US Open: hosszú hajjal, fejpántban, sima győzelemmel tért vissza Carlos Alcaraz a GS-tornákra
Idén február elsején karrierje első Australian Open-győzelmét aratta Carlos Alcaraz, amikor négy szettben megverte a 24-szeres GS-győztes Novak Djokovicsot, amivel pályafutása hetedik Grand Slam-torna győzelmét érte el, s megállíthatatlannak tűnt. Aztán jött egy csúnya csuklósérülés, aminek következtében a 23 éves szupersztár megannyi torna mellett a Roland Garrost és Wimbledomot is ki kellett hagyja.
Úgy volt, a Cincinnatiben visszatér a US Open előtti utolsó ATP 1000-esen, de még ott sem tudta vállalni a játékot. A tényleges pályára lépésére a US Open első fordulójáig, hétfőig kellett várni – miután „kopaszon” nyert Ausztráliában, hosszú hajjal és fejpánttal jelent meg az orosz Roman Szafiullint elleni mérkőzésen, amin úgy tért vissza, ahogyan kell: három szettben, nem mindig tökéletesen, mégis magabiztosan játszva, néhány pazar megmozdulást is bemutatva 6:4, 6:4, 6:4-re nyert.
US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)
FÉRFI EGYES
1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)
Alcaraz (spanyol, 3.)–Szafiullin (orosz) 6:4, 6:4, 6:4
Vacherot (monacói)–Kovacevic (amerikai) 6:2, 6:3, 7:5
Cicipasz (görög)–Fils (francia, 10.) 4:6, 7:6 (7–3), 6:1, 6:4
Rubljov (orosz, 23.)–Virtanen (finn) 6:7 (5–7), 6:7 (0–7), 6:0, 6:2, 7:6 (10–5)
Mannarino (francia)–Tirante (argentin) 4:6, 3:6, 6:3, 6:3, 6:3
Duckworth (ausztrál)–Arnaldi (olasz) 5:7, 6:3, 6:2, 7:6 (10–8)
Gorzny (amerikai)–Collington (belga) 3:6, 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (11–9)
Rodionov (osztrák)–Mpetshi Perricard 7:6 (7–2), 6:0, 7:6 (7–4)
Fearnley (brit)–Landaluce (spanyol) 4:6, 6:2, 4?6, 7:5, 6:3
Michelsen (amerikai)–Cina (olasz) 6:4, 6:1, 6:0
Svrcina (cseh)–Royer (francia) 6:4, 6:3, 5:7, 5:7, 6:2
Hurkacz (lengyel)–Dzhumbur (bosnyák) 6:4, 4:6, 6:1, 6:1
Szakamoto (lengyel)–Vukic (ausztrál) 6:4, 6:7 (5–7), 6:4, 3:6, 6:44
Teljes eredménysor hamarosan...
NŐI EGYES
1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)
Manancsaja Szavangkev (thaiföldi)–Udvardy Panna 6:4, 6:3
Teljes eredménysor hamarosan...