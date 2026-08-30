Bundesliga: hosszú időre kidőlt a Dortmund nyári igazolása

Hosszú ideig nem léphet pályára Jannisz Konsztanteliasz, a német labdarúgó-bajnokságban szereplő Borussia Dortmund nyári szerzeménye, aki kiválóan kezdte az idényt. A 23 éves támadó középpályás szombaton gólt szerzett a Hamburg elleni Bundesliga-idénynyitón, azonban az 52. percben sérülés miatt le kellett cserélni. A klub vasárnapi bejelentése szerint a játékosnak elszakadt a térdszalagja, ami miatt sokáig harcképtelen lesz.

Konsztanteliasz kiválóan kezdte az idényt, még a PAOK színeiben négy Európa-liga selejtezőn háromszor volt eredményes.

NÉMET BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

Freiburg–Werder Bremen 4–1 (Szuzuki J. 29., 48., 53., Matanovic 45+1., ill. Stalmach 76.)

Augsburg–Schalke 3–0 (Gregoritsch 18., Kade 79., R. Ribeiro 90+1.)

Kiállítva: Schallenberg (62., Schalke)

Borussia Dortmund–Hamburg 2–0 (Guirassy 9., Bornauw 45+1. – öngól)

Kiállítva: S. Inácio (77. – Dortmund)

Elversberg–Bayer Leverkusen 3–2 (Petkov 8., C. Campbell 9., Mokwa Ntusu 46., ill. Schick 77., Kofane 90+1.)

1. FC Köln–Hoffenheim 3–2 (El Mala 51., Dallinga 72., 82., ill. Daghim 27., Kabak 67.)

Mainz–Paderborn 0–0

RB Leipzig–Mönchengladbach 3–0 (Baku 25., Nusa 49., Reitz 66.)

Union Berlin–Eintracht Frankfurt 3–3 (Latte Lath 3., Querfeld 79., Skarke 90+2., ill. Ebnoutalib 10., 11., 67.)

Bayern München–VfB Stuttgart 5–1 (Upamecano 21., Olise 55., Vagnoman 57. – öngól, Pavlovic 82., L. Díaz 90+2., ill. Vagnoman 52.)