Piros Zsombor sima győzelemmel kezdett a US Open selejtezőjében

A világranglistán 118. helyezett Piros Zsombor 12. kiemeltként vágott neki a US Open selejtezőjének, melyet tavaly sikerrel vett, így életében először jutott fel Grand Slam-torna főtáblájára. Hogy ez másodjára is sikerüljön, ahhoz először a spanyol Max Alcalát kellett legyőznie, aki 177. a világranglistán, és most először szerepelt GS-verseny selejtezőjében.

A 26 esztendős magyar játékos érvényesítette a papírformát, méghozzá meglehetősen könnyedén. Először 2:1-nél brékelt, majd két bréklabdát is hárítania kellett, de 5:2-nél ismét elvette ellenfele adogatójátékát, és 39 perc alatt hozta a szettet. A második játszmát 4:0-val indította Piros, ám a 23 éves spanyol a dupla brékhátrányt megfelezte a következő gémben. Tovább nem tudott zárkózni, mert riválisa love game-mel került egy játékra a győzelemtől. Piros aztán ezt a feladatot is megoldotta, mert bár az első meccslabdánál a hálóba ütött, a másodiknál Alcalá nem tudta visszaadni a labdáját, így 66 perc alatt véget ért az összecsapás.

Piros Zsombor ellenfele a második fordulóban az észt Daniil Glinka (ATP-156.) lesz.

US OPEN, NEW YORK

FÉRFI EGYES, SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

Piros Zsombor (12.)–Max Alcalá (spanyol) 6:2, 6:1