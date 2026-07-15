Nemzeti Sportrádió

„Az »Isten keze« Angliának máig csalás – Messi igazi párharca viszont nem Kane-nel lesz”

CSISZTU ZSUZSACSISZTU ZSUZSA
2026.07.15. 13:20
null
Fotó: Getty Images
Címkék
foci vb 2026 Keir Radnedge Argentína Anglia
Az angol futball egyik legtekintélyesebb szakírója szerint az Argentína–Anglia párharc soha nem lesz egy „átlagos” világbajnoki mérkőzés. Keir Radnedge, a World Soccer legendás szerzője, az AIPS Labdarúgó Munkacsoportjának vezetője, az angol és a világ futballtörténetének egyik legelismertebb szakértője a Nemzeti Sportnak beszélt arról, miért fáj még mindig Maradona „Isten keze”, miért Lionel Messi és Jude Bellingham jelenti az elődöntő igazi párharcát, és miért fontosabb Angliának a döntőbe jutás, mint önmagában Argentína legyőzése.


– Az angol futballközvélemény számára melyik Argentína elleni világbajnoki mérkőzés hagyta a legmélyebb nyomot: az 1966-os Rattín-ügy, az 1986-os „Isten keze”, vagy David Beckham 1998-as kiállítása? Melyik seb fáj még ma is leginkább?
– Egyértelműen az „Isten keze” gól maradt a legfájóbb emlék, mert az angol szurkolók számára ez nyilvánvaló csalás volt. Szembement a sportszerűség szellemével. Persze az argentin futballkultúrában ezt inkább ügyességnek, leleményességnek tekintik. Manapság a VAR azonnal kiszúrná, hogy Maradona kézzel szerzett gólt, és valószínűleg elesnénk attól a több évtizedes, izgalmas vitától is, amelyet ez az eset kiváltott. Rattín 1966-os kiállítása drámai pillanat volt, de Anglia megnyerte a mérkőzést, így végül nem okozott maradandó sérelmet. Ami Beckhamet illeti, a szurkolók megértik, hogy egy fiatal játékos a pillanat hevében elveszítette a fejét.

Keir Radnedge

– Angliában Maradona második gólját minden idők egyik legszebb világbajnoki találataként tartják számon, az elsőt viszont sokan máig a futball egyik legnagyobb igazságtalanságának tekintik. Ön szerint az angol közvélemény valaha képes volt külön kezelni ezt a két pillanatot?
– Az igazság kedvéért el kell mondani, hogy az első gól miatt érzett keserűség – még negyven év elteltével is – soha nem csökkentette az angol szurkolók csodálatát Maradona fantasztikus második találata, illetve kivételes futballtehetsége iránt. A jelleme és a személyisége azonban már egészen más kérdés.

– Az angol–argentin mérkőzéseket rendre vitatott bírói döntések, kiállítások és emlékezetes incidensek kísérték. A VAR korszakában végleg lezárulhat ez a fejezet, vagy ez a rivalizálás mindig tartogat majd újabb drámát?
– A történelmi előzmények – amelyeket a média újra és újra felelevenít – mindig különleges feszültséget adnak az angol–argentin mérkőzéseknek. Ehhez hozzájárul a két futballkultúra éles különbsége is: az argentin játékosok technikai zsenialitása áll szemben az angol futball hagyományosan fizikálisabb, direktebb stílusával. Ezért gondolom, hogy ez a futball egyik legnagyobb, kontinenseken átívelő rangadója.

– Harry Kane és Lionel Messi generációjuk két meghatározó futballistája. Angliában ezt elsősorban két kiváló csapat összecsapásának tekintik, vagy inkább Kane és Messi személyes párharcaként?
– Én nem igazán látom Kane szerepét ebben az összehasonlításban. Ennek a világbajnokságnak az igazi személyes párharca Lionel Messi és Jude Bellingham között rajzolódik ki: a régi nagy hős és a trónjára törő fiatal kihívó összecsapása. A bölcsesség és a felhalmozott sikerek állnak szemben a fiatalság lendületével és becsvágyával.

– A két ország történelme miatt ez a mérkőzés mindig jóval többről szól, mint futballról. Arra számít, hogy ezúttal is megmarad a rivalizálás a pályán és a lelátókon, vagy fennáll a veszélye annak, hogy a történelem ismét beárnyékolja a játékot?
– Elképzelhető, hogy lesznek kisebb szurkolói összetűzések, de úgy tudom, rendkívül szigorú biztonsági intézkedések lesznek. Nemcsak a futballrivalizálás miatt, hanem a Falkland-(Malvinas)-szigetek kérdése miatt is, amely az 1982-es háborúig nyúlik vissza. Angliában negyvennégy év elteltével ez már inkább történelem, Argentínában azonban nem így van. A vitatott szigetek ott fekszenek az argentin Atlanti-óceán partjai előtt, és állandó emlékeztetői a konfliktusnak, valamint a két ország nehéz múltjának.

– Thomas Tuchel és mostani angol válogatottja többször is hangsúlyozta, hogy nem akarja tovább cipelni a korábbi generációk terheit. Ennek ellenére egy Argentína elleni világbajnoki elődöntő megnyerése többet jelentene Angliának, mint egyszerűen újra döntőbe jutni? Lezárhatna egy több mint negyven éve tartó történetet?
– Az Anglia–Argentína párharc mindig is a futballtörténelem egyik jelentős, folyamatosan íródó fejezete marad. A jelenben azonban Anglia számára sokkal fontosabb lenne a világbajnoki döntőbe jutás, mint önmagában Argentína legyőzése. Ugyanakkor, ha ezt a címvédő világbajnok legyőzésével sikerülne elérni, az kétségtelenül még nagyobb értéket és fényt adna ennek a sikernek.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
21.00: Anglia–Argentína, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban

 

foci vb 2026 Keir Radnedge Argentína Anglia
Legfrissebb hírek

Megszakad a Bayern München nagy sorozata?

Foci vb 2026
40 perce

Nem nehéz megtippelni, ki a spanyol kapitány nagy kedvence

Foci vb 2026
48 perce

Anglia és Argentína a teljes torna eddigi legmegjósolhatatlanabb meccsén feszül egymásnak – taktikai szemmel

Foci vb 2026
49 perce

Anglia jolly jokere ezúttal is Bellingham lehet, de még fontosabb, mit talál ki Messivel szemben Tuchel

Foci vb 2026
57 perce

Nem biztos, hogy befejezi a vb-történet legidősebb szövetségi kapitánya

Foci vb 2026
1 órája

Yamal uralja a Mbappé elleni párharcokat

Foci vb 2026
1 órája

Harry Kane: Nem Lionel Messi, hanem Argentína lesz az ellenfél

Foci vb 2026
1 órája

Duplantis a Hősök terén árulta el, kinek szurkol a vb-n

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik