Vojvodina: „A Ferencváros több mint 60 trófeát nyert – tudjuk, kivel van dolgunk”

„Egy hónap telt el az előző idény óta. Kicsit többet is pihenhettünk volna, de a kötelezettség az kötelezettség – kezdte a keddi sajtótájékoztatóját Miroszlav Tangja, a Vojvodina vezetőedzője. – Persze, ez egy kedves kötelezettség, hiszen megmutathatjuk magunkat Európában és szeretnénk a lehető legmesszebb jutni. Az első ellenfelünk, a Ferencváros egy tiszteletet parancsoló csapat. Több mint hatvan trófeát nyert már, az elmúlt években rendszeresen játszott az európai porondon, egy nagyon szervezett és tapasztalt csapat. Néhány meccsét megnéztük, az utolsót nem, mert eézárták a nyilvánosság elől. Tudjuk, kivel van dolgunk.”

A Vojvodina szerb válogatott középpályása, a klubhoz két év után idén nyáron, Ausztriából, a Wolfsbergertől visszatérő Dejan Zukics a felkészülési időszak tapasztalatairól, a nyári edzőmeccsekről beszélt, szóba került az ETO elleni mérkőzés is – a szerb csapat júniusban 2–1-re kikapott a győriektől Ausztriában.

„Örülök, hogy együtt vagyunk és túlvagyunk az ausztriai felkészülési időszakon – fogalmazott Zukics. – Keményen dolgoztunk, úgy gondolom 99 százalékban készen állunk. Ezúttal is arra kérem a szurkolókat, álljanak a csapat mellé, legyenek a 12. játékosunk. A legutóbbi, Kolozsvár elleni edzőmeccsünk (a Vojvodina július 2.-án 3–0-ra nyert az Universitatea ellen) már egy jó receptet adhat a folytatásra nézve, de mindegyik meccsnek megvolt maga tapasztalata. A Győr kemény ellenfél volt egy nehéz pályán, azután döntetlent játszottunk az örmény bajnokkal (FC Ararat) egy olyan meccsen, amit meg is nyerhettünk volna. Utána jött a Kolozsvár elleni találkozó, amin a legjobb formánkat hoztuk és győztünk, de egy felkészülési mérkőzés mindig teljesen más mint egy tétmeccs.”