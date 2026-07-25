György László: A váci mez kötelez bennünket, hogy mindent megtegyünk

Jet-skizéssel adta meg az alaphangot az idénynek a váci női kézilabdacsapat, a jó hangulatú eseményen bemutatkozott a szurkolóknak az együttes öt új játékosa. A Vác az előző idényben, még Horváth Roland irányításával az ötödik helyen végzett, így indulhat az Európa-liga selejtezőjében. A következő kiírásban már György László ül le a kispadra, aki tíz éve a dunaújvárosiakkal EHF-kupát nyert.

„Az elmúlt idény sikereihez gratulálok, ha kivesszük a Győrt és a Ferencvárost, akkor ez a csapat az erőviszonyokat tekintve a Debrecen és az Esztergom mögött harmadik lett a bajnokságban, ami több mint dicséretes – fogalmazott György László. – Ehhez a nívóhoz szeretnénk tartani magunkat. A keretünk megváltozott, két hete kezdtük a felkészülést, még az út elején járunk, ismerkedünk. Fiatal a csapatunk, az átlagéletkorunk 22.5 év, jól edzhető, jó korban lévő játékosaink vannak. Meg kell találni egy olyan rutinos és erős magot, amely köré kell építeni a fiatalokat. A lényeg, hogy a kitartás, az akarat, a szorgalom és az alázat meglegyen, a rajtunk lévő mez arra kötelez, hogy mindent megtegyünk.”

Németh András szakmai igazgató szerint az adott lehetőségekből kihozták a maximumot.

„A korábbi edzővel másképp láttuk a fiatalok szerepeltetését, az eredmény végül őt igazolta. A mi utunk viszont a saját és kallódó tehetségek beépítése, akik később továbbléphetnek nemzetközi szinten is számottevő csapatokhoz. Tetszik a keretünk összetétele, sok olyan játékosunk van, akikben jelentős fantáziát látok.”

Kirsner Erika klubelnök hozzátette, a stabilitásra törekszenek a következő idényben.

VÁCI NKSE 2026–2027

Érkezett: Keceli-Mészáros Renáta (irányító, Győr – kölcsönbe), Paróczy Sára (beálló, Érd), Poczetnyik Luca (balátlövő, Kisvárda), Szeberényi Flóra (jobbátlövő), Török Fanni (balszélső, mindkettő Szombathelyi KKA)

Távozott: Afentaler Sára (jobbátlövő, Corona Brasov, román), Csíkos Luca (balátlövő, FTC), Kurucz Aida (irányító, MTK Budapest), Pelczéder Orsolya (balszélső, visszavonult), Such Nelli (jobbszélső, ?), Varga Emőke (beálló, Brasov)