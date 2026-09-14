Labdarúgás: női U17-es válogatott: két meccs az olaszok ellen

Az idősebb korosztályos együttes az olaszországi Pisában az edzések mellett

kétszer az olaszokkal is összeméri az erejét,

kedden 15, csütörtökön pedig 11 órától.

Az U17-ES VÁLOGATOTT KERETE



Kapusok: Csiky Dóra (FTC), Feurer Mira (Puskás Akadémia), Szilágyi Lilla (Illés Akadémia)



Védők: Cserkuti Anett (Puskás Akadémia), Haklik Zsófia (FTC), Juhász Eszter (Puskás Akadémia), Király Sára (FTC), Magyar Luca (Puskás Akadémia), Monok Anna (MTK), Szántó Hédi (FTC), Törő Laura (Puskás Akadémia)



Középpályások: Messanga Bekono Amelia (Raal La Louviére), Palatin Dorka (Illés Akadémia), Sipos Kiss Virág (Illés Akadémia), Tóth Zolna (PMFC), Varga Liza (ETO)



Támadók: Demeter Regina (Como), Lakatos Panna (Illés Akadémia), Oleksza Korina (FTC), Mizsei Laura (FTC), Sallai Melinda (Puskás Akadémia), Tramontini Boglárka (Reading)

A keddtől vasárnapig tartó UEFA Development-tornán vesz részt a női U15-ös válogatott a szlovéniai Catez ob Saviban. Az összetartás szombaton kezdődött Telkiben, a csapat hétfőn utazott a helyszínre. Az együttes kedden Bosznia-Hercegovina, csütörtökön Litvánia, vasárnap pedig Szlovénia ellen játszik.

Forrás: mlsz.hu

Tavaly szintén Szlovéniában rendezték meg ezt az eseményt, akkor a magyar együttes

megverte Szlovéniát, Bulgáriát és Észak-Macedóniát, és az első lett.

A NŐI U15-ÖS VÁLOGATOTT KERETE



Kapusok: Ráduly Nelli (MTK), Tétry Maja (Puskás Akadémia), Udvari Rebeka (FTC)



Mezőnyjátékosok: Auth Gréta (FTC), Farkas Maja (FTC), Kaltenbach Laura (Rapid Wien), Karádi Viktória (Puskás Akadémia), Kiss Zoé (Puskás Akadémia), Kratochwill Bora (FTC), Labanc Anna (FTC), Los Lujza (MTK), Molnár Csenge (FTC), Sárecz Diána (FTC), Szabó Szonja (DVTK), Szabó Villő (Illés Akadémia),Szakál Csenge Virág (Puskás Akadémia)

Sziszák Zsófia (DVTK), Tanárki-Fülöp Panna (FTC), Tóth Bianka Bíborka (ETO), VadászAnna (ETO), Vizer Nóra (ETO)

(Kiemelt képünk forrása: mlsz.hu)