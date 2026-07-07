Két éve a magyar válogatottnak vezetett a Marokkó–Franciaország negyeddöntő bírója

Facundo Tello a Kanada–Bosznia-Hercegovina (1–1) és a Dél-Afrika–Dél-Korea (1–0) csoportmeccseken működött közre, az egyenes kieséses szakaszban még nem kapott lehetőséget.

A 44 éves argentin bíró hasonló utat jár be, mint 2022-ben, akkor Katarban szintén két csoportmeccset követően negyeddöntőt vezetett. 2024-ben ott volt az Európa-bajnokságon is az európai és a dél-amerikai szövetség közötti megállapodás részeként, és ő vezette a Magyarország–Skócia (1–0) csoportmeccset is.

Tello munkáját ezúttal is a rekorder Juan Pablo Belatti segíti: a rutinos asszisztens 2014-ben és 2018-ban Nestor Pitana, 2022-ben pedig Fernando Rapallini segítője volt, ő az első, aki négy vb-n lenget.