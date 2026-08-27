Mire lenne elég a Bundesligában a Bosman-tizenegy?
A Bosman-szabály a gyengébb csapatok és a futballmenedzser-játékosok örök reménysége, de mostanában nehéz lenne világverő csapatot összeállítani ingyen – az ingyent az aláírási és ügynöki díjak nélkül értjük, mert a futball világában szinte mindenért fizetni kell. Érdemes talán megvizsgálni, hogy a BUNDESLIGÁBAN milyen csapatot lehetne összehozni az ingyen érkezőkből, illetve azokból, akiknek lejárt a ligában a szerződésük. A dobogón végezne egy ingyencsapat vagy a kiesés ellen harcolna? Döntsenek önök!
A KAPUS. Nem klasszikus slágerigazolás, de a 30 éves, 30-szoros osztrák válogatott Alexander Schlagerrel jól járt a Werder Bremen. Ifistaként játszott Lipcsében is, az RB-csoport klubjaiban és a LASK-ban szerepelt odahaza, egy ideig Alexander Gastberger néven. A Bréma 16. osztrák játékosa a neves ROOF ügynökséghez tartozik, 2029-ig írt alá, riválisa, Karl Hein éppen sérült, Mio Backhaust pedig 12 millióért eladták a Freiburgnak. Láthattuk Schlagert a nyári világbajnokságon, ő volt a „sógorok” kezdőkapusa. Cseréje virtuális csapatunkban a 35 éves Örjan Nyland, aki ingyen érkezett Gulácsi Péter helyére a Sevillától.
A JOBBHÁTVÉD. A Transfermarkt ötmillió euróra teszi Juhim Konoplja értékét, aki 27 évesen 27-szeres válogatott, nevelőegyesületében, a Sahtar Doneckben futott be, 2019-ben U20-as világbajnok, 2020 óta tagja a felnőtt válogatottnak. Három évre írt alá a Borussia Mönchengladbachhoz, az amerikai Joe Scally és a japán Hasioka Daiki lesz a két vetélytársa, ha majd felépül súlyos sérüléséből. A harmincéves Pascal Stenzel (1.2 millió) a VfB Stuttgarttal szakított a nyáron, hét év után, nincs még új csapata, William Mikelbrencis (3 millió) 22 éves, francia U20-as válogatott, a Hamburgnak nem kellett, a Valencia, a PAOK, a Le Havre vagy a Rennes viheti el a ligából ingyen.
A KÖZÉPSŐ VÉDŐK. Ezen a poszton Diogo Leite (12 millió) a nyár királya (sőt nála értékesebb „szabadügynök” már csak a 18 milliós értékkel bíró Jadon Sancho), a 27 éves portugál két komolyabb sérülés után nem hosszabbított Berlinben. Frankfurtban, Mönchengladbachban vagy Gelsenkirchenben folytathatja, de az FC Porto és az Al-Dirija is érdeklődik iránta, sőt elmondhatja, hogy a francián kívül minden topligából van kérője (Celta Vigo, Bologna, Lazio, Leeds United). Zeno Van Den Bosch parancsnok nem egy helikopterből szállt ki a Coimbra De La Coronilla Y Azevedo-birtok mellett, hanem éppen az Union Berlin szerezte meg Leite helyére, ingyen, a Royal Antwerptől: a 23 éves védő játékjoga feleannyit ér, mint elődjéé.
Újabb felezés következik Maximilian Wöber játékjogánál, a Leeds Unitedet elhagyva a Schalkéhoz írt alá a 28 éves, sokszoros osztrák válogatott játékos. Ugyanennyit ér az augsburgi Calvin Brackelmann (27 éves, a Paderborn oszlopa volt), nem sokkal kevesebbet Luca Sirch (27, Elversberg) és az unionos Marvin Friedrich (30). Kicsit kakukktojás, mert a sérülésekkel feladva a küzdelmet az amatőrök között folytatja Niklas Süle (30, 4 millió), nagyobb csoda kell ahhoz, hogy legyen számára út felfelé a Tiefenbachból.
A BALHÁTVÉD. Ez a pozíció, nem kérdés, Raphaël Guerreiróé, aki Leitéhez hasonlóan mintha kicsit eltaktikázta volna magát a szakítás után. Igaz, nem könnyű egy Borussia Dortmund és egy Bayern München után klubot találni, bruttó 8 milliót sem fog már kapni évente, mint ezelőtt, hiszen nemsokára 33 éves – a játékjoga ötmilliót ér, 65-szörös válogatott, bal oldali mindenes és szűrő, a legújabb kérője az AC Milan. Cseréje pedig a 44-szeres ghánai válogatott Gideon Mensah (28, 4 000 000), aki az RB-csoport neveltje, de az 1. FC Kölnhöz már az Auxerre-től került.
A VÉDEKEZŐ KÖZÉPPÁLYÁSOK. Itt az egyik hely a „nyolcmilliós” Eric Martelé: a 24 éves játékos nemrégen még az U-válogatottak csillaga volt, a Lipcse leendő ásza, erősödött picit az Austria Wienben, de aztán alig 1.2 millió euróért eladták az 1. FC Kölnnek. Itt már sokkal jobban ment neki, játszott a védelem közepén is, a „kecskések” megtartották volna, ám Martel új kihívásokat keresett. Ez majdnem a Wolfsburg lett, de a kiesés miatt inkább a Mainzot választotta, ahol ő a legértékesebb ingyen érkező a klub történelme során. Martel a nyári felkészülés alatt súlyos térdsérülést szenvedett, mint Konoplja. A 22 éves marokkói Bilal Nadir is „nyolcmilliós kategória”, benne nagyobb a növekedési potenciál, felnőtt válogatott kerettag, volt francia U16-os és U19-es válogatott is Malo Gusto, Andy Diouf, Rayan Cherki és Elye Wahi oldalán. A Nice és az Olympique Marseille után most a HSV ellenfeleinek életét keseríti meg. Cseréjük két veterán: a Bayern egykori nagy tehetsége, ígérete, Julian Green (31, 700 000, 2018 óta a Greuther Fürth volt a kenyéradója) és a Nápoly korábbi légiósa, Diego Demme (34, 300 000, Hertha BSC).
A KARMESTER. Az ingyencsapatunk esze és karmestere Leon Goretzka lenne, ha képesek lennénk állni évi tízmillió eurós bérét és a legalább ennyit kitevő aláírási pénzét, és nyilván a ROOF is kap pármilliót. Harmincegy éves korára mindent megnyert a Bayernnel, amit csak érdemes, korábban a Barcelonával is hírbe hozták, a leggazdagabb kérője az Aston Villa, sőt a Sky Sport szerint már át is esett az orvosi vizsgálatokon, és két évre fog aláírni a birminghamiekhez. Kétszeres válogatott, és még csak harmincéves Mahmoud Dahoud (2 millió), de messze van a fénykorától, amikor a két Borussiában szerepelt, a Brightonban, a VfB Stuttgartban és az Eintracht Frankfurtban már nem ment neki ennyire. Ki emlékszik arra, mikor volt német válogatott kerettag Grischa Prömel? A 31 éves játékos a Hoffenheimmel szakított a VfB Stuttgart kedvéért, Enzo Leopold (26, 4 millió) a Mönchengladbachhal kötötte össze a sorsát hannoveri korszakát lezárva, a Barcelonában is megforduló Ludovit Reis (26, 3 millió) a Bremenhez írt alá, az FC Brugest odahagyva.
A BALSZÉLSŐ. Tiki-taka után Chiki-Chuki, ebben bízik a Bréma, ahol a nyári nagy fogás a 22 éves, volt U-válogatott Chuki, a Real Valladolid neveltje. Középen és a két szélen is bevethető, az előző idényben robbant be a La Liga 2-ben, 34 bajnokin szerzett 15 kanadai ponttal, és párszor még középcsatárt is játszott. Ügynöksége, a Pedrit és Ferrant is az ügyfelei között tudó LEADERBROCK elsősorban német kérőkkel tárgyalt, de a Como, a Juventus és az AS Roma is küldött megfigyelőket Chuki miatt, aki okosan a több játéklehetőséget választotta. A Valladolid vezetői és szurkolói mérgesek rá, amiért ingyen távozott, pontosabban csak 380 ezer eurós kompenzációt kellett fizetnie a Werdernek. Maximilian Philipp 32 éves, nincs klubja, a Freiburgot szolgálta ki legutóbb, anno 20-20 milliót fizetett érte a Dortmund és a Dinamo Moszkva is, a Wolfsburg 7.5 millióért kapta meg.
A JOBBSZÉLSŐ. Ransford Yeboah Königsdörffer: ilyen névvel jó eséllyel ghánai-német vagy ghánai-osztrák kettős állampolgár valaki, a berlini születésű, 24 éves szélső, középcsatár már hétszeres ghánai felnőtt válogatott, korábban az U21-ben és az U20-ban a németeket erősítette Stefan Kuntz és Christian Wörns kezei alatt – ha már korábbi ászok, az afrikai válogatotthoz meg a volt dortmundi Otto Addo vitte el. A kis Ransford Yeboah a Hertha neveltje, a Dynamo Dresdenen át vezetett az útja a HSV-hez, ahol a Bundesliga 2 ötödik legjobb góllövője lett, az élvonalban az 5 találata már nem bizonyult nyerőnek, ugrott is a vb-szereplése. Tavaly a Nice hatmillióért elvitte volna, de megbukott az orvosi vizsgákatokon, a HSV hosszabbított volna vele, mert a középpálya és a támadósor szinte összes posztján bevethető, csak szűrőként nem, ám új kihívásokra vágyott, és aláírt a Mainzhoz. Unokatestvére, a német korosztályos válogatott Agyemang Diawusie a Lipcse neveltje, 23 évesen hunyt el szívbetegségben, ekkor már a Jahn Regensburgban futballozott. Königsdörffer cseréje a nyolcszoros német válogatott Amin Younes, a libanoni származású szélső a Nápoly, az Ajax, a Frankfurt és egy szaúdi kaland után a Schalkében húzott le másfél évet, még február elején szakítottak vele, tisztes végkielégítéssel.
A KÖZÉPCSATÁR. Cedric Itten játékjoga majdnem kétmillió eurót ér, cikkünk egyik főszereplője, a Bréma szerezte meg ingyen a svájcit a Fortuna Düsseldorftól, új csapattársa, Kenny Quetant (3 millió) a Le Havre együttesét hagyta ott pénzmozgás nélkül, a mi emberünk mégis Patson Daka. A 47-szeres zambiai válogatott ék 27 esztendős, 2021-ben a Bundesliga gólkirálya és legjobb játékosa… Ausztriában. A Salzburg 250 ezer euróért vette Zambiából, 30+5 millió euróért adta el a Leicester Citynek, pár pacsit biztosan kapott az illetékes megfigyelő (a Lipcsének adták volna át 25 millióért, amikor befutott a City ajánlata). Daka Angliában jól kezdett, megnyerték a Szuperkupát, aztán bajnok is lett pár év múlva… a másodosztályban. 165 mérkőzésen lőtt 29 gólt, adott 18 gólpasszt, és legtöbbször éppen az előző idényben játszott, 44-szer, 10 kanadai pontot termelt, végre nem gyűlt meg a baja a sérülésekkel sem. A csapat harmadik legeredményesebbje volt, a Leicester ennek ellenére kiesett, a szerződését felbontották, most 1+1 évre írt alá a Hamburghoz, ahol első mérkőzésén kezdett, és gólpasszt adott.
PLUSZ HÁROM. Nem a ligán belül váltott, így nem jöhetett szóba, pedig az ingyencsapatunk ékessége lett volna Julian Brandt (15 millió, az Ajax vitte el), a legjobb bekk lehetett volna Danilho Doekhi (13 millió, Lazio), a kispadon lett volna helye a középpályás Salih Özcannak (3.5 millió, Besiktas).
ÉRDEKESSÉGKÉNT. A játékjogok alapján összeállított legértékesebb Bosman-csapat: Gianluigi Donnarumma (a PSG szerezte meg, a játékjoga akkor 60 millió eurót ért az aláíráskor) – Niklas Süle (Dortmund, 35 millió), Milan Skriniar (PSG, 50 millió), Ibrahima Konaté (Real Madrid, 45 millió), David Alaba (Real Madrid, 55 millió) – Paul Pogba (Juventus, 48 millió), Franck Kessié (Barcelona, 45 millió), Leon Goretzka (Bayern München, 40 millió) – Kylian Mbappé (Real Madrid, 180 000), Robert Lewandowski (Bayern München, 50 millió), Lionel Messi (PSG, 80 millió).
A NÉMET BUNDESLIGA ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA
FC AUGSBURG
ÉRKEZETT: Rodrigo Ribeiro (Sporting CP II, kv., 5 000 000 euró), Sima Suso (Fortuna Düsseldorf, 1 600 000 euró), Michael Gregoritsch (Bröndby, kölcsön után végleg, 700 000 euró), Calvin Brackelmann (Paderborn, ingyen), Hennes Behrens (Hoffenheim, 3 500 000 euró), Szol Jung Vu (Crvena zvezda, 3 750 000)
Kölcsönből vissza: Nathanaël Mbuku (Montpellier), Henri Koudossou (Nürnberg), Steve Mounié (Alanyaspor), Yusuf Kabadayi (Gaziantep), Marcel Lubik (Górnik Zabrze), Eliasz Szaad (Hannover)
TÁVOZOTT: Cédric Zesiger (Young Boys, 3 500 000), Henri Koudossou (Arminia Bielefeld, 500 000), David Colina (Zaglebie Lubin, 400 000), Maximilian Bauer (Arminia Bielefeld, kv., 350 000), Elvis Rexhbecaj (Wolfsburg, ingyen), Dimitrisz Jannulisz (PAOK, 4 250 000), Mads Pedersen (Hertha, 150 000)
Kölcsönbe: Marcel Lubik (Wisla Kraków), Eliasz Szaad (Nashville), Yusuf Kabadayi (HNK Rijeka)
Kölcsönből vissza: Iszmael Garbi (Braga), Arthur Chaves (Hoffenheim)
BAYER 04 LEVERKUSEN
ÉRKEZETT: Afonso Moreira (Lyon, 29 500 000), Kennet Eichhorn (Hertha, 9 000 000), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg, 8 000 000), Aleksza Damjanovics (Crvena zvezda, 5 000 000), Ndjicoura Bomba (CS Bamako, 1 500 000), Luca Erlein (Hoffenheim II, 2 000 000), Miguel Gutiérrez (Napoli, 26 000 000), Facundo Medina (Marseille, 23 000 000)
Kölcsönből vissza: Alejo Sarco (Borussia Mönchengladbach), Jeanuël Belocian (Wolfsburg), Noah Mbamba (Dender), Victor Boniface (Werder Bremen), Farid Alfa-Ruprecht (Bochum), Abdoulaye Faye (Lorient), Francis Onyeka (Bochum)
TÁVOZOTT: Piero Hincapié (Arsenal, kölcsön után végleg, 40 000 000), Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid, 22 000 000), Matej Kovar (PSV, kv., 5 000 000), Alejo Sarco (Gijón, 1 000 000), Kerim Alajbegovic (Juventus, 32 000 000)
Kölcsönbe: Issa Traoré (Trencsén), Francis Onyeka (Elversberg), Luca Erlein (Energie Cottbus), Abdoulaye Faye (Celta Vigo, 300 000), Noah Mbamba (Lorient, 500 000), Farid Alfa-Ruprecht (Hertha), Ernest Poku (Besiktas)
Kölcsönből vissza: Jonas Omlin (Borussia Mönchengladbach)
FC BAYERN MÜNCHEN
ÉRKEZETT: Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt, 50 000 000 euró), Iszmael Szaibari (PSV, 50 000 000 euró), Noel Aseko (Hannover, 2 500 000), Bara Sapoko Ndiaye (Gambinos Stars, 3 500 000)
Kölcsönből vissza: Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Bryan Zaragoza (Roma), Sacha Boey (Galatasaray), Joao Palhinha (Tottenham), Lovro Zvonarek (Grasshoppers), Maurice Krattenmacher (Hertha), Arijon Ibrahimovic (Heidenheim), Armindo Sieb (Mainz)
TÁVOZOTT: Daniel Perec (Southampton, kölcsön után végleg, 8 000 000), Alexander Nübel (Besiktas, 6 250 000), Jonah Kusi-Asare (Fulham), kölcsön után végleg, 6 000 000), Noel Aseko (Hannover, kv., 1 000 000), Maurice Krattenmacher (Elversberg ), Leon Goretzka (szerződése lejárt), Raphaël Guerreiro (szl.), Noël Aséko (Eintracht Frankfurt, 12 000 000), Lovro Zvonarek (Estrela Amadora, 1 500 000), Armindo Sieb (Los Angeles FC, 500 000), Joao Palhinha (Benfica, 14 000 000)
Kölcsönbe: Felipe Chávez (Magdeburg)
Kölcsönből vissza: Bara Sapoko Ndiaye (Gambinos), Nicolas Jackson (Chelsea)
BORUSSIA DORTMUND
ÉRKEZETT: Joane Gadou (RB Salzburg, 19 500 000), Kaua Prates (Cruzeiro, 7 000 000), Justin Lerma (Independiente del Valle, 4 000 000), Samuele Inácio (Dortmund II), Konsztantinosz Karecasz (Genk, 30 000 000), Kaua Prates (Cruzeiro, 7 000 000), Joey Veerman (PSV, 22 000 000), Jannisz Konsztanteliasz (PAOK, 26 000 000)
Kölcsönből vissza: Kjell Wätjen (Bochum), Diant Ramaj (Heidenheim), Cole Campbell (Hoffenheim), Julien Duranville (FC Basel)
TÁVOZOTT: Cole Campbell (Elversberg, 6 000 000), Julien Duranville (Lyon, 5 000 000), Kjell Wätjen (Midtjylland, 2 500 000), Niklas Süle (Tiefenbach , i.), Salih Özcan (Besiktas, i.), Julian Brandt (Ajax, i.), Karim Adeyemi (Barcelona, 22 000 000)
Kölcsönbe: Yan Couto (Como, 3 000 000), Almugera Kabar (NEC), Diant Ramaj (Köbenhavn)
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH
ÉRKEZETT: Isac Lidberg (Darmstadt, 3 500 000), David Herold (Karlsruhe, 3 500 000), Jan Leszczynski (Legia Warszawa, 3 000 000), Hugo Bolin (Malmö, kv., 2 000 000), Uno Zento (Simizu, 500 000), Enzo Leopold (Hannover, i.), Juhim Konoplja (Sahtar, i.), Itakura Ko (Ajax, 3 500 000)
Kölcsönbe: Hasioka Daiki (Slavia Praha)
Kölcsönből vissza: Jonas Omlin (Bayer Leverkusen), Tomas Cvancara (Celtic)
TÁVOZOTT: Rocco Reitz (RB Leipzig, 20 000 000), Fukuda Sio (Karlsruhe, kv., 700 000), Jonas Omlin (FC Basel, i.), Marvin Friedrich (Union Berlin, i.), Grant-Leon Ranos (Tenerife, 300 000), Giovanni Reyna (Strasbourg, 3 000 000), Nathan Ngoumou (Nice, i.), Nico Elvedi (Leeds United, 8 000 000)
Kölcsönbe: Tiago Pereira Cardoso (La Louviere), Haris Tabakovic (Hoffenheim), Takai Kota (Tottenham), Yannik Engelhardt (Como), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)
EINTRACHT FRANKFURT
ÉRKEZETT: Malik Pimpong (Midtjylland U19, 3 500 000), Noel Futkeu (Greuther Fürth, 1 300 000), Otávio (Estrela Amadora, 4 500 000), Noël Aséko (Bayern München, 12 000 000), Raphael Onyedika (FC Bruges, 9 000 000)
Kölcsönből vissza: Simon Simoni (Kaiserslautern), Junior Dina Ebimbe (Brest), Niels Nkounkou (Torino), Hrvoje Smolcic (Kocaelispor), Elye Wahi (Nice)
TÁVOZOTT: Nathaniel Brown (Bayern München, 50 000 000), Rasmus Nissen Kristensen (Midtjylland, 6 000 000), Hrvoje Smolcic (Corum, 1 200 000), Mahmoud Dahoud (szl.), Aurele Amenda (Coventry City, 18 000 000), Junior Dina Ebimbe (Schalke, 800 000), Michy Batshuayi (Abha, i.), Elljesz Szkiri (1. FC Köln, 1 000 000)
Kölcsönbe: Noel Futkeu (Elversberg, 1 000 000), Elye Wahi (Nice)
Kölcsönből vissza: Arnaud Kalimuendo (Nottingham)
SV 07 ELVERSBERG
ÉRKEZETT: Cole Campbell (Borussia Dortmund, 6 000 000), Lukasz Poreba (Hamburg, kv., 1 600 000), Maurice Krattenmacher (Bayern München), Luca Sirch (Kaiserslautern, i.)
Kölcsönbe: Francis Onyeka (Bayer Leverkusen), Noah Darvich (VfB Stuttgart), Noel Futkeu (Eintracht Frankfurt, 1 000 000)
TÁVOZOTT:
Kölcsönből vissza: Bambasé Conté (Hoffenheim), Jarzinho Malanga (VfB Stuttgart II), Immanuel Pherai (Hamburg)
SC FREIBURG
ÉRKEZETT: Mio Backhaus (Werder Bremen, 12 000 000), Goto Keiszuke (Anderlecht, 10 000 000), Jamamoto Rihito (St. Truiden, 7 000 000), Yannik Engelhardt (Como, 7 000 000)
Kölcsönből vissza: Berkay Yilmaz (Nürnberg), Junior Adamu (Celtic), Eren Dinkci (Heidenheim), Noah Weisshaupt (Hannover), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf)
TÁVOZOTT: Merlin Röhl (Everton, kv., 25 000 000), Robert Wagner (Dynamo Dresden, kv., 850 000), Junior Adamu (Schalke, 800 000), Noah Weisshaupt (Darmstadt, 500 000), Maximilian Philipp (szl.), Johan Manzambi (Aston Villa, 60 000 000)
Kölcsönbe: Eren Dinkci (Werder Bremen, 400 000)
HAMBURGER SV
ÉRKEZETT: Albert Grönbaek (Rennes, kv., 4 700 000), Kofi Amoako (Dynamo Dresden, 1 800 000), Martin Adeline (Troyes, 4 000 000), Bilal Nadir (Marseille, i.), Patson Daka (Leicester City, i.), Terem Moffi (Nice, 2 000 000)
Kölcsönbe: Sebastiaan Bornauw (Leeds United)
Kölcsönből vissza: Aboubaka Soumahoro (St.-Étienne), Immanuel Pherai (Elversberg), Emir Szahiti (Maccabi Tel Aviv)
TÁVOZOTT: Robert Glatzel (Wolfsburg, 1 700 000), Lukasz Poreba (Elversberg, kv., 1 600 000), Ransford Königsdörffer (Mainz, i.), William Mikelbrencis (szl.), Fábio Baldé (Strasbourg, 7 000 000)
Kölcsönbe: Aboubaka Soumahoro (Mallorca)
Kölcsönből vissza: Philip Otele (FC Basel), Damion Downs (Southampton), Fábio Vieira (Arsenal), Luka Vuskovic (Tottenham), Giorgi Gocsoleisvili (Sahtar)
TSG 1899 HOFFENHEIM
ÉRKEZETT: Nathan De Cat (Anderlecht, 20 000 000), Mats Rots (Twente, 12 000 000), Cajetan Lenz (Bochum, 10 000 000), Patrick Wimmer (Wolfsburg, 10 000 000), Alessandro Vogt (St. Gallen, 2 700 000), Sean Dulic (1860 München, i.), Adam Daghim (RB Salzburg, 13 000 000)
Kölcsönből vissza: Bambasé Conté (Elversberg), Dennis Geiger (Aberdeen), Arthur Chaves (Augsburg), Umut Tohumcu (Holstein Kiel), Hennes Behrens (Heidenheim), Gift Orban (Hellas Verona), Erencan Yardimci (Eintracht Braunschweig), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Nahuel Noll (Hannover)
TÁVOZOTT: Bazoumana Touré (Newcastle United, 50 000 000), Haris Tabakovic (RB Salzburg, 5 000 000), Stanley Nsoki (Union Berlin, kv., 1 500 000), Luka Duric (Paderborn, 250 000), Szalai Attila (Pogon Pogon Szczezin, kv., i.), Grischa Prömel (VfB Stuttgart, i.), Kevin Akpoguma (Frosinone, i.), Hennes Behrens (Augsburg, 3 500 000), Muhammed Damar (Wolfsburg, 5 500 000)
Kölcsönbe: Nahuel Noll (Paderborn, 500 000), Gift Orban (Amed, 1 000 000), Yannick Eduardo (Den Haag), Erencan Yardimci (Kaiserslautern, 500 000), Deniz Zeitler (Paderborn, 750 000), Umut Tohumcu (RB Salzburg, 500 000)
Kölcsönből vissza: Cole Campbell (Dortmund Deutschland)
1. FC KÖLN
ÉRKEZETT: Jahmai Simpson-Pusey (Manchester City U21, kv., 6 000 000), Jakub Kaminski (Wolfsburg, kv., 5 500 000), Luka Locsosvili (Nürnberg, 4 900 000), Tom Krauss (Mainz, kv., 3 500 000), Gideon Mensah (Auxerre, i.), Paul Okon-Engstler (Sydney FC, 1 000 000), Reigan Heskey (Manchester City U21, 2 000 000), Elljesz Szkiri (Eintracht Frankfurt, 1 000 000)
Kölcsönbe: Thijs Dallinga (Bologna, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz), Julian Pauli (Dynamo Dresden)
TÁVOZOTT: Jakub Kaminski (Benfica, 17 000 000), Rasmus Carstensen (Aarhus, kv., 1 000 000), Denis Huseinbasic (Braga, i.), Eric Martel (Mainz, i.), Florian Kainz (visszavonult)
Kölcsönbe: Fynn Schenten (Roda), Jusuf Gazibegovic (Widzew Lódz), Youssoupha Niang (St. Pauli)
Kölcsönből vissza: Felipe Chávez (Bayern München II), Jahmai Simpson-Pusey (Manchester City U21), Cenk Özkacar (Valencia), Kristoffer Lund (Palermo)
RB LEIPZIG
ÉRKEZETT: Rocco Reitz (Mönchengladbach, 20 000 000), Jamamoto Ota (Kasiva Reysol, 500 000), Maxime Esteve (Burnley, 25 000 000), Örjan Nyland (Sevilla, i.)
Kölcsönbe: Christopher Nkunku (Milan, 3 000 000)
Kölcsönből vissza: Abdoul Koné (Reims), Lutsharel Geertruida (Sunderland), Eljif Elmasz (Napoli), Arthur Vermeeren (Olympique Marseille)
TÁVOZOTT: Lois Openda (Juventus, kölcsön után végleg, 42 750 000), Xaver Schlager (Nottingham, i.), Gulácsi Péter (Villarreal, 1 500 000), Yan Diomandé (Real Madrid, 125 000 000)
Kölcsönbe: Jamamoto Ota (RB Omija), Eljif Elmasz (Atalanta, 2 000 000), Lutsharel Geertruida (PSV, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Koszta Nedeljkovics (Aston Villa), Brajan Gruda (Brighton)
1. FSV MAINZ 05
ÉRKEZETT: Fabio Gruber (Nürnberg, 3 500 000), Kavaszaki Szota (Kiotó Szanga, kv., 1 000 000), Sheraldo Becker (Osasuna, kv., 500 000), Ransford Königsdörffer (Hamburg, i.), Eric Martel (1. FC Köln, i.), Alexander Schwolow (Heart), Stefan Posch (Como, 4 000 000)
Kölcsönből vissza: Hong Hjun Szok (Gent), Ben Bobzien (Dynamo Dresden), Marco Richter (Darmstadt)
TÁVOZOTT: Nikolas Veratschnig (RB Salzburg, 3 500 000), Tom Krauss (1. FC Köln, kv., 3 500 000), Arnaud Nordin (Rennes, kv., 2 200 000), Ben Bobzien (Dynamo Dresden, 1 000 000)
Kölcsönbe: Nelson Weiper (Sturm Graz)
Kölcsönből vissza: Armindo Sieb (Bayern München), Stefan Posch (Como)
SC PADERBORN 07
ÉRKEZETT: Oliver Batista Meier (Preussen Münster, 400 000), Luka Duric (Hoffenheim, 250 000), Jano ter Horst (Preussen Münster, 200 000), Gabriel Vidovic (Dinamo Zagreb, 3 000 000), Marvin Pieringer (Heidenheim, 3 000 000)
Kölcsönbe: Nahuel Noll (Hoffenheim, 500 000), Laurin Ulrich (VfB Stuttgart, 600 000)
TÁVOZOTT: Calvin Brackelmann (Augsburg, i.), Filip Bilbija (Derby County, i.), Mika Baur (Celtic, 6 300 000)
Kölcsönbe: Marco Wörner (Jahn Regensburg)
Kölcsönből vissza: Dennis Seimen (VfB Stuttgart)
FC SCHALKE 04
ÉRKEZETT: Tanaka Szatosi (Fortuna Düsseldorf, 1 000 000), Junior Adamu (Freiburg, 800 000), Mika Wallentowitz (Schalke U19), Kevin Müller (Heideheim, kv., 50 000), Maximilian Wöber (Leeds United, i.), Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt, 900 000)
Kölcsönbe: Robin Gosens (Fiorentina)
TÁVOZOTT: Edin Dzeko (szl.)
Kölcsönbe: Mika Wallentowitz (Greuther Fürth)
Kölcsönből vissza: Moussa Ndiaye (Anderlecht)
VFB STUTTGART
ÉRKEZETT: Bilal El-Hannussz (Leicester City, kv., 15 000 000), Tim van der Leij (Waalwijk, 1 200 000), Grischa Prömel (Hoffenheim, i.), Laurin Ulrich (VfB Stuttgart II), Leo Sauer (Feyenoord, 12 500 000), Dzenan Pejcsinovics (Wolfsburg, 25 000 000)
Kölcsönből vissza: Dennis Seimen (Paderborn), Jovan Milosevic (Werder Bremen), Leonidasz Stergiu (Heidenheim)
TÁVOZOTT: Pascal Stenzel (szl.), Jovan Milosevics (Braga, 8 000 000)
Kölcsönbe: Florian Hellstern (Greuther Fürth), Noah Darvich (Elversberg), Laurin Ulrich (Paderborn, 600 000)
Kölcsönből vissza: Alexander Nübel (Bayern München)
1. FC UNION BERLIN
ÉRKEZETT: Stanley Nsoki (Hoffenheim, kv., 1 500 000), Zeno Van Den Bosch (Antwerpen, i.), Marvin Friedrich (Borussia Mönchengladbach, i.), Linus Güther (Union Berlin U19), Michel Aebischer (Pisa, 3 500 000)
Kölcsönbe: Emmanuel Latte Lath (Atlanta United)
Kölcsönből vissza: Marin Ljubicic (Fortuna Düsseldorf), László Bénes (Kayserispor), Chris Bedia (Young Boys)
TÁVOZOTT: László Bénes (Gent, 1 100 000), Alex Král (Köbenhavn, i.), Diogo Leite (szl.), Danilho Doekhi (Lazio, i.), Chris Bedia (Al-Naszr Dubaj)
SV WERDER BREMEN
ÉRKEZETT: Oskar Wójcik (Cracovia, 3 000 000), Karl Hein (Arsenal, kv., 3 000 000), Alexander Schlager (RB Salzburg, i.), Cedric Itten (Düsseldorf Deutschland, i.), Chuki (Valladolid, i.), Kenny Quetant (Le Havre, i.), Dariusz Stalmach (Magdeburg), Ludovit Reis (FC Bruges, i.)
Kölcsönbe: Niclas Füllkrug (West Ham), Eren Dinkci (Freiburg, 400 000)
Kölcsönből vissza: Skelly Alvero (Amiens), Dawid Kownacki (Hertha)
TÁVOZOTT: Mio Backhaus (Freiburg, 12 000 000), Leonardo Bittencourt (Energie Cottbus i.), Romano Schmid (Frosinone, 8 500 000), Karim Coulibaly (Strasbourg, 50 000 000)
Kölcsönből vissza: Jovan Milosevics (VfB Stuttgart), Maximilian Wöber (Leeds United), Cameron Puertas (Al-Kvadszia), Victor Boniface (Bayer Leverkusen), Isaac Schmidt (Leeds United), Szugavara Jukinari (Southampton)
AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK
VFL WOLFSBURG
ÉRKEZETT: Fabian Reese (Hertha, 8 000 000), Fraser Hornby (Darmstadt, 4 000 000), Hauke Wahl (St. Pauli, 1 800 000), Robert Glatzel (Hamburg, 1 700 000), Alessio Besio (Freiburg II, 700 000), Elvis Rexhbecaj (Augsburg, i.), Muhammed Damar (Hoffenheim, 5 500 000), Timon Wellenreuther (Feyenoord, 1 000 000), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel, 5 000 000)
Kölcsönből vissza: Nicolas Cozza (Nantes), Aster Vranckx (Sassuolo), Andreas Skov Olsen (Rangers), Mathys Angély (Anderlecht)
TÁVOZOTT: Patrick Wimmer (Hoffenheim, 10 000 000), Jakub Kaminski (1. FC Köln, kv., 5 500 000), Bartol Franjic (Venezia, kv., 1 125 000), Jonas Wind (Braga, i.), Kevin Paredes (Utrecht, i.), Nicolas Cozza (szl.), Lovro Majer (AEK Athén, 6 000 000), Dzenan Pejcsinovics (VfB Stuttgart, 25 000 000), Konsztantinosz Kulierakisz (Roma, 16 500 000)
Kölcsönbe: Andreas Skov Olsen (Basaksehir), Jan Bürger (PEC), Kamil Grabara (Juventus, 700 000)
Kölcsönből vissza: Jesper Lindström (Napoli), Jenson Seelt (Sunderland), Adam Daghim (RB Salzburg), Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen)
1. FC HEIDENHEIM 1846
ÉRKEZETT: Paul Hennrich (Hoffenheim II, 1 500 000), Marcel Costly (Ingolstadt, 1 000 000), Michael Heule (Thun, 2 750 000)
TÁVOZOTT: Thomas Keller (Dynamo Dresden, kv., 1 000 000), Kevin Müller (Schalke, kv., 50 000), Omar Traoré (Udinese, i.), Niklas Dorsch (Toronto, 3 650 000), Marvin Pieringer (Paderborn, 3 000 000), Benedikt Gimber (Granada, i.)
Kölcsönbe: Adrian Beck (Osnabrück)
Kölcsönből vissza: Hennes Behrens (Hoffenheim), Leonidasz Sztergiu (VfB Stuttgart), Eren Dinkci (Freiburg), Arijon Ibrahimovic (Bayern München), Diant Ramaj ( Borussia Dortmund)
FC ST. PAULI
ÉRKEZETT: Branimir Hrgota (Greuther Fürth, i.), Dimitar Mitov (Aberdeen, 400 000), Rony Jansson (Kalmar, 400 000)
Kölcsönbe: Youssoupha Niang (1. FC Köln)
TÁVOZOTT: Hauke Wahl (Wolfsburg, 1 800 000), Danel Sinani (Sampdoria, i.), Nikola Vasilj (Al-Dirijah, i.), Manolisz Szaliakasz (Olympiakosz, 1 300 000), Jackson Irvine (Cerezo Oszaka)
Kölcsönből vissza: James Sands (New York City), Andréas Hountondji (Burnley)
Lezárva csütörtökön, vastaggal az elmúlt hét igazolásai.