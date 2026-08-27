Szoboszlai védekezzen vagy támadjon? Válaszolt a Liverpool edzője

„Nyilvánvaló, hogy nem támadhatunk mindenkivel úgy, hogy közben hátul mindenkit magára hagyunk, de meg kell találni az egyensúlyt. Nem akarom azt mondani Ryan Gravenberchnek, hogy ne vezesse a labdát, és ne érjen fel a tizenhatoshoz” – mondta Iraola.

A vezetőedző a Monaco elleni felkészülési mérkőzés egyik találatát hozta fel példának. Gravenberch labdavezetése után Szoboszlai Dominikhoz került a labda, az összjáték végén pedig Alexander Isak volt eredményes: „Senki sem kérdezte tőlem akkor, hogy miért hagytam Gravenberchet és Szoboszlait együtt a tizenhatos előterében. Mindenki azt mondta, hogy hihetetlen, nagyszerű gól volt. Meg kell találni az egyensúlyt.”

Iraola szerint a játékosoknak észre kell venniük, mikor vállalhatnak nagyobb kockázatot, és mikor szükséges óvatosabbnak lenniük: „Ha az ellenfél nagyon mélyen védekezik, hátul megvan a létszámunk, így valószínűleg biztonságosabb előre menni. Ha viszont játékosokat hagynak mögöttünk, óvatosnak kell lennünk.”

A szakember szerint ugyanez vonatkozik a szélső hátvédekre is: ha egyikük előrelép, a másiknak nem feltétlenül kell automatikusan hátul maradnia. Mindig az adott szituációt és az ellenfél helyezkedését kell figyelembe venni.

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