Nemzeti Sportrádió

Ismét gyereket vár a Győri ETO beállója

N. T.N. T.
2026.07.25. 15:26
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Linn Blohm második gyerekét várja (Fotó: Czinege Melinda)
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női kézilabda Linn Blohm Győri Audi ETO KC
Második gyerekét várja a Győri ETO női kézlabdacsapatának súlyos térdsérülésből lábadozó svéd beállója, Linn Blohm, aki az idén már biztosan nem lép pályára.

 

A 2021-ben érkező Blohm még januárban szenvedett edzésen súlyos térdsérülést, a győriek akkori közlése szerint belső oldali szalagapparátusa és elülső keresztszalagja is elszakadt. Az Európa-bajnoki bronzérmes svéd játékosra emiatt hosszú kihagyás várt, most azonban már sokkal örömtelibb hírről is be tudott számolni. 

„A 2026-os év nagyon nehezen indult számomra a sérülésem miatt, ezért nagyon boldog vagyok, hogy talán sokkal szebben zárhatjuk ezt az évet! Már alig várom 2027-et, amikor újra kézilabdázhatok – immár egy új családtaggal, aki a pálya széléről fog nekem szurkolni” – írta közösségi oldalán a 34 éves Linn Blohm, akinek 2018 márciusában már született egy fia, Wilton pedig kap most egy kisöcsit is maga mellé. 

A Győri ETO-nál így sem kell aggódni a beálló poszt miatt, a norvég Kari Brattset ugyanis már visszatért szülésből, és megérkezett a nyáron igazolt francia Sarah Bouktit is. 

 

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Per Johansson vezetőedző kijelentette, nagy vágya volt Sarah Bouktit és Thale Rushfeldt Deila szerződtetése.

 

 

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