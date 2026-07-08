Statisztikák: Svájc először nyert szétlövést világbajnokságon

A világbajnokság eddig kimagasló, 2.95-ös gólátlagot hozott, amit ez a mérkőzés némiképpen lerontott. Olyannyira nem törték magukat a felek a gólszerzéssel, hogy az első félidőben a két csapat kilenc, azaz kilenc darab labdaérintést bírt felmutatni az ellenfél tizenhatosán belül. A kettő együtt, összesen. Mondani sem kell, hogy ez a legkevesebb a világbajnokságon ebben a műfajban. Az is sokat elárul a meccsről, hogy a rendes játékidő 63. perce után egyik csapat sem hajtott végre kaput eltaláló lövést a hosszabbítás kezdetéig.

We have been rather spoiled by the World Cup round of 16. Switzerland vs Colombia is yet to spark into life, though, goalless at the break.



There have been just nine combined touches in the opposition box - the fewest in the first half of a knockout match in this World Cup. pic.twitter.com/wUYrJlvbJP — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 7, 2026

James Rodríguez a 11. alkalommal kezdett világbajnoki mérkőzésen, amit egyetlen más kolumbiai játékos sem mondhat el magáról.

Az idei világbajnokságon a ritka kivételek közé tartozik ez a mérkőzés: egyrészt csupán ez volt a hatodik meccs, amely az eddigi 24 kieséses szakaszbeli mérkőzés közül hosszabbításban dőlt el. Másrészt, ez volt a 96. találkozó a tornán, és mindössze a nyolcadik, amely nem hozott gólt a rendes játékidőben. S egyben az első volt a kieséses szakaszban, amely nem hozott gólt.

A két csapat kombinált xG-je – vagyis a várható gólszáma – a rendes játékidő leteltével mindössze 0.7 volt, ami messze a legalacsonyabb a 2026-os világbajnokságon. Nem is lőtték felül...

0.7 - 🇨🇭 Switzerland and 🇨🇴 Colombia's combined xG at the end of the second half was just 0.7.



That's the lowest in normal time of any match at the 2026 FIFA World Cup.



Inhibited. pic.twitter.com/GK2BAU8fjg — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026

Történelmi mérkőzés előtt álltunk – habár, melyik nem az –: már előre tudni lehetett, amelyik csapat továbbjut, első alkalommal nyer meg két kieséses meccset egymás után egy világbajnokságon. Sőt, az is biztos volt miután gól nélkül zárult a rendes játékidő, hogy akármelyik csapat is nyer, először diadalmaskodik hosszabbításban a világbajnokságon. Aztán az is nyilvánvaló volt, hogy először nyer meg tizenegyes-párbajt a továbbjutó, s Ruben Vargas tizenegyese után kiderült, ez Svájc lett.

A svájciak az 1954-es világbajnokság után játszhatnak ismét világbajnoki negyeddöntőben – akkor egy vb-történelmi meccsen 7–5-re kikaptak Ausztriától, az volt a gólokban leggazdagabb világbajnoki mérkőzés valaha. Most az argentínok elleni negyeddöntőben már fele ennyi gólnak is örülnénk...

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

SVÁJC–KOLUMBIA 0–0 – 11-esekkel: 4–3

Vancouver, BC Place Vancouver, 52 497 néző. Vezeti: Barton (salvadori)

SVÁJC: Kobel – Zakaria (Widmer, 87.), Elvedi, Akanji, R. Rodríguez (Muheim, 71.) – Freuler, Xhaka – Rieder (Amdouni, 103.), Jashari (Sow, a szünetben), Ndoye (R. Vargas, 90+2.) – Embolo (Itten, 87.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin.

KOLUMBIA: C. Vargas – D. Munoz, D. Sánchez, Lucumí, Mojica – Puerta, Lerma (Ríos, 87.), J. Arias (Campaz, 66.) – J. Rodríguez (Quintero, 66.), L. Suárez, L. Díaz. Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo.

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A KOLUMBIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Camilo Vargas (Atlas – Mexikó), 1 David Ospina (Atlético Nacional), 24 Álvaro Montero (Vélez Sarsfield – Argentína)

Védők: 17 Johan Mojica (Mallorca – Spanyolország), 22 Deiver Machado (Nantes – Franciaország), 2 Daniel Munoz (Crystal Palace – Anglia), 4 Santiago Arias (Independiente – Argentína), 23 Davinson Sánchez (Galatasaray – Törökország), 3 Jhon Lucumí (Bologna – Olaszország), 13 Yerry Mina (Cagliari – Olaszország), 18 Willer Ditta (Cruz Azul – Mexikó)

Középpályások: 16 Jefferson Lerma (Crystal Palace – Anglia), 6 Richard Ríos (Benfica – Portugália), 5 Kevin Castano (River Plate – Argentína), 8 Jorge Carrascal (Flamengo – Brazília), 10 James Rodríguez (Minnesota United – Egyesült Államok), 20 Juan Fernando Quintero (River Plate – Argentína), 14 Gustavo Puerta (Racing – Spanyolország), 15 Juan Portilla (Athletico Paranaense – Brazília), 21 Jáminton Campaz (Rosario Central – Argentína)

Támadók: 26 Andrés Gómez (Vasco da Gama – Brazília), 25 Luis Suárez (Sporting CP – Portugália), 9 Jhon Córdoba (Krasznodar – Oroszország), 19 Cucho Hernández (Real Betis – Spanyolország), 11 Jhon Arias (Palmeiras – Brazília), 7 Luis Díaz (Bayern München – Németország)

Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin)

A SVÁJCI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 21 Marvin Keller (Young Boys), 1 Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), 12 Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország)

Védők: 5 Manuel Akanji (Internazionale – Olaszország), 24 Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt – Németország), 18 Eray Cömert (Valencia – Spanyolország), 4 Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach – Németország), 25 Luca Jaquez (VfB Stuttgart – Németország), 2 Miro Muheim (Hamburger SV – Németország), 13 Ricardo Rodriguez (Real Betis – Spanyolország), 3 Silvan Widmer (Mainz – Németország)

Középpályások: 20 Michel Aebischer (Pisa – Olaszország), 8 Remo Freuler (Bologna – Olaszország), 14 Ardon Jashari (AC Milan – Olaszország), 22 Fabian Rieder (Augsburg – Németország), 15 Djibril Sow (Sevilla – Spanyolország), 10 Granit Xhaka (Sunderland – Anglia), 6 Denis Zakaria (AS Monaco – Franciaország)

Támadók: 23 Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), 7 Breel Embolo (Stade Rennais – Franciaország), 16 Christian Fassnacht (Young Boys), 26 Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf – Németország), 9 Johan Manzambi (Freiburg – Németország), 11 Dan Ndoye (Nottingham Forest – Anglia), 19 Noah Okafor (Leeds United – Anglia), 17 Ruben Vargas (Sevilla – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Murat Yakin