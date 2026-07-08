Olvasóink többsége szerint helyes döntés született az Egyiptomnak meg nem adott 11-esnél
A 79. percben még kétgólos hátrányban lévő Argentína végül 3–2-re fordított, és bejutott a negyeddöntőbe. Az egyiptomiak ugyanakkor úgy vélik, a győztes argentin találat előtt Mohamed Szalah és Lisandro Martínez ütközésénél tizenegyest kellett volna kapniuk, Francois Letexier játékvezető azonban továbbot intett, az ellentámadásból pedig megszületett a továbbjutást érő gól.
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Arra voltunk kíváncsiak, olvasóink miként ítélik meg a szituációt. A voksolók többsége, 55 százaléka szerint helyes döntés született, vagyis nem járt büntető Egyiptomnak. A másik oldal sem maradt sokkal le: a szavazók 45 százaléka úgy gondolja, hogy elmaradt egy jogos tizenegyes.
A szavazáson összesen 9413 olvasó vett részt: 5173-an a játékvezető döntését támogatták, míg 4240-en úgy vélték, hogy Egyiptomnak büntetőt kellett volna ítélni. Az eredmény alapján kijelenthető, hogy a vitatott jelenet olvasóinkat is erősen megosztotta, de végül a többség a játékvezető ítéletét tartotta helyesnek.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
ARGENTÍNA–EGYIPTOM 3–2 (0–1)