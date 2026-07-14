Őrült meccsen, vereséggel jutott tovább a finn bajnok

KuPS Kuopio (finn)–Vardar (északmacedón)

A játéknap első meccse rögtön magasra tette a lécet, legalábbis izgalmak terén: a finn KuPS és az északmacedón Vardar összecsapását kisebb meglepetésre a finnek várhatták kétgólos előnyből, s az első félidőben nem is forgott veszélyben a továbbjutásuk. A folytatásban aztán az egyébként a korábbi fehérvári légióssal Boban Nikolovval a kezdőjében felálló Vardar szépített a csereként a szünetben a hazaiakhoz beszálló Saku Savolainen öngóljával szépített. A hajrára az északiak birtokolták többet a labdát, s őrizték az 1–0-s hátrányt, ami az ő továbbjutásukat jelentette volna, aztán viszont elszabadult, ami elszabadulhatott... A 90. percben a luxemburgi válogatott Gerson Rodrigues harcolt ki büntetőt, amit a játékvezető hosszas videózás után adott meg, s végül Goran Zakarics váltotta gólra – amivel hosszabbításra mentette a meccset, miután a nyolc perc ráadásbán már nem esett újabb gól. A hosszabbítás első félidejében aztán előbb szépített a KuPS, két perccel később viszont a Vardar visszaállította a kétgólos különbséget. Viszont szinte azonnal tizenegyeshez jutott a KuPS, amit Piotr Parzyszek értékesített is. A Vardarhoz az utolsó 15 percre érkezett a volt debreceni és mezőkövesdi David Babunski, de az eredmény már nem változott, a KuPS ugyan 3–2-re kikapott, de 4–3-as összessítéssel végül továbbjutott, s készülhet a walesi TNS és a korábbi DVTK-edző Valdas Dmbrauskas edzette azeri Sabah párharcának győztese ellen a következő fordulóban.

Iberia 1999 (grúz)–Flora (észt)

A grúz Iberia 1999 Nika Sikharulashvili duplájával már az első félidő hajrájára kétgólos előnybe került az észt Flora ellen, s ekkor úgy tűnt a második félidő pusztán formalitás lesz. Csakhogy az észtek a fordulás után előbb a félidő közepén szépítettek, majd a hajrára fordulva Rauno Sappinen értékesített büntetőjével izgalmassá tették az utolsó perceket, de a hosszabbítást már nem sikerült kiharcolni.

Inter Escaldes (andorrai)–Lincoln (gibraltári)

A gibraltári Lincoln Red Imps az andorrai bajnok ellen az első körben aratott 3–1-es győzelmével érvényesítette a papírformát, s a visszavágón sem adott sok esélyt az andorraiaknak: a második félidő közepén az egykori spanyol U17-es válogatott Álex Mula révén megszerezték a vezetést. A házigazdák részéről Dacu gólja a döntetlen kiharcolásához volt elegendő, a BL-búcsú elkerüléséhez nem.

Levszki Szófia (bolgár)–Borac (boszniai)

A Levszki Szófia a múlt heti 1–1-es döntetlen után a Borac Banja Luka ellen a gól nélküli első félidő után a másodikban nem sokat vacakolt, és negyedóra alatt berámolt két gólt – a korábbitöbb mint 30-szoros ír és angol korosztályos válogatott Armstrong Oko-Flex után a debütáló brazil szélső Reinaldo talált be, majd utóbbi néhány percen belül másodszor is beköszönt, ezzel eldöntve a továbbjutás kérdését, a 4–0-s végeredményt pedig Juan Perea állította be a végén.

TNS (walesi)–Sabah (azeri)

A korábbi diósgyőri tréner, Valdas Dambrauskas azeri csapata először nyerhet párharcot a legrangosabb európai kupasorozat selejtezőjében: a Sabah az első meccsen 2–0-ra győzött hazai pályán a TNS ellen. A walesi visszavágón aztán a 28. percben Joy Mickels sodort a kapuba egy beadás után lefejelt labdát, negyedóra múlva pedig Rahman Dashdamirov fejelt be egy balról beívelt szögletet. Miután a walesiek csak a rendes játékidő utolsó előtti percében szépítettek, így a Dambauskas irányította az azeri bajnok és kupagyőztes Sabah kettős győzelemmel továbbjutva készülhet a finn bajnok KuPS ellen a következő selejtezőkörben.

A későbbi meccsekkel cikkünket frissítjük.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

KuPS Kuopio (finn)–Vardar (északmacedón) 2–3 – hosszabbítás után

Továbbjutott: a KuPS Kuopio 4–3-as összesítéssel.

Iberia 1999 (grúz)–Flora (észt) 2–2

Továbbjutott: az Iberia 1999 5–4-es összesítéssel.

Inter Escaldes (andorrai)–Lincoln (gibraltári) 1–1

Továbbjutott: a Lincoln 4–2-es összesítéssel.

ETO FC–Víkingur Reykjavík (izlandi) 2–2

Továbbjutott: a Víkingur 3–2-es összesítéssel.

Levszki Szófia (bolgár)–Borac (boszniai) 4–0

Továbbjutott: a Levszki 5–1-es összesítéssel.

TNS (walesi)–Sabah (azeri) 1–2

Továbbjutott: a Sabah 4–1-es összesítéssel.



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20.00: Drita (koszovói)–Kauno Zalgiris (litván)

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Floriana (máltai)

21.00: Larne (északír)–Tre Fiori (San Marinó-i)