Gálfi Dalma a selejtező első fordulójában búcsúzott a US Opentől
Magyar idő szerint szerda hajnalban Gálfi Dalma kikapott a fehérorosz Aljakszandra Szasznovicstól az amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) selejtezőjének első fordulójában, így kiesett.
A világranglistán 157. Gálfi Dalma eddig 1–1-re állt Szasznovics ellen; a 32 éves rivális jelenleg csupán 136., de megfordult már a 29. helyen is, és Wimbledonban, illetve a Roland Garroson is játszott már nyolcaddöntőt.
A balatonfüredi sportoló rögtön elvesztette az adogatását, de 25. kiemelt ellenfele nem tudta kiszerválni a szettet 5:4-nél. A játszmát lezáró rövidítésben a 28 éves magyar 5–0-ra elhúzott, de ezután egyetlen labdamenetet sem tudott hozni.
A folytatásban Szasznovics kétszer, Gálfi viszont csak egyszer brékelt, így a rivális ünnepelhetett az 1 óra 50 perces meccs végén.
US OPEN, NEW YORK
NŐI EGYES, SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
Aljakszandra Szasznovics (fehérorosz, 25.)–Gálfi Dalma 7:6 (7–5), 6:3
(MTI)
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