Nemzeti Sportrádió

Billie Jean King-kupa: a címvédő Olaszországgal teljes az elődöntő mezőnye

2026.09.24. 19:38
Sara Errani és Jasmine Paolini (Fotó: Getty Images)
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Billie Jean King-kupa Kína Olaszország
Utolsóként a kínaiakat 2:1-re legyőző, címvédő olasz női teniszválogatott jutott a legjobb négy közé a Billie Jean King-kupa sencseni nyolcas döntőjében.

Az első mérkőzésen Csang Suaj mindössze két játékot veszített és 62 perc alatt nyert Elisabetta Cocciaretto ellen, később azonban Jasmine Paolini legyőzte az olimpiai bajnok Cseng Csin-vent. A legnagyobb csatát a párosok találkozója hozta: Sara Errani és Paolini duója megnyerte az első szettet, a másodikban pedig 4:2-re vezetett, és bár a Han-jü Kuo, Hszin-jü Csiang kettős innen még fordított, az olaszok a harmadik játszmában újra jobbnak bizonyultak, ez pedig válogatottjuk döntőbe jutását jelentette.

BILLIE JEAN KING-KUPA
Negyeddöntő
Olaszország–Kína 2:1
Elisabetta Cocciaretto–Csang Suaj 0:6, 2:6
Jasmine Paolini–Cseng Csin-ven 6:3, 7:6 (7–4)
Sara Errani, Jasmine Paolini–Kuo Han-jü, Csiang  Hszin-jü  6:3, 5:7, 6:3

Korábban
Ukrajna–Belgium 2:1
Anhelina Kalinyina–Jana Otzipka 6:7 (6–8), 6:1, 6:1
Elina Szvitolina–Greetje Minnen 7:6 (7–5), 4:6, 4:6
Anhelina Kalinyina, Ljudmila Kicsenok–Magali Kempen, Lara Salden 6:3, 6:3

Az elődöntő párosítása
Olaszország–Ukrajna
Spanyolország–Csehország

 

Billie Jean King-kupa Kína Olaszország
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