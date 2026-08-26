Nemzeti Sportrádió

Gálfi Dalma a selejtező első fordulójában búcsúzott a US Opentől

K. Zs.K. Zs.
2026.08.26. 07:00
Gálfi Dalmának nem sikerült a továbbjutás (Fotó: Getty Images)
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US Open Gálfi Dalma WTA
Magyar idő szerint szerda hajnalban Gálfi Dalma kikapott a fehérorosz Aljakszandra Szasznovicstól az amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) selejtezőjének első fordulójában, így kiesett.

A világranglistán 157. Gálfi Dalma eddig 1–1-re állt Szasznovics ellen; a 32 éves rivális jelenleg csupán 136., de megfordult már a 29. helyen is, és Wimbledonban, illetve a Roland Garroson is játszott már nyolcaddöntőt.

A balatonfüredi sportoló rögtön elvesztette az adogatását, de 25. kiemelt ellenfele nem tudta kiszerválni a szettet 5:4-nél. A játszmát lezáró rövidítésben a 28 éves magyar 5–0-ra elhúzott, de ezután egyetlen labdamenetet sem tudott hozni.

A folytatásban Szasznovics kétszer, Gálfi viszont csak egyszer brékelt, így a rivális ünnepelhetett az 1 óra 50 perces meccs végén.

US OPEN, NEW YORK
NŐI EGYES, SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
Aljakszandra Szasznovics (fehérorosz, 25.)–Gálfi Dalma 7:6 (7–5), 6:3

(MTI)

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US Open Gálfi Dalma WTA
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