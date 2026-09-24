Billie Jean King-kupa: a címvédő Olaszországgal teljes az elődöntő mezőnye

Az első mérkőzésen Csang Suaj mindössze két játékot veszített és 62 perc alatt nyert Elisabetta Cocciaretto ellen, később azonban Jasmine Paolini legyőzte az olimpiai bajnok Cseng Csin-vent. A legnagyobb csatát a párosok találkozója hozta: Sara Errani és Paolini duója megnyerte az első szettet, a másodikban pedig 4:2-re vezetett, és bár a Han-jü Kuo, Hszin-jü Csiang kettős innen még fordított, az olaszok a harmadik játszmában újra jobbnak bizonyultak, ez pedig válogatottjuk döntőbe jutását jelentette.

BILLIE JEAN KING-KUPA

Negyeddöntő

Olaszország–Kína 2:1

Elisabetta Cocciaretto–Csang Suaj 0:6, 2:6

Jasmine Paolini–Cseng Csin-ven 6:3, 7:6 (7–4)

Sara Errani, Jasmine Paolini–Kuo Han-jü, Csiang Hszin-jü 6:3, 5:7, 6:3

Korábban

Ukrajna–Belgium 2:1

Anhelina Kalinyina–Jana Otzipka 6:7 (6–8), 6:1, 6:1

Elina Szvitolina–Greetje Minnen 7:6 (7–5), 4:6, 4:6

Anhelina Kalinyina, Ljudmila Kicsenok–Magali Kempen, Lara Salden 6:3, 6:3

Az elődöntő párosítása

Olaszország–Ukrajna

Spanyolország–Csehország