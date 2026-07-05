Russell: Ha a világbajnoki címért akarok harcolni, ennél jobb teljesítményt kell nyújtanom

Charles Leclerc az elmúlt időszakban teljesen elveszettnek tűnt. Nem érezte jól magát a volán mögött, és nem igazán tudta, mit várjon a Ferraritól. A monacói pályafutása egyik legmélyebb hullámvölgyébe került: sorozatban öt versenyen maradt alul csapattársával, Lewis Hamiltonnal szemben, többször is autót tört, a technika ördöge sem kímélte, és a Brit Nagydíj kezdetén sem utalt semmi arra, hogy fordulat következhet.

A nyitó napon Hamilton megszerezte a pole pozíciót a sprintidőmérőn, míg ő negyedikként zárt. A monacói aztán a szombati sprintversenyen sem tudta tartani a lépést az élbollyal, és végül az ötödik helyen szelte át a célvonalat. Leclerc az újabb csalódást keltő eredmény után ugyanakkor kijelentette, jelentős változtatásokra készülnek az időmérő előtt. Leclerc végül az első sorba repítette a Ferrarit, majd a versenyen megszerezte idénybeli első győzelmét.

„Hihetetlen érzés! Nem ilyen befejezésről álmodtam, de az, hogy sikerült nyernem az elmúlt hetek nehézségei után, óriási eredmény. Rengeteg munkát fektettünk abba, hogy újra visszataláljak ahhoz az érzéshez, amit az autóban ülve szeretnék átélni. Úgy gondoltam, hogy a szombati sprintverseny és az időmérő alatt ráleltem valamire, de ezt még a futamon meg kellett erősítenem. Most újra azt éreztem a kocsiban, amit kellett, szóval elképesztően boldog vagyok!”

Leclerc-re a hajrában folyamatosan közeledett Andrea Kimi Antonelli, azonban az olasznak gondja adódott a Mercedesével, így végül nem került sor az ütközetre. „Szoros lett volna Kimivel. Rendkívül gyors tempóban közeledett hozzám, szóval nagyon nehéz lett volna magam mögött tartani őt. Amikor hallottam, hogy gondja van, azt gondoltam, rendben, elég nagy előnnyel rendelkezem, és innen már simának kell lennie, de aztán pályára küldték a biztonsági autót.”

„Aztán még a lekörözöttek is visszavették a körhátrányt, és az egész biztonsági autós szakasz során 100-120 km/órás sebességgel közlekedtünk. A gumijaim teljesen lehűltek, ezért eléggé tartottam az újraindítástól. A helyszínre kilátogató nézők szempontjából természetesen nem ez volt az ideális befejezés, de a bukósisak alatt boldog voltam, hogy így alakult, és sikerült megőriznem a győzelmet. Nagyszerű érzés!”

Bár George Russell egész hétvégén hátrányban volt a márkatársához, Antonellihez képest, és rejtélyes probléma is hátráltatta, a versenyen 18, míg a teljes hétvégét tekintve 15 ponttal csökkentette a lemaradását az egyéni vb-összetettben. A brit ráadásul úgy zárt a második helyen, hogy a versenyen nem igazán volt harcban a dobogós helyezésekért sem.

Először a győzelemért küzdő Antonelli került mögé azt követően, hogy gondok adódtak a Mercedesével, majd Max Verstappen balesete révén jött fel a harmadik helyre. A biztonsági autós szakasz alatt nem állt ki friss gumikért, amivel újabb pozíciót nyert, majd mivel már nem is indították újra a versenyt, meg is tarthatta a második helyet.

„Először is, gratulálok Charles-nak, nagyszerű versenyt futott. Remek futam volt, mindig nagyon jó érzés Silverstone-ban lenni, és rendkívül örülök, hogy először állhatok fel itt a dobogóra. Elég balszerencsésen alakult a versenyem, de a végén hirtelen rám mosolygott a szerencse a biztonsági autóval. A nézőknek valószínűleg jobb lett volna, ha újraindítják a futamot, de az én gumijaim teljesen hidegek voltak, úgyhogy örültem, hogy végül sikerült megtartanom a második helyet. Nehéz hétvégém volt, de összességében örülök annak, hogy most itt állhatok.”

Ami a hétvégi teljesítményt illeti, Russell önkritikusan fogalmazott. „Az érzés jó volt, csak épp a köridők nem. Voltak olyan tényezők, amelyekre nincs semmilyen ráhatásom, és ezek nagyban hozzájárultak ehhez, de voltak olyan dolgok is, amik rajtam múltak. Még mindig küszködöm az autó megértésével. Bár rendkívül hálás vagyok, hogy dobogóra állhattam, erről a hétvégéről kevésbé elégedetten távozom, mint például Kanadából, ahol a vezető helyről estem ki.”

„Ha a világbajnoki címért akarok harcolni, ennél jobb teljesítményt kell nyújtanom. Nekem is jobbnak kell lennem, és a csapatommal is jobban kell együtt dolgoznunk. Minden lehetőséget ki kell használnunk. Most már a Ferrarival is szoros csatát vívunk, így nemcsak Kimi és én vagyunk versenyben. Lewis is nagyon közel van hozzánk, ezért javulnunk kell.”

Russell az idény korábbi részében nemegyszer azt mondta, hogy a balszerencse miatt van nagy hátrányban, Monacóban elismerte, hogy Antonelli sokkal jobban alkalmazkodott az idei autókhoz. Noha a silverstone-i verseny alakulása után nem tudja, hogy a szerencsefaktor kiegyenlítődött-e kettejük között, úgy érzi, a kilakult 25 pontos hátrány reálisabban tükrözi a szezon eddigi alakulását.

„Ha az én teljesítményemet összevetjük az övével az eddigi kilenc futam alapján, akkor azt gondolom, hogy a 25 pontos különbség teljesen reális a javára. Idáig jobb munkát végzett nálam ebben a szezonban, ezért megérdemli, hogy előttem álljon.”

Antonelli előnye mindössze 25 pontra olvadt (Fotó: AFP)

Antonelli jó úton volt afelé, hogy megszerezze az idénybeli hatodik győzelmét, hiszen remek tempóban közeledett Leclerc-re, és frissebbek voltak az abroncsai is. Az olasz alatt azonban váratlanul lelassult a Mercedes a hajrában, nehezen tudta pályán tartani az autót, és kétszer is megjárta a bokszutcát úgy, hogy a csapat nem talált megoldást a problémára.

A vb-éllovas végül kitartott annak reményében, hogy egy-két pontot sikerül szereznie még azt követően is, hogy a pályahatárok többszöri megsértése miatt 5 másodperces büntetést is kapott. Antonelli végül kilencedikként látta meg a kockás zászlót, de a tizenhatodik helyre sorolták vissza, így újabb versenyen maradt pont nélkül, és előnye mindössze 25 pontra olvadt Russell előtt, miközben Lewis Hamilton további 7 pont hátránnyal érkezik a harmadik helyen.

Mint utóbb kiderült, a bal első kerékvédőről szakadt le egy elem, és ez okozta az olasz pilóta vesztét, aki nehezen tudja megemészteni az újabb nullázást.„Nem akartam elhinni, hogy egyre rosszabbodott a helyzet. Az utolsó kiállásom után az autó már egészen vezethetővé vált, de még akkor is rengeteg leszorítóerő hiányzott. Azonban úgy véltem, a tizedik hely még a büntetéssel is elérhető lehet. Sikerült növelnem az előnyöm, és szerintem meglett volna a kellő különbség a végén. Aztán bejött a biztonsági autó, és tudtam, hogy ezzel vége.”

„Hihetetlen öt versenyem volt, sorozatban ötször nyertem, és talán túlságosan jól alakultak a dolgok a számomra. A legutóbbi három futamon kétszer nulláztam, és ezt nyilván eléggé nehéz megemészteni, hiszen Barcelonában a másodikként haladtam, most pedig a győzelemért harcoltam. Úgy érzem, valódi esélyünk volt a sikerre, hiszen végig lőtávolon belül voltam. Kár, hogy még csak lehetőséget sem kaptam arra, hogy megpróbáljam. De ez történt, most már nem lehet ezen változtatni. A legfontosabb, hogy erősebben térjünk vissza.”

Noha a leintést követően kérdéses volt, hogy a Mercedes megpróbálja-e megtámadni Antonelli időbüntetését, hiszen az olasz versenyző azért nem tartotta be a pályahatárokat, mert az autó vezethetőségévelküszködött, a csapat végül úgy döntött, nem nyújt be felülvizsgálati kérelmet.