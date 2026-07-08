Nemzeti Sportrádió

Tizenkilenc embert letartóztattak Buenos Airesben az argentin továbbjutás ünneplése után

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.07.08. 09:19
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Hatalmas volt az ünneplés Buenos Aires utcáin, de nem mindenki bírt magával (Fotó: Getty Images)
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Tizenkilenc embert letartóztattak Buenos Airesben azután, hogy az argentin labdarúgó-válogatott kétgólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte Egyiptomot az észak-amerikai világbajnokság keddi nyolcaddöntőjében.

A fővárosban a továbbjutás ünneplése közben öt rendőr megsérült, közülük kettő csonttörést szenvedett.

A drámai nyolcaddöntős diadal után többezer ember gyűlt össze, majd az este folyamán a város több pontja bulihellyé alakult. A problémák akkor kezdődtek, amikor az ünneplők közül néhányan tárgyakat kezdtek a rendőrök felé dobálni, akik pedig el szerettek volna vezetni pár, bódult állapotban lévő, erőszakos személyt.

A helyi sajtó szerint San Miguel de Tucumánban gumilövedékeket is be kellett vetnie a rendőrségnek.

Az argentinok a negyeddöntőben a svájciakkal csapnak össze közép-európai idő szerint vasárnap hajnali három órakor, Kansas Cityben.

 

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