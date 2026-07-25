Ismét gyereket vár a Győri ETO beállója

A 2021-ben érkező Blohm még januárban szenvedett edzésen súlyos térdsérülést, a győriek akkori közlése szerint belső oldali szalagapparátusa és elülső keresztszalagja is elszakadt. Az Európa-bajnoki bronzérmes svéd játékosra emiatt hosszú kihagyás várt, most azonban már sokkal örömtelibb hírről is be tudott számolni.

„A 2026-os év nagyon nehezen indult számomra a sérülésem miatt, ezért nagyon boldog vagyok, hogy talán sokkal szebben zárhatjuk ezt az évet! Már alig várom 2027-et, amikor újra kézilabdázhatok – immár egy új családtaggal, aki a pálya széléről fog nekem szurkolni” – írta közösségi oldalán a 34 éves Linn Blohm, akinek 2018 márciusában már született egy fia, Wilton pedig kap most egy kisöcsit is maga mellé.

A Győri ETO-nál így sem kell aggódni a beálló poszt miatt, a norvég Kari Brattset ugyanis már visszatért szülésből, és megérkezett a nyáron igazolt francia Sarah Bouktit is.