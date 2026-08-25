Nemzeti Sportrádió

„Szép próbálkozás” – Roger Federer kizárta a visszatérését

2026.08.25. 13:43
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Fotó: Getty Images
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tenisz férfi tenisz Roger Federer
Kizárta a Serena Willamshez hasonló visszatérést a 20-szoros Grand Slam-bajnok Roger Federer, aki egy keddi gálameccsen köszön el az amerikai nyílt teniszbajnokság közönségétől.

A 45 éves legenda olyan, már szintén visszavonult hazai sztárok társaságában lép pályára az Arthur Ashe Stadionban, mint Andy Roddick, Andre Agassi és John McEnroe. A világ legnagyobb teniszarénájában telt ház várja a svájci klasszist, aki a 2019-es negyeddöntőben vívta utolsó mérkőzését profiként a US Openen.

„Végre alkalmam nyílik megköszönni a szurkolóknak a támogatást, és méltóképpen elbúcsúzhatok tőlük. Elég ideges vagyok, mert legalább öt éve nem játszottam egyetlen szettet sem, és fogalmam sincs, mi vár rám” – jelentette ki Federer, aki 2004 és 2008 között sorozatban ötször diadalmaskodott New Yorkban, erre egyetlen férfi teniszező sem volt képes rajta kívül az 1968-ban kezdődött open érában.

Arra a kérdésre, hogy az idén több éves szünet után visszatért Serena Williams mintájára elfogadna-e szabadkártyát a szervezőktől, azaz versenyezne-e újra profiként a US Openen, a 2022-ben visszavonult bázeli sztár kategorikus választ adott.

„Szép próbálkozás, de nem, nem, nem, nem, nem, nem és nem” – jelentette ki. „Gyakran megkapom ezt a kérdést, de egyrészt annyira tele van a naptáram, hogy bemutatókra is alig jut időm, másrészt a testem nem bírná már a terhelést” – tette hozzá Federer, akit szombaton beiktatnak a sportági Hírességek Csarnokába.

 

tenisz férfi tenisz Roger Federer
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