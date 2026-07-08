Tizenkilenc embert letartóztattak Buenos Airesben az argentin továbbjutás ünneplése után
Tizenkilenc embert letartóztattak Buenos Airesben azután, hogy az argentin labdarúgó-válogatott kétgólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte Egyiptomot az észak-amerikai világbajnokság keddi nyolcaddöntőjében.
A fővárosban a továbbjutás ünneplése közben öt rendőr megsérült, közülük kettő csonttörést szenvedett.
A drámai nyolcaddöntős diadal után többezer ember gyűlt össze, majd az este folyamán a város több pontja bulihellyé alakult. A problémák akkor kezdődtek, amikor az ünneplők közül néhányan tárgyakat kezdtek a rendőrök felé dobálni, akik pedig el szerettek volna vezetni pár, bódult állapotban lévő, erőszakos személyt.
A helyi sajtó szerint San Miguel de Tucumánban gumilövedékeket is be kellett vetnie a rendőrségnek.
Az argentinok a negyeddöntőben a svájciakkal csapnak össze közép-európai idő szerint vasárnap hajnali három órakor, Kansas Cityben.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik