Nemzeti Sportrádió

Javították az aszfaltot a Hungaroringen a pénteki panasz után

2026.07.25. 15:48
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Max Verstappen kifogásolta az aszfaltcsík egyenetlenségét (Fotó: Getty Images)
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F1 Magyar Nagydíj Max Verstappen
A Hungaroring Sport Zrt. hamar lépett Max Verstappen pénteki észrevételére reagálva, aki kifogásolta az aszfaltcsík egyenetlenségét.

A pénteki edzések után a négyszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) kifogásolta az aszfaltcsík egyenetlenségét. Erre reagálva a Hungaroring Sport Zrt. közölte: tavasszal nemzetközi szakértők bevonásával, a Stratégiai Fejlesztési Program kivitelezése alatt intenzíven igénybe vett pályacsík szakaszokat - az 1-es, a 2-es, a 12-es, 13-as és 14-es kanyarokat és bukótereket – új kopóréteggel látta el.

„Max Verstappen pénteki észrevételére reagálva a Hungaroring szakemberei a jelzett burkolati egyenetlenségeket a célegyenesben infratechnológiával visszalágyították és hengereléssel javították” – írta közleményében a Hungaroring Sport Zrt.

 

F1 Magyar Nagydíj Max Verstappen
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