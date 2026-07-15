„Az »Isten keze« Angliának máig csalás – Messi igazi párharca viszont nem Kane-nel lesz”



– Az angol futballközvélemény számára melyik Argentína elleni világbajnoki mérkőzés hagyta a legmélyebb nyomot: az 1966-os Rattín-ügy, az 1986-os „Isten keze”, vagy David Beckham 1998-as kiállítása? Melyik seb fáj még ma is leginkább?

– Egyértelműen az „Isten keze” gól maradt a legfájóbb emlék, mert az angol szurkolók számára ez nyilvánvaló csalás volt. Szembement a sportszerűség szellemével. Persze az argentin futballkultúrában ezt inkább ügyességnek, leleményességnek tekintik. Manapság a VAR azonnal kiszúrná, hogy Maradona kézzel szerzett gólt, és valószínűleg elesnénk attól a több évtizedes, izgalmas vitától is, amelyet ez az eset kiváltott. Rattín 1966-os kiállítása drámai pillanat volt, de Anglia megnyerte a mérkőzést, így végül nem okozott maradandó sérelmet. Ami Beckhamet illeti, a szurkolók megértik, hogy egy fiatal játékos a pillanat hevében elveszítette a fejét.

Keir Radnedge

– Angliában Maradona második gólját minden idők egyik legszebb világbajnoki találataként tartják számon, az elsőt viszont sokan máig a futball egyik legnagyobb igazságtalanságának tekintik. Ön szerint az angol közvélemény valaha képes volt külön kezelni ezt a két pillanatot?

– Az igazság kedvéért el kell mondani, hogy az első gól miatt érzett keserűség – még negyven év elteltével is – soha nem csökkentette az angol szurkolók csodálatát Maradona fantasztikus második találata, illetve kivételes futballtehetsége iránt. A jelleme és a személyisége azonban már egészen más kérdés.

– Az angol–argentin mérkőzéseket rendre vitatott bírói döntések, kiállítások és emlékezetes incidensek kísérték. A VAR korszakában végleg lezárulhat ez a fejezet, vagy ez a rivalizálás mindig tartogat majd újabb drámát?

– A történelmi előzmények – amelyeket a média újra és újra felelevenít – mindig különleges feszültséget adnak az angol–argentin mérkőzéseknek. Ehhez hozzájárul a két futballkultúra éles különbsége is: az argentin játékosok technikai zsenialitása áll szemben az angol futball hagyományosan fizikálisabb, direktebb stílusával. Ezért gondolom, hogy ez a futball egyik legnagyobb, kontinenseken átívelő rangadója.

– Harry Kane és Lionel Messi generációjuk két meghatározó futballistája. Angliában ezt elsősorban két kiváló csapat összecsapásának tekintik, vagy inkább Kane és Messi személyes párharcaként?

– Én nem igazán látom Kane szerepét ebben az összehasonlításban. Ennek a világbajnokságnak az igazi személyes párharca Lionel Messi és Jude Bellingham között rajzolódik ki: a régi nagy hős és a trónjára törő fiatal kihívó összecsapása. A bölcsesség és a felhalmozott sikerek állnak szemben a fiatalság lendületével és becsvágyával.

– A két ország történelme miatt ez a mérkőzés mindig jóval többről szól, mint futballról. Arra számít, hogy ezúttal is megmarad a rivalizálás a pályán és a lelátókon, vagy fennáll a veszélye annak, hogy a történelem ismét beárnyékolja a játékot?

– Elképzelhető, hogy lesznek kisebb szurkolói összetűzések, de úgy tudom, rendkívül szigorú biztonsági intézkedések lesznek. Nemcsak a futballrivalizálás miatt, hanem a Falkland-(Malvinas)-szigetek kérdése miatt is, amely az 1982-es háborúig nyúlik vissza. Angliában negyvennégy év elteltével ez már inkább történelem, Argentínában azonban nem így van. A vitatott szigetek ott fekszenek az argentin Atlanti-óceán partjai előtt, és állandó emlékeztetői a konfliktusnak, valamint a két ország nehéz múltjának.

– Thomas Tuchel és mostani angol válogatottja többször is hangsúlyozta, hogy nem akarja tovább cipelni a korábbi generációk terheit. Ennek ellenére egy Argentína elleni világbajnoki elődöntő megnyerése többet jelentene Angliának, mint egyszerűen újra döntőbe jutni? Lezárhatna egy több mint negyven éve tartó történetet?

– Az Anglia–Argentína párharc mindig is a futballtörténelem egyik jelentős, folyamatosan íródó fejezete marad. A jelenben azonban Anglia számára sokkal fontosabb lenne a világbajnoki döntőbe jutás, mint önmagában Argentína legyőzése. Ugyanakkor, ha ezt a címvédő világbajnok legyőzésével sikerülne elérni, az kétségtelenül még nagyobb értéket és fényt adna ennek a sikernek.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

ELŐDÖNTŐ

21.00: Anglia–Argentína, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban