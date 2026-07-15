Ibrahimovic: Spanyolország legnagyobb sztárja maga a csapat

A svéd válogatott korábbi klasszisa a Franciaország–Spanyolország (0–2) világbajnoki elődöntő után hangsúlyozta, hogy Luis De la Fuente együttese azért annyira nehezen legyőzhető, mert kivételes csapatot alkotnak.

„Ha Spanyolországról van szó, akkor nem csak egyetlen futballistáról beszélünk. A legnagyobb sztár ugyanis maga a csapat. Ott van például Lamine Yamal, de nem függenek egyetlen játékostól, hanem mindent együtt oldanak meg” – fogalmazott az As szerint.

Ibrahimovic külön méltatta Rodrit is, aki súlyos térdsérülése után ismét klasszis teljesítményt nyújt a spanyol válogatottban: „Rodri újra fantasztikus formában futballozik. Most is bizonyította, hogy megérdemelten nyerte meg az Aranylabdát. Egy rendkívül kellemetlen sérülésből tért vissza, mégis ismét azon a szinten játszik, ami miatt minden csapat szeretné a soraiban tudni” – mutatott rá.