszervát könyvelhetett el.