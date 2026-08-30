Labdarúgás: harmadik lett a Telki-kupán az U17-es válogatott

Az U17-es magyar futballválogatott harmadik lett a Telki-kupán. A felkészülési tornán irányította először a csapatot az újonnan kinevezett szövetségi edző, Horváth Dávid. A meghívásos viadalon Olaszország, Törökország és Szaúd-Arábia vett részt a mieink mellett.

Az első körben Magyarország a szaúdiakkal találkozott, és

Orji Dávid két góljával magabiztos győzelmet aratott.

A mérkőzés után Horváth így értékelt az mlsz.hu-nak:

„Az első és a legfontosabb, hogy pozitív élménnyel kezdtük a közös munkát. Nem volt egyszerű, néha a saját dolgunkat nehezítettük meg. Ha a két kapufás lövés bemegy, akkor talán nyugodtabb a meccs vége, amikor a remek kapusteljesítményre is szükség volt az előnyünk megőrzéséhez, és örülök, hogy végül megszereztük a második gólt. Láttam olyan dolgokat is, amiket már a következő mérkőzésre ki kell javítani, de elsősorban örülök annak, hogy a srácok megküzdöttek a győzelemért. A játékosok szerették volna maximálisan teljesíteni a megbeszélteket, fegyelmezettek voltak, figyeltek egymásra, láttunk kifejezetten szép és gyors támadásokat, tudtunk nyomást gyakorolni az ellenfél védelmére. Ezt meg kell tartanunk, a hibákat pedig próbáljuk kijavítani. Minden téren fejlődni kell, de mindenhol láttam pozitívumokat is, amire tudunk építeni."

A második fordulóban a magyar válogatott már a 3. percben hátrányba került Törökország ellen, a rivális aztán a 14. percben ismét betalált. Az eredmény a lefújásig nem változott, így

két meccs után egy győzelemmel és egy vereséggel állt a nemzeti csapat.

„Nagyon érett, fizikailag erős ellenféllel találkozunk a második meccsünkön. A sérülések miatt és tervezetten is módosítottunk, összesen hat helyen változott a kezdőcsapat, főleg a védelem alakult át, ami befolyásolta a találkozó elejét – nyilatkozta az mlsz.hu-nak a szövetségi edző. – Ezt követően tudtak váltani a játékosok, megfelelően reagáltak a török csapat mozgásaira és visszajöttünk a meccsbe. Sajnos nem tudtunk elég mennyiségű és minőségű helyzetet kialakítani, viszont a küzdőszelem és a kapott gólok utáni reakció nagyon fontos volt. Az Eb-selejtezők is hasonló lebonyolítás mellett zajlanak majd, és ezeken a négycsapatos csoportkörökben a gólkülönbség is fontos, ha esetleg nem is tudunk nyerni, vagy esetleg pontot szerezni, akkor törekedjünk arra, hogy a harmadik meccsre a jobb pozícióba hozzuk magunkat. A törökök megérdemelten nyertek, de leszűrjük a tanulságokat a folytatásra."

Az utolsó mérkőzésen Olaszország következett, a mieink már a 16. percben hátrányba kerültek, aztán a 33. percben a szaúdiak ellen kétszer is eredményes Orji egyenlített. Horváth együttese jól tartotta magát a 71. percig, amikor az olaszok betaláltak, majd a 74. percben újabb gólt szereztek, amivel beállították a végeredményt.

A tornát két győzelemmel és egy döntetlennel a 7 pontos Törökország nyerte,

a második a 4 pontos Olaszország lett, Magyarország 3-mal a harmadik, míg Szaúd Arábia szintén 3 ponttal, a rosszabb egymás ellen eredmény miatt negyedik.

U17-ES TELKI-KUPA

Végeredmény: 1. Törökország 7 pont, 2. Olaszország 4, 3. MAGYARORSZÁG 3, 4. Szaúd-Arábia 3.



1. forduló:

Magyarország–Szaúd-Arábia 2–0

Olaszország–Törökország 3–3



2. forduló

Magyarország–Törökország 0–2

Szaúd-Arábia–Olaszország 2–1



3. forduló

Magyarország–Olaszország 1–3

Törökország–Szaúd-Arábia 4–0

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)

