Formula–2: Mini nyert; az éllovas Colov kiesett a hungaroringi sprintfutamon

Sebastián Montoya várhatta az élről a piros lámpák kialvását a részben fordított rajtrácsos futam rajtját a napsütéses Hungaroringen. A Prema amerikai versenyzője mellől az egyéni összetettben második helyen álló Gabriele Mini rugaszkodott el, míg a második soron Dino Beganovic és a bajnokságot 27 ponttal vezető Nikola Colov osztozott. Az első ötös sorát Laurens van Hoepen zárta.

Montoya jól jött el, és sikerült megtartania a vezetést Mini előtt a rajtnál, miközben az első kettősre a remekül induló Colov zárkózott fel. Beganovic a negyedik helyre szorult vissza, míg Van Hoepen maradt az ötödik. A Prema amerikai pilótája nem igazán tudott elhúzni Mini előtt, mint ahogyan Colovnak is kellett hátrafelé figyelnie, mivel Beganovic szorosan tapadt rá.

Mini a nyolcadik körben már mutogatta magát a Prema mögött, de nem igazán került előzési pozícióba, ráadásul Colov és Beganovic is közelről figyelte a történéseket. Az első igazán nagy lehetőség a 17. körben kínálkozott, amit Mini azonnal ki is használt, és megelőzte az ellenfelét az egyes kanyarban.

Montoya ugyan nem szakadt le az élre álló olasztól inkább a visszapillantó tükrét kellett néznie, hiszen Colov nagy fenyegetést jelentett rá. Hátrébb eközben Kush Maini előzött, és lépett előre a hetedik helyre. Colov a 21. körben újabb offenzívát indított Montoya ellen, és a kettős összeért az egyes kanyarban, aminek következtében a bajnoki éllovas és az ellenfele is kiesett. Az eset miatt virtuális biztonsági autós szakaszt léptettek érvénybe, amit kihasználva néhányan kijöttek friss gumikért.

A vezető Mini mögé Beganovic sorolt be és Van Hoepen sorolt be, míg az első ötöst Rafael Camara és Maini egészítette ki, amikor a mezőny újra zöld jelzést kapott. Mininek ezúttal sikerült ellépnie az élen, és közel négy másodperc előnnyel szelte át elsőként a célvonalat Beganovic előtt, miközben megfutotta a leggyorsabb kört is, így összesen 11 pontot gyűjtött a sprintfutamon, és ilyen mértékben csökkentette is a hátrányát a bajnoki összetettben.

A dobogó alsó fokára Van Hoepen állt fel, majd Camara, Maini, Tasanapol Inthraphuvasak, Joshua Dürksen, Martinius Stenshorne, a vsc-fázis alatti szabálysértés miatt 5 másodperc időbüntetést kapó Noel León és John Bennett zárta az első tízest.

Folytatás vasárnap 11 órakor a főfutammal.

FRANCIA SIKER A FORMA-3-ASOK MOGYORÓDI SPRINTFUTAMÁN A hatodik helyről rajtolt francia Theophile Naël nyerte a Forma-3-asok sprintfutamát a 41. Magyar Nagydíj szombati napján. A 19 körös viadal startját követően az első kanyarban még komolyabb gond nélkül fordult el a mezőny, azt követően viszont a második pozícióból indult lengyel Maciej Gladysz ütközött a kínai Gerrard Hsziével és a japán Nakamura Jinnel. Gladysz és Nakamura nem tudta folytatni a versenyt, Hszie pedig a mezőny végére esett vissza. Az eset nyomán a pályára hajtott a biztonsági autó, amely az ötödik körben engedte útjára a megmaradt 28 versenyautót. Az újraindításnál a vietnami Kanato Le az élen maradt, de nem sokáig tudta megtartani az első helyet, négy körrel később ugyanis Naël a célegyenes végén megelőzte riválisát. A 19 éves francia versenyző innentől a leintésig nem hibázott, Le pedig komoly csatát vívott a második helyért a mexikói Ernesto Riverával, akinek végül nem sikerült feljebb kapaszkodnia és meg kellett elégednie a dobogó alsó fokával. A Forma-3-asok programja vasárnap 8.40 órakor a főfutammal folytatódik a Hungaroringen. (MTI)



