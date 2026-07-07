Távozott a ZTE-től, a Baselben folytatja a nigériai légiós – hivatalos
Akpe Victory, a nigériai belső védő a legutóbbi téli átigazolási időszak első érkezőjeként csatlakozott a ZTE-hez; gyorsan felvette az NB I ritmusát, 13 bajnoki mérkőzésen egy-egy gólt és gólpasszt jegyzett. A kupasorozatot is beleszámítva összesen 16 tétmérkőzésen lépett pályára ZTE-mezben.
„Nemcsak a pályán mutatott profi hozzáállást, hanem az öltözőben is jó hangulatot teremtett. A mindennapok fontos és szeretett szereplőjévé vált. A tehetsége vitathatatlan, de ami igazán különlegessé teszi, az a személyisége. Szerény, hálás, intelligens és nagyon fókuszált. Ezek a tulajdonságok segítették abban, hogy eljusson erre a következő lépcsőfokra. Őszintén hisszük, hogy ez még csak a kezdet számára, a benne rejlő lehetőségek még messze nincsenek teljesen kibontva, így izgalmas karrier áll előtte” – kommentálta Akpe távozását Andrés Jornet, a ZTE sportért felelős elnöke a klubhonlapon.
A legutóbbi idényben a bajnoksága ötödik helyén végző svájci klub is beszámolt a hírről: az FC Basel közleménye szerint Akpe 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá, és az 55-ös számú mezben játszik majd.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC)
Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)
Kiszemeltek: Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Arthur Henrique (brazil, Fluminense U20 – próbajáték), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria)
Távozók: Akpe Victory (nigériai, FC Basel – Svájc), Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Hapoel Beer Seva – Izrael), Mim Gergely (szabadon igazolható), Papp Csongor (BVSC-Zugló, szabadon igazolhatóként), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Gundel-Takács Bence (Viktoria Plzen – Csehország), Szendrei Norbert