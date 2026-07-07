Távozott a ZTE-től, a Baselben folytatja a nigériai légiós – hivatalos

Akpe Victory, a nigériai belső védő a legutóbbi téli átigazolási időszak első érkezőjeként csatlakozott a ZTE-hez; gyorsan felvette az NB I ritmusát, 13 bajnoki mérkőzésen egy-egy gólt és gólpasszt jegyzett. A kupasorozatot is beleszámítva összesen 16 tétmérkőzésen lépett pályára ZTE-mezben.

„Nemcsak a pályán mutatott profi hozzáállást, hanem az öltözőben is jó hangulatot teremtett. A mindennapok fontos és szeretett szereplőjévé vált. A tehetsége vitathatatlan, de ami igazán különlegessé teszi, az a személyisége. Szerény, hálás, intelligens és nagyon fókuszált. Ezek a tulajdonságok segítették abban, hogy eljusson erre a következő lépcsőfokra. Őszintén hisszük, hogy ez még csak a kezdet számára, a benne rejlő lehetőségek még messze nincsenek teljesen kibontva, így izgalmas karrier áll előtte” – kommentálta Akpe távozását Andrés Jornet, a ZTE sportért felelős elnöke a klubhonlapon.

A legutóbbi idényben a bajnoksága ötödik helyén végző svájci klub is beszámolt a hírről: az FC Basel közleménye szerint Akpe 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá, és az 55-ös számú mezben játszik majd.