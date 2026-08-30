Nemzeti Sportrádió

Az Al-Hilal bejelentette Ollie Watkins szerződtetését

M. B.M. B.
2026.08.30. 20:42
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Al-Hilal Aston Villa Ollie Watkins
A szaúdi élvonalban (Saudi Pro League) érdekelt Al-Hilal hivatalos felületein közölte, hogy szerződtette Ollie Watkinst az Aston Villától.

A 30 éves, vb-bronzérmes csatárért a Transfermarkt adatbázisa szerint közel hatvanmillió eurót csengetett ki a szaúdi klub, amely a játékos becsült piaci értékének (25 millió euró) több mint a duplája. Az Al-Hilal közleménye – amely egy külön bekezdésben mond köszönetet a transzfert „szponzoráló” Alvalid bin Talal hercegnek – nem említi a szerződés hosszát, de a vonatkozó sajtóhírek szerint az előző idényben 21 gólt szerző Watkins hároméves kontraktust írt alá, s évi nettó 15 millió eurós gázsi üti a markát.

 

Al-Hilal Aston Villa Ollie Watkins
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