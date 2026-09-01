US Open: hosszú hajjal, fejpántban, sima győzelemmel tért vissza Carlos Alcaraz a GS-tornákra

Idén február elsején karrierje első Australian Open-győzelmét aratta Carlos Alcaraz, amikor négy szettben megverte a 24-szeres GS-győztes Novak Djokovicsot, amivel pályafutása hetedik Grand Slam-torna győzelmét érte el, s megállíthatatlannak tűnt. Aztán jött egy csúnya csuklósérülés, aminek következtében a 23 éves szupersztár megannyi torna mellett a Roland Garrost és Wimbledomot is ki kellett hagyja.

Úgy volt, a Cincinnatiben visszatér a US Open előtti utolsó ATP 1000-esen, de még ott sem tudta vállalni a játékot. A tényleges pályára lépésére a US Open első fordulójáig, hétfőig kellett várni – miután „kopaszon” nyert Ausztráliában, hosszú hajjal és fejpánttal jelent meg az orosz Roman Szafiullint elleni mérkőzésen, amin úgy tért vissza, ahogyan kell: három szettben, nem mindig tökéletesen, mégis magabiztosan játszva, néhány pazar megmozdulást is bemutatva 6:4, 6:4, 6:4-re nyert.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES

1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)

Alcaraz (spanyol, 3.)–Szafiullin (orosz) 6:4, 6:4, 6:4

Vacherot (monacói)–Kovacevic (amerikai) 6:2, 6:3, 7:5

Cicipasz (görög)–Fils (francia, 10.) 4:6, 7:6 (7–3), 6:1, 6:4

Rubljov (orosz, 23.)–Virtanen (finn) 6:7 (5–7), 6:7 (0–7), 6:0, 6:2, 7:6 (10–5)

Mannarino (francia)–Tirante (argentin) 4:6, 3:6, 6:3, 6:3, 6:3

Duckworth (ausztrál)–Arnaldi (olasz) 5:7, 6:3, 6:2, 7:6 (10–8)

Gorzny (amerikai)–Collington (belga) 3:6, 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (11–9)

Rodionov (osztrák)–Mpetshi Perricard 7:6 (7–2), 6:0, 7:6 (7–4)

Fearnley (brit)–Landaluce (spanyol) 4:6, 6:2, 4?6, 7:5, 6:3

Michelsen (amerikai)–Cina (olasz) 6:4, 6:1, 6:0

Svrcina (cseh)–Royer (francia) 6:4, 6:3, 5:7, 5:7, 6:2

Hurkacz (lengyel)–Dzhumbur (bosnyák) 6:4, 4:6, 6:1, 6:1

Szakamoto (lengyel)–Vukic (ausztrál) 6:4, 6:7 (5–7), 6:4, 3:6, 6:44

Teljes eredménysor hamarosan...

NŐI EGYES

1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)

Manancsaja Szavangkev (thaiföldi)–Udvardy Panna 6:4, 6:3

Teljes eredménysor hamarosan...