Nemzeti Sportrádió

Bondár Anna a legjobb négy közé jutott a szöuli tenisztornán

I. SZ.I. SZ.
2026.09.26. 07:32
Bondár Anna (Fotó: Getty Images)
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WTA Szöul WTA Bondár Anna
Bondár Anna három játszmában legyőzte a román Gabriela Rusét, így bejutott a szöuli WTA-torna elődöntőjébe, amelyre a tervek szerint még ma sor kerül az ausztrál Kimberly Birrell ellen.

A kemény pályás mérkőzésen mindkét játékos az ellenél adogatójátékából élt igazán, míg nyolcszor-nyolcszor elvették egymás adogatását, a sajátját Bondár ötször, a negyedik helyen kiemelt Ruse négyszer hozta. Az igazi különbséget az jelentette, hogy a magyar teniszező az első adogatásai 56%-át beütötte, és ezekből többségében pontot szerzett, a román első szervái csak 42%-ban voltak érvényesek, a második adogatásaiból kialakult labdamenetek kétharmadát pedig Bondár nyerte meg.

A pénteki programot elmosta az eső, szombaton viszont pótolták az elmaradt mérkőzéseket, és az elődöntőkre is sor kerülhet, így Bondárnak még szombaton játszania kell a döntőért a másodikként kiemelt Kimberly Birrell-lel, akinek valamivel kevesebb ideje volt a regenerálódásra, hiszen az ausztrál velük egy időben negyed órával tovább tartó, 2 óra 38 perces mérkőzésen győzte le az amerikai Katie Volynetset.

WTA 250-ES TORNA, KOREA OPEN, SZÖUL (283 347 dollár, kemény pálya)
EGYES, NEGYEDDÖNTŐ
Bondár Anna (magyar, 6.)–Gabriela Ruse (román, 4.) 6:4, 1:6, 6:2

WTA Szöul WTA Bondár Anna
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