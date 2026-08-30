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Nem tartott sokáig: Fucsovics három játszmában búcsúzott a US Opentől

H. Á.H. Á.
2026.08.30. 19:00
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Fucsovics Márton számára véget ért az egyes a US Openen (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz US Open Fucsovics Márton Daniel Merida
A világranglistán 122. helyen álló Fucsovics Márton három játszmában kikapott a 39. helyen álló 21 éves spanyol Daniel Méridától az idei US Open férfi egyesének első fordulójában, ezzel elbúcsúzott a további küzdelmektől.

Fucsovics a múlt héten vállsérülése miatt visszalépett a US Opent felvezető Winston-Salemben rendezett tenisztornán, éppen azért, hogy az év utolsó Grand Slam-tornáján pályára tudjon lépni. Ilyen előzmények után sejteni lehetett, hogy a 34 éves magyar játékosnak nem lehetnek vérmes reményei, ám a sorsolás sem kedvezett neki: a 21 éves kora ellenére a világranglista 39. helyén álló Daniel Mérida ellen kellett vasárnap este pályára lépnie.

A mostanában remek formának örvendő spanyol az első játszmában azonnal el is vette Fucsovics első adogatójátékát, aki a folytatásban hiába próbálkozott, nem jutott bréklabdához, így a spanyol a saját adogatójátékaira koncentrálva bő fél óra után 6:4-re megnyerte az első szettet.

A második felvonást Fucsovics jobban kezdte, brékelőnybe került, már 3:1-re is vezetett, ám a spanyol innentől kezdve már csak egy játékot engedett neki, 35 perc alatt ezt a játszmát is 6:4-re hozva.

Ismerve, hogy a nyíregyházi teniszező korábban Grand Slam-tornán kétszettes hátrányból soha korábban nem tudott fordítani – sőt, az eddigi 20 ilyen mérkőzésén csak háromszor tudott egyáltalán szépíteni –, ezúttal sem lehettek vérmes reményei, és a spanyol nem is kegyelmezett neki. Ugyan az első adogatását még hozta a harmadik szett kezdetén, Mérida utána kétszer is brékelte, majd 5:1-nél Fucsovics három meccslabdát hárított, ám a spanyol végül is kiszerválta a valamivel több mint egy és háromnegyed órás mérkőzést, pályafutása során először jutva be a US Open második fordulójába.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)
FÉRFI EGYES
1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)
Daniel Mérida (spanyol)–Fucsovics Márton 6:4, 6:4, 6:2
Majchrzak (lengyel)–Medjedovics (szerb) 6:3, 6:3, 6:3

Cikkünk a későbbi mérkőzések eredményeivel frissül.

 

tenisz US Open Fucsovics Márton Daniel Merida
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