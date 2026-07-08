Férfi vízilabda vk-döntő: Varga Zsolt kijelölte a sydneyi keretet

A magyar szövetség honlapja szerint a szakvezető nem várta meg a csapatkijelöléssel a szerdától péntekig esedékes, horvátokkal közös kétkapus gyakorlásokat, és már azokat megelőzően megnevezte az Ausztráliába utazó 15 játékost, a kimaradóknak pedig így lehetőségük lesz többet pihenni a klubszezon indulása előtt. Ugyanakkor két fiatal játékost, Tátrai Dávidot és Lugosi Csongort megkért, hogy tartalékként még töltsék ezt a hetet a csapat mellett.

A nemzeti csapat alapemberei közül – a szingapúri vb-hez hasonlóan – ezúttal is hiányozni fog a kapus, Vogel Soma, aki családi okok miatt kérte azt, hogy itthon maradhasson.

Varga Zsolt a honlapnak elmondta, azt a stratégiát próbálja meg tovább tesztelni, hogy egy klasszikus centerrel vesz részt a tornán, de lesz a csapatban még hat másik olyan vízilabdázó, aki szintén be tud menni centerbe. Az is kiderült, hogy három balkezes játékos juthat szóhoz.

„A szakvezető kitért arra is, hogy a világkupát – illetve az azt megelőző tornát – is arra kívánja használni, hogy bizonyos játékosok esetében megnézze: képesek-e befutni azt a fejlődési pályát, amire gondol velük kapcsolatban, és persze ami esélyt kínál nekik, hogy a válogatott állandó tagjává váljanak” – emelte ki a honlap.

A magyar válogatott vasárnap utazik el, és a helyszínen még részt vesz egy felkészülési tornán július 15-18. között, ahol az ausztrálokkal, a görögökkel, a japánokkal és a montenegróiakkal találkozik.

Sydneyben július 23-án játssza az első vk-meccset a válogatott: a negyeddöntőben Horvátország lesz az ellenfél magyar idő szerint 12.15 órától.

A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Csoma Kristóf (Honvéd), Gyapjas Viktor (BVSC)

Mezőnyjátékosok: Burián Gergely (CN Barceloneta – Spanyolország), Dala Döme (Vasas), Fekete Gergő (Ferencváros), Jansik Szilárd (Ferencváros), Kovács Péter (BVSC), Manhercz Krisztián (Ferencváros), Nagy Ádám (CN Marseille – Franciaország), Nagy Ákos (Ferencváros), Szalai Péter (Vasas), Varga Vince (Ferencváros), Vigvári Vendel (Ferencváros), Vismeg Zsombor (Ferencváros), Zalánki Gergő (Pro Recco – Olaszország)