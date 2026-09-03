Carlos Alcaraz több pihenőt tervez

A korábbi világelső – aki jelenleg harmadik a világranglistán – arra figyelmeztetett, hogy a zsúfolt versenynaptár hozzájárul a játékosok sérüléseihez és fáradtságához.

A 23 éves sportoló csuklósérülés miatt április óta nem lépett pályára, a visszatérésére hétfőn, az amerikai nyílt bajnokságon került sor.

Alcaraz úgy fogalmazott: a sűrű menetrend olyan követelményeket támaszt a játékosokkal szemben, hogy nem tudnak minden nagy tornán részt venni a kiégés kockázata nélkül.

„Többet pihentem, mint szerettem volna, de nagyon sűrű a versenynaptár, és nem akarom, hogy egy sérülés még egyszer kihagyásra kényszerítsen. A jövőben hosszabb szüneteket fogok tartani. Talán nem négy hónapot, de egy-két hónapot biztosan. Kihagyok néhány tornát, mert lehetetlen mindegyiken játszani” – magyarázta.

Hozzátette, egyre több fontos tornát szerveznek, ezzel bizonyos értelemben rákényszerítik őket a játékra.

„Mondhatsz nemet, és dönthetsz te magad a versenynaptáradról, de vannak a mestertornák, vannak a Grand Slam-versenyek, és negyven héten keresztül játszunk, ha minden olyan kötelező tornán részt kell vennünk, amelyet az ATP előír számunkra” – vélekedett.

Alcaraz rámutatott, hogy egyre nő a sérülések számára, például Jannik Sinner, Jack Draper, Holger Rune és Joao Fonseca is emiatt hagyja ki az amerikai nyílt bajnokságot.

„Látjuk, hogy sok játékos sérül meg és fárad el. Ha nem tesznek semmit ez ellen, a jövőben még több példát fogunk látni erre” – közölte.

A US Open címvédője az első fordulóban az orosz Roman Szafjullint, a másodikban a portugál Jaime Fariát búcsúztatta, a harmadik körben pedig – a 16 közé jutásért – a kínai Vu Ji-ping vár rá.