Olvasóink többsége szerint helyes döntés született az Egyiptomnak meg nem adott 11-esnél

A 79. percben még kétgólos hátrányban lévő Argentína végül 3–2-re fordított, és bejutott a negyeddöntőbe. Az egyiptomiak ugyanakkor úgy vélik, a győztes argentin találat előtt Mohamed Szalah és Lisandro Martínez ütközésénél tizenegyest kellett volna kapniuk, Francois Letexier játékvezető azonban továbbot intett, az ellentámadásból pedig megszületett a továbbjutást érő gól.

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Arra voltunk kíváncsiak, olvasóink miként ítélik meg a szituációt. A voksolók többsége, 55 százaléka szerint helyes döntés született, vagyis nem járt büntető Egyiptomnak. A másik oldal sem maradt sokkal le: a szavazók 45 százaléka úgy gondolja, hogy elmaradt egy jogos tizenegyes.