Továbbra is semleges színekben indulhatnak az orosz teniszezők Wimbledonban

Az orosz hírügynökségnek az angol házigazdák elmondták, hogy a június 29. és július 12. közötti idei versenyen hasonló feltétellel indulhatnak a fehérorosz teniszezők is.

A két ország képviselőit 2022-ben, az ukrajnai háború kirobbanását követően eltiltották a wimbledoni tornától, majd 2023. március 31-én a szervezők bejelentették: az oroszok és a fehéroroszok semlegesként részt vehetnek a tornán, de a rajtengedély megadásához több feltételt szabtak. Így megtiltották számukra, hogy bármilyen formában támogassák az ukrajnai fegyveres konfliktust, és azt is, hogy finanszírozást fogadjanak el az orosz és a fehérorosz kormánytól, illetve államilag ellenőrzött vagy állami tulajdonú vállalatoktól.

Tavaly decemberben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó bizottsága javasolta a sportági világszövetségeknek, hogy járuljanak hozzá az orosz és a fehérorosz sportolók részvételéhez az utánpótlásversenyeken a nemzeti zászló és himnusz újbóli használata mellett mind az egyéni, mind a csapatsportokban. Azóta több nemzetközi szövetség is enyhített a tilalmakon, néhányuk már a felnőtt versenyzők szabad indulásához is hozzájárult.