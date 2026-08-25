Nemzeti Sportrádió

Piros Zsombor sima győzelemmel kezdett a US Open selejtezőjében

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.25. 22:44
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Piros Zsombor csak három gémet veszített el (Fotó: Getty Images, archív)
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US Open 2026 US Open Piros Zsombor
Piros Zsombor bő egy óra alatt 6:2, 6:1-re legyőzte a spanyol Max Alcalát az amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) selejtezőjének első fordulójában kedd este.

A világranglistán 118. helyezett Piros Zsombor 12. kiemeltként vágott neki a US Open selejtezőjének, melyet tavaly sikerrel vett, így életében először jutott fel Grand Slam-torna főtáblájára. Hogy ez másodjára is sikerüljön, ahhoz először a spanyol Max Alcalát kellett legyőznie, aki 177. a világranglistán, és most először szerepelt GS-verseny selejtezőjében.

A 26 esztendős magyar játékos érvényesítette a papírformát, méghozzá meglehetősen könnyedén. Először 2:1-nél brékelt, majd két bréklabdát is hárítania kellett, de 5:2-nél ismét elvette ellenfele adogatójátékát, és 39 perc alatt hozta a szettet. A második játszmát 4:0-val indította Piros, ám a 23 éves spanyol a dupla brékhátrányt megfelezte a következő gémben. Tovább nem tudott zárkózni, mert riválisa love game-mel került egy játékra a győzelemtől. Piros aztán ezt a feladatot is megoldotta, mert bár az első meccslabdánál a hálóba ütött, a másodiknál Alcalá nem tudta visszaadni a labdáját, így 66 perc alatt véget ért az összecsapás.

Piros Zsombor ellenfele a második fordulóban az észt Daniil Glinka (ATP-156.) lesz.

US OPEN, NEW YORK
FÉRFI EGYES, SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
Piros Zsombor (12.)–Max Alcalá (spanyol) 6:2, 6:1

 

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