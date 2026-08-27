Mire lenne elég a Bundesligában a Bosman-tizenegy?

A Bosman-szabály a gyengébb csapatok és a futballmenedzser-játékosok örök reménysége, de mostanában nehéz lenne világverő csapatot összeállítani ingyen – az ingyent az aláírási és ügynöki díjak nélkül értjük, mert a futball világában szinte mindenért fizetni kell. Érdemes talán megvizsgálni, hogy a BUNDESLIGÁBAN milyen csapatot lehetne összehozni az ingyen érkezőkből, illetve azokból, akiknek lejárt a ligában a szerződésük. A dobogón végezne egy ingyencsapat vagy a kiesés ellen harcolna? Döntsenek önök!

A KAPUS. Nem klasszikus slágerigazolás, de a 30 éves, 30-szoros osztrák válogatott Alexander Schlagerrel jól járt a Werder Bremen. Ifistaként játszott Lipcsében is, az RB-csoport klubjaiban és a LASK-ban szerepelt odahaza, egy ideig Alexander Gastberger néven. A Bréma 16. osztrák játékosa a neves ROOF ügynökséghez tartozik, 2029-ig írt alá, riválisa, Karl Hein éppen sérült, Mio Backhaust pedig 12 millióért eladták a Freiburgnak. Láthattuk Schlagert a nyári világbajnokságon, ő volt a „sógorok” kezdőkapusa. Cseréje virtuális csapatunkban a 35 éves Örjan Nyland, aki ingyen érkezett Gulácsi Péter helyére a Sevillától.

Borussia setzte sich trotz internationalem Interesse bei Konoplya durch.



Vereine wie Bremen, Ajax Amsterdam, Valencia oder die AS Rom sollen den Rechtsverteidiger ebenfalls im Blick gehabt haben.



🗞️[RP] pic.twitter.com/WFUYB56VOu — Torben | 《B》- News (@TorbenBMG) May 26, 2026

A JOBBHÁTVÉD. A Transfermarkt ötmillió euróra teszi Juhim Konoplja értékét, aki 27 évesen 27-szeres válogatott, nevelőegyesületében, a Sahtar Doneckben futott be, 2019-ben U20-as világbajnok, 2020 óta tagja a felnőtt válogatottnak. Három évre írt alá a Borussia Mönchengladbachhoz, az amerikai Joe Scally és a japán Hasioka Daiki lesz a két vetélytársa, ha majd felépül súlyos sérüléséből. A harmincéves Pascal Stenzel (1.2 millió) a VfB Stuttgarttal szakított a nyáron, hét év után, nincs még új csapata, William Mikelbrencis (3 millió) 22 éves, francia U20-as válogatott, a Hamburgnak nem kellett, a Valencia, a PAOK, a Le Havre vagy a Rennes viheti el a ligából ingyen.

A KÖZÉPSŐ VÉDŐK. Ezen a poszton Diogo Leite (12 millió) a nyár királya (sőt nála értékesebb „szabadügynök” már csak a 18 milliós értékkel bíró Jadon Sancho), a 27 éves portugál két komolyabb sérülés után nem hosszabbított Berlinben. Frankfurtban, Mönchengladbachban vagy Gelsenkirchenben folytathatja, de az FC Porto és az Al-Dirija is érdeklődik iránta, sőt elmondhatja, hogy a francián kívül minden topligából van kérője (Celta Vigo, Bologna, Lazio, Leeds United). Zeno Van Den Bosch parancsnok nem egy helikopterből szállt ki a Coimbra De La Coronilla Y Azevedo-birtok mellett, hanem éppen az Union Berlin szerezte meg Leite helyére, ingyen, a Royal Antwerptől: a 23 éves védő játékjoga feleannyit ér, mint elődjéé.

Újabb felezés következik Maximilian Wöber játékjogánál, a Leeds Unitedet elhagyva a Schalkéhoz írt alá a 28 éves, sokszoros osztrák válogatott játékos. Ugyanennyit ér az augsburgi Calvin Brackelmann (27 éves, a Paderborn oszlopa volt), nem sokkal kevesebbet Luca Sirch (27, Elversberg) és az unionos Marvin Friedrich (30). Kicsit kakukktojás, mert a sérülésekkel feladva a küzdelmet az amatőrök között folytatja Niklas Süle (30, 4 millió), nagyobb csoda kell ahhoz, hogy legyen számára út felfelé a Tiefenbachból.

Musiala assistiu de peito e Raphaël Guerreiro marcou um golaço 😍 pic.twitter.com/lJrriN990a — B24 (@B24PT) September 18, 2024

A BALHÁTVÉD. Ez a pozíció, nem kérdés, Raphaël Guerreiróé, aki Leitéhez hasonlóan mintha kicsit eltaktikázta volna magát a szakítás után. Igaz, nem könnyű egy Borussia Dortmund és egy Bayern München után klubot találni, bruttó 8 milliót sem fog már kapni évente, mint ezelőtt, hiszen nemsokára 33 éves – a játékjoga ötmilliót ér, 65-szörös válogatott, bal oldali mindenes és szűrő, a legújabb kérője az AC Milan. Cseréje pedig a 44-szeres ghánai válogatott Gideon Mensah (28, 4 000 000), aki az RB-csoport neveltje, de az 1. FC Kölnhöz már az Auxerre-től került.

A VÉDEKEZŐ KÖZÉPPÁLYÁSOK. Itt az egyik hely a „nyolcmilliós” Eric Martelé: a 24 éves játékos nemrégen még az U-válogatottak csillaga volt, a Lipcse leendő ásza, erősödött picit az Austria Wienben, de aztán alig 1.2 millió euróért eladták az 1. FC Kölnnek. Itt már sokkal jobban ment neki, játszott a védelem közepén is, a „kecskések” megtartották volna, ám Martel új kihívásokat keresett. Ez majdnem a Wolfsburg lett, de a kiesés miatt inkább a Mainzot választotta, ahol ő a legértékesebb ingyen érkező a klub történelme során. Martel a nyári felkészülés alatt súlyos térdsérülést szenvedett, mint Konoplja. A 22 éves marokkói Bilal Nadir is „nyolcmilliós kategória”, benne nagyobb a növekedési potenciál, felnőtt válogatott kerettag, volt francia U16-os és U19-es válogatott is Malo Gusto, Andy Diouf, Rayan Cherki és Elye Wahi oldalán. A Nice és az Olympique Marseille után most a HSV ellenfeleinek életét keseríti meg. Cseréjük két veterán: a Bayern egykori nagy tehetsége, ígérete, Julian Green (31, 700 000, 2018 óta a Greuther Fürth volt a kenyéradója) és a Nápoly korábbi légiósa, Diego Demme (34, 300 000, Hertha BSC).