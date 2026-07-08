Statisztikák: Svájc először nyert szétlövést világbajnokságon
A világbajnokság eddig kimagasló, 2.95-ös gólátlagot hozott, amit ez a mérkőzés némiképpen lerontott. Olyannyira nem törték magukat a felek a gólszerzéssel, hogy az első félidőben a két csapat kilenc, azaz kilenc darab labdaérintést bírt felmutatni az ellenfél tizenhatosán belül. A kettő együtt, összesen. Mondani sem kell, hogy ez a legkevesebb a világbajnokságon ebben a műfajban. Az is sokat elárul a meccsről, hogy a rendes játékidő 63. perce után egyik csapat sem hajtott végre kaput eltaláló lövést a hosszabbítás kezdetéig.
James Rodríguez a 11. alkalommal kezdett világbajnoki mérkőzésen, amit egyetlen más kolumbiai játékos sem mondhat el magáról.
Az idei világbajnokságon a ritka kivételek közé tartozik ez a mérkőzés: egyrészt csupán ez volt a hatodik meccs, amely az eddigi 24 kieséses szakaszbeli mérkőzés közül hosszabbításban dőlt el. Másrészt, ez volt a 96. találkozó a tornán, és mindössze a nyolcadik, amely nem hozott gólt a rendes játékidőben. S egyben az első volt a kieséses szakaszban, amely nem hozott gólt.
A két csapat kombinált xG-je – vagyis a várható gólszáma – a rendes játékidő leteltével mindössze 0.7 volt, ami messze a legalacsonyabb a 2026-os világbajnokságon. Nem is lőtték felül...
Történelmi mérkőzés előtt álltunk – habár, melyik nem az –: már előre tudni lehetett, amelyik csapat továbbjut, első alkalommal nyer meg két kieséses meccset egymás után egy világbajnokságon. Sőt, az is biztos volt miután gól nélkül zárult a rendes játékidő, hogy akármelyik csapat is nyer, először diadalmaskodik hosszabbításban a világbajnokságon. Aztán az is nyilvánvaló volt, hogy először nyer meg tizenegyes-párbajt a továbbjutó, s Ruben Vargas tizenegyese után kiderült, ez Svájc lett.
A svájciak az 1954-es világbajnokság után játszhatnak ismét világbajnoki negyeddöntőben – akkor egy vb-történelmi meccsen 7–5-re kikaptak Ausztriától, az volt a gólokban leggazdagabb világbajnoki mérkőzés valaha. Most az argentínok elleni negyeddöntőben már fele ennyi gólnak is örülnénk...
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
SVÁJC–KOLUMBIA 0–0 – 11-esekkel: 4–3
Vancouver, BC Place Vancouver, 52 497 néző. Vezeti: Barton (salvadori)
SVÁJC: Kobel – Zakaria (Widmer, 87.), Elvedi, Akanji, R. Rodríguez (Muheim, 71.) – Freuler, Xhaka – Rieder (Amdouni, 103.), Jashari (Sow, a szünetben), Ndoye (R. Vargas, 90+2.) – Embolo (Itten, 87.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin.
KOLUMBIA: C. Vargas – D. Munoz, D. Sánchez, Lucumí, Mojica – Puerta, Lerma (Ríos, 87.), J. Arias (Campaz, 66.) – J. Rodríguez (Quintero, 66.), L. Suárez, L. Díaz. Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo.
A KOLUMBIAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Camilo Vargas (Atlas – Mexikó), 1 David Ospina (Atlético Nacional), 24 Álvaro Montero (Vélez Sarsfield – Argentína)
Védők: 17 Johan Mojica (Mallorca – Spanyolország), 22 Deiver Machado (Nantes – Franciaország), 2 Daniel Munoz (Crystal Palace – Anglia), 4 Santiago Arias (Independiente – Argentína), 23 Davinson Sánchez (Galatasaray – Törökország), 3 Jhon Lucumí (Bologna – Olaszország), 13 Yerry Mina (Cagliari – Olaszország), 18 Willer Ditta (Cruz Azul – Mexikó)
Középpályások: 16 Jefferson Lerma (Crystal Palace – Anglia), 6 Richard Ríos (Benfica – Portugália), 5 Kevin Castano (River Plate – Argentína), 8 Jorge Carrascal (Flamengo – Brazília), 10 James Rodríguez (Minnesota United – Egyesült Államok), 20 Juan Fernando Quintero (River Plate – Argentína), 14 Gustavo Puerta (Racing – Spanyolország), 15 Juan Portilla (Athletico Paranaense – Brazília), 21 Jáminton Campaz (Rosario Central – Argentína)
Támadók: 26 Andrés Gómez (Vasco da Gama – Brazília), 25 Luis Suárez (Sporting CP – Portugália), 9 Jhon Córdoba (Krasznodar – Oroszország), 19 Cucho Hernández (Real Betis – Spanyolország), 11 Jhon Arias (Palmeiras – Brazília), 7 Luis Díaz (Bayern München – Németország)
Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin)
A SVÁJCI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 21 Marvin Keller (Young Boys), 1 Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), 12 Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország)
Védők: 5 Manuel Akanji (Internazionale – Olaszország), 24 Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt – Németország), 18 Eray Cömert (Valencia – Spanyolország), 4 Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach – Németország), 25 Luca Jaquez (VfB Stuttgart – Németország), 2 Miro Muheim (Hamburger SV – Németország), 13 Ricardo Rodriguez (Real Betis – Spanyolország), 3 Silvan Widmer (Mainz – Németország)
Középpályások: 20 Michel Aebischer (Pisa – Olaszország), 8 Remo Freuler (Bologna – Olaszország), 14 Ardon Jashari (AC Milan – Olaszország), 22 Fabian Rieder (Augsburg – Németország), 15 Djibril Sow (Sevilla – Spanyolország), 10 Granit Xhaka (Sunderland – Anglia), 6 Denis Zakaria (AS Monaco – Franciaország)
Támadók: 23 Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), 7 Breel Embolo (Stade Rennais – Franciaország), 16 Christian Fassnacht (Young Boys), 26 Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf – Németország), 9 Johan Manzambi (Freiburg – Németország), 11 Dan Ndoye (Nottingham Forest – Anglia), 19 Noah Okafor (Leeds United – Anglia), 17 Ruben Vargas (Sevilla – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Murat Yakin