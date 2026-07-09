Közel a negyvenhez is a határait feszegeti Dzsudzsák Balázs; Spanyolország 609 perce nem kapott gólt vb-mérkőzésen

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Átszámítva mintegy 31 milliárd forintból készült el nemrégiben az MLS-ben szereplő New York Red Bulls vadonatúj edzőközpontja, amelynek minden zegét-zugát bejárta vb-tudósító kollégánk, Végh János. A „Nagy Alma” felhőkarcolóitól alig 40 kilométerre, egy csendes kisvárosban, Morristownban található komplexumot áprilisban már felavatták, de még csak az első és a tartalékcsapat költözött be a létesítménybe, az utánpótlás-együttesek játékosai a világbajnokságot követően lelnek itt új otthonra. A költözködéssel nem mindennapi okból kellett várniuk: az Egyesült Államok legújabb profi labdarúgó-edzőközpontját a brazil válogatott szemelte ki, miután Carlo Ancelotti szövetségi kapitány gárdája a felkészülési időszak utolsó szakaszától a norvégok elleni kieséséig itt készült.

Közel a negyvenhez is teljes intenzitással edz, a határait feszegeti Dzsudzsák Balázs. A DVSC 109-szeres válogatott középpályása a lapunknak adott exkluzív interjúban arról is beszélt, hogy „ebben a korban már tényleg nagyon kevesen vagyunk, akik profi szinten aktívan futballoznak. Száz százalékon edzek, sohasem szerettem kibújni a munka alól. A tréningeken megvan a szabadságom, hogy bármikor szóljak, ha úgy érzem, valamiből kevesebb kellene, de nem szeretek magammal kivételezni. Az előző idény utolsó mérkőzésén, amikor lecseréltek, a PSV-s időszakomat idézve skandálták a nevemet. Ezek a visszajelzések erősítenek meg, hogy van értelme folytatni.”

Szinte minden jel arra utal, hogy az Európa-bajnok sikerével ér véget az első vb-negyeddöntő – Spanyolország 609 perce nem kapott gólt vb-mérkőzésen, Belgium ellen mégsem mehet biztosra, és erre egy több évtizedes példa figyelmezteti. A fájdalmas sebet az 1986-os tornán ejtették a „vörös ördögök”, amikor szintén a negyeddöntőben tizenegyesekkel búcsúztatták az Emilio Butragueno vezette, nem titkoltan a vb-címre kacsingató ibériaiakat. Jóllehet azóta nyolcszor találkozott a két válogatott, a kieséses fázisban azóta sem futottak össze. Nem véletlen, hogy most mindenki dörzsöli a tenyerét Spanyolországban, és az sem, hogy a negyven évvel ezelőtti vb-n az egyetlen tizenegyest elrontó Eloy Olayát úton-útfélen kérdezgeti ismét a sajtó.

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