Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai védekezzen vagy támadjon? Válaszolt a Liverpool edzője

R. D. P.R. D. P.
2026.08.27. 16:40
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Andoni Iraola szerint Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch támadójátéka is hasznos lehet (Fotó: Imago)
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Andoni Iraola Szoboszlai Dominik vezetőedző Liverpool FC sajtótájékoztató Premier League
A Liverpool FC vezetőedzője, Andoni Iraola szerint a középpályásoknak nem szabad kizárólag a védekezésre koncentrálniuk, ugyanakkor a csapatnak minden helyzetben meg kell találnia a megfelelő egyensúlyt. A spanyol szakember Ryan Gravenberch és Szoboszlai Dominik Monaco elleni összjátékát is felhozta példaként.

Andoni Iraola csütörtökön, a Nottingham Forest elleni hétvégi mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón beszélt arról, hogyan tudja a Liverpool FC úgy megőrizni védekezési stabilitását, hogy közben a középpályásai is aktívan bekapcsolódhassanak a támadásokba.

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„Nyilvánvaló, hogy nem támadhatunk mindenkivel úgy, hogy közben hátul mindenkit magára hagyunk, de meg kell találni az egyensúlyt. Nem akarom azt mondani Ryan Gravenberchnek, hogy ne vezesse a labdát, és ne érjen fel a tizenhatoshoz” – mondta Iraola.

A vezetőedző a Monaco elleni felkészülési mérkőzés egyik találatát hozta fel példának. Gravenberch labdavezetése után Szoboszlai Dominikhoz került a labda, az összjáték végén pedig Alexander Isak volt eredményes: „Senki sem kérdezte tőlem akkor, hogy miért hagytam Gravenberchet és Szoboszlait együtt a tizenhatos előterében. Mindenki azt mondta, hogy hihetetlen, nagyszerű gól volt. Meg kell találni az egyensúlyt.”

Iraola szerint a játékosoknak észre kell venniük, mikor vállalhatnak nagyobb kockázatot, és mikor szükséges óvatosabbnak lenniük: „Ha az ellenfél nagyon mélyen védekezik, hátul megvan a létszámunk, így valószínűleg biztonságosabb előre menni. Ha viszont játékosokat hagynak mögöttünk, óvatosnak kell lennünk.”

A szakember szerint ugyanez vonatkozik a szélső hátvédekre is: ha egyikük előrelép, a másiknak nem feltétlenül kell automatikusan hátul maradnia. Mindig az adott szituációt és az ellenfél helyezkedését kell figyelembe venni.

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Augusztus 29., szombat
13.30: Liverpool FC–Nottingham Forest (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Andoni Iraola Szoboszlai Dominik vezetőedző Liverpool FC sajtótájékoztató Premier League
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