„Hatalmas hibát követtem el” – kokainozás miatt eltiltották Nick Kyrgiost

A BBC cikke szerint Kyrgios június 22-én, a Mallorca Open során adott mintát, amelyben később benzoylecgonint, a kokain egyik metabolitját mutatták ki. Az ausztrál játékos eltiltása augusztus 4-től lép érvénybe.

A Nemzetközi Tenisz Integritási Ügynökség közölte, hogy Kyrgios fellebbezhet az ideiglenes eltiltás ellen, de eddig még nem tette meg. A felfüggesztés értelmében Kyrgios a bírósági eljárás lezárultáig nem vehet részt játékosként, edzőként vagy nézőként sem a Grand Slam-versenyeken, sem a férfi és női teniszszövetségek által jóváhagyott bármely eseményen.

A 31 éves sportoló az elmúlt években térd- és csuklósérülésekkel küzdött, ezért ebben a szezonban mindössze négy egyesmérkőzést játszott. Legutóbb a wimbledoni tornán lépett pályára férfi párosban, ahol partnere, Alekszandr Bublik társaságában az első fordulóban búcsúztak.

„Nemrég kokain miatt elbuktam egy mallorcai drogteszten. Hatalmas hibát követtem el és vállalom érte a teljes felelősséget. Elnézést kérek a szurkolóktól, a családomtól, a szponzoroktól és mindenkitől, aki közel áll hozzám. Tudom, milyen példát mutatok ezzel, és mélyen csalódtam magamban” – írta Instagram-oldalán Kyrgios.

Az ausztrál így folytatta: „Nem akarok kifogásokat keresni, de szeretnék némi háttérinformációt adni arról, hogy hol jártam az elmúlt időben. Az elmúlt néhány év sérülései hatalmas terhet róttak rám, mind fizikailag, mind mentálisan. A testem nem volt képes teljesíteni azt, amit az elmém elvárt tőle, és az, hogy beletörődjek abba, hogy a karrierem végéhez közeledek, nehezebb volt, mint valaha is elképzeltem. Mindig is azt mondtam, hogy nem én választottam a teniszt – hanem a tenisz választott engem. De lemondani arról, ami az egész életemet kitöltötte, az egyik legnehezebb dolog, amivel valaha szembe kellett néznem. Voltak pillanatok, amikor tehetetlennek és magányosnak éreztem magam. Ez azonban nem mentség arra, amit tettem. A jó hír viszont az, hogy ez felrázott. A következő 28 napban távol maradok a közösségi médiától és a nyilvános élettől, miközben arra koncentrálok, hogy rendbe hozzam magam.”

Kyrgios továbbá azt kérte, hogy tartsák tiszteletben a magánéletét, főleg a családját. „Sajnálom, megteszem, amit kell, és jobb formában térek vissza.”

Kyrgios hét ATP Tour-címet nyert egyéniben, és 2022-ben bejutott a wimbledoni döntőbe, ahol négy szettben vereséget szenvedett Novak Djokovicstól. 2022-ben honfitársával, Thanasi Kokkinakisszal együtt megnyerték az Australian Open férfipáros-versenyét.