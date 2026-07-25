Javították az aszfaltot a Hungaroringen a pénteki panasz után

A pénteki edzések után a négyszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) kifogásolta az aszfaltcsík egyenetlenségét. Erre reagálva a Hungaroring Sport Zrt. közölte: tavasszal nemzetközi szakértők bevonásával, a Stratégiai Fejlesztési Program kivitelezése alatt intenzíven igénybe vett pályacsík szakaszokat - az 1-es, a 2-es, a 12-es, 13-as és 14-es kanyarokat és bukótereket – új kopóréteggel látta el.

„Max Verstappen pénteki észrevételére reagálva a Hungaroring szakemberei a jelzett burkolati egyenetlenségeket a célegyenesben infratechnológiával visszalágyították és hengereléssel javították” – írta közleményében a Hungaroring Sport Zrt.