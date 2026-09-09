Az Eb és a vb megnyerése után a BL-győzelemre hajt Lamine Yamal

SZINTE HIHETETLEN, de Lamine Yamal 19 évesen a a Bajnokok Ligáján kívül klub- és válogatott szinten minden fontosabb trófeát megnyert. Háromszoros spanyol bajnok, Király-kupa-győztes, kétszeres spanyol Szuperkupa-győztes, Európa- és világbajnok. Ez nyolc trófea, márpedig ahogyan arra a Mundo Deportivo is rávilágít, Lionel Messi ennyi idősen hat trófeánál járt, a brazil Ronaldo ötnél, Pelé háromnál, Cristiano Ronaldo kettőnél, Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff és Diego Maradona egynél. Ez még akkor is hatalmas teljesítmény, ha nem lehet és nem is érdemes összehasonlítani a különböző korszakok csillagait.

Meg persze az is tény, hogy a fentiek közül Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Alfredo Di Stéfano és Johan Cruyff is többszörös BEK-/BL-győztes, a spanyol szélső viszont eddig egyszer sem emelhette magasba a trófeát. Pedig fiatal kora ellenére a mostani már a negyedik idénye lesz a sorozatban. Két éve, 2024-ben a PSG elleni negyeddöntő, tavaly az Internazionale elleni elődöntő, idén az Atlético Madrid elleni negyeddöntő jelentette a végállomást a katalánoknak. Egyénileg az előző volt a legjobb idénye a BL-ben, hat góllal és három gólpasszal zárt, úgy, hogy sérülés és eltiltás miatt két mérkőzést kihagyott az alapszakaszban. Most viszont ezt is túlszárnyalhatja. A legutóbbi két bajnoki fordulóban a Rayo (5–2) és a Valencia (6–0) ellen is duplázott, nem lenne tehát meglepő, ha szerdán a Feye­noord ellen is betalálna.

„Immár a Bajnokok Ligája megnyerése jelenti a fő motivációt – mondta a keddi sajtótájékoztatón a Mundo Deportivo által idézett spanyol futballista. – Ez a legkülönlegesebb sorozat, és a nyári erősítéseknek köszönhetően jó az esélyünk rá, hogy végre megnyerjük. Ami engem illet, sohasem voltam még ennyire boldog. A világbajnoki siker után életem legjobb nyaralását töltöttem. Nem tudom, ez miért volt sokáig téma. Vannak az öltözőben olyanok, akik sokkal többet tettek a futballban, mint én. Úgyhogy, amikor hazamegyek, igyekszem két lábbal a földön maradni.”

Hansi FLICK, a Barcelona vezetőedzője az As-nak: – Elég erős a csapatunk ahhoz, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligáját, de ezt a pályán kell megmutatnunk. Lamine Yamalra csapatkapitány-helyettesként még nagyobb felelősség hárul, de élvezi a játékot, és folyamatosan fejlődni akar. Egymaga képes eldönteni egy mérkőzést, így sokat tehet azért, hogy sikerüljön a BL-győzelem.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ – a szerdai program

18.45: FC Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2, RTL+) – élőben az NSO-n!

További mérkőzések

18.45: VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) (Tv: RTL+)

21.00: Napoli (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2, RTL+)