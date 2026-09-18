Nemzeti Sportrádió

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NB I: Puskás Akadémia–Kispest-Honvéd 3–1

Osztrák hokiliga: a Ferencváros vereségével indult az új idény

KAPOLCSI-SZABÓ BENCEKAPOLCSI-SZABÓ BENCE
2026.09.18. 20:45
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Fotó: FTC Jégkorong/Facebook
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Ferencváros jégkorong ICEHL HK Olimpija
Hullámzó mérkőzésen maradt alul az ICEHL nyitányán az FTC hazai jégen. Hiába jöttek vissza 4–1-ről 4–3-ra a zöld-fehérek, az Olimpija Ljubljana győzött a Tüskecsarnokban.

Bálizs-védések sorozatára volt szüksége az FTC-nek a Ljubljana elleni idénynyitón, hogy ne kerüljön nagyon hamar hátrányba, de a nyolcadik percnél tovább így sem bírta a csapat. A meccset nagy iramban kezdő szlovénok a bal oldalon vezettek támadást, Clayton Kirichenko viszont a jobbon, a második hullámban követte a támadókat, rá nem jutott hazai ember, a kanadai hátvéd pedig kihasználta, hogy üresen kapta a kapuval szemben a korongot, és gólt lőtt.

Aztán a Fradi az idény első emberelőnyét kihasználta, ami azért is biztató, mert az előző kiírásban nem jeleskedett Timo Saarikoski együttese a fórok értékesítésében. Csakhogy pillanatokkal később már ismét vezetett az Olimpija, sőt, a középső játékrészben kétgólosra növelte az előnyt. Maradt is ez a különbség, pedig voltak olyan periódusai a mérkőzésnek, amikor hajszálnyira volt a Fradi az egyenlítéstől. A vége 5–3- lett a szlovénok javára. 

OSZTRÁK HOKILIGA (ICEHL)
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
FTC-TELEKOM–OLIMPIJA LJUBLJANA (szlovén) 3–5 (1–2, 1–2, 1–1)
Tüskecsarnok, 1614 néző. V: Péter, Smetana (osztrák), Muzsik, Sábián.
FTC: Bálizs – Bengtsson, Horváth M. / Tyni, Lindgren / Hadobás, Ortenszky / Farkas O., Mattyasovszky – Savoie (1), Silye (2), Laskawy 1 / Dobos, Rönni, Tammela 1 / Mihalik A., Kestilä 1, Heljanko / Galajda, Tóth Gergely, Schlekmann. Edző: Timo Saarikoski
LJUBLJANA: Horák – McNeill (1), Brennan 1 / Halbert (1), Kirichenko 1 (1) / Gregorc (1), Crnovic / Bohinc, Mehle – Urbas 1, Jeglic, Mahkovec (2) / Meyer (1), Boychuk, Douglas / Simsic, Quince 1 (2), Lawrence 1 (1) / Pance, Bericic, Sodja. Edző: Ben Cooper
Kapura lövések: 31–26
Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 4/0

 

Ferencváros jégkorong ICEHL HK Olimpija
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