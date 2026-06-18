Nemzeti Sportrádió

Továbbra is semleges színekben indulhatnak az orosz teniszezők Wimbledonban

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.18. 12:15
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Illusztráció: Getty Images
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Wimbledon tilalom orosz-ukrán háború
Az orosz teniszezőknek semlegességi nyilatkozatot kell aláírniuk a wimbledoni tonnán való részvételhez, ugyanúgy, mint a korábbi években – tudatták a londoni füves pályás Grand Slam-viadal szervezői a TASZSZ-szal.

Az orosz hírügynökségnek az angol házigazdák elmondták, hogy a június 29. és július 12. közötti idei versenyen hasonló feltétellel indulhatnak a fehérorosz teniszezők is.

A két ország képviselőit 2022-ben, az ukrajnai háború kirobbanását követően eltiltották a wimbledoni tornától, majd 2023. március 31-én a szervezők bejelentették: az oroszok és a fehéroroszok semlegesként részt vehetnek a tornán, de a rajtengedély megadásához több feltételt szabtak. Így megtiltották számukra, hogy bármilyen formában támogassák az ukrajnai fegyveres konfliktust, és azt is, hogy finanszírozást fogadjanak el az orosz és a fehérorosz kormánytól, illetve államilag ellenőrzött vagy állami tulajdonú vállalatoktól.

Tavaly decemberben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó bizottsága javasolta a sportági világszövetségeknek, hogy járuljanak hozzá az orosz és a fehérorosz sportolók részvételéhez az utánpótlásversenyeken a nemzeti zászló és himnusz újbóli használata mellett mind az egyéni, mind a csapatsportokban. Azóta több nemzetközi szövetség is enyhített a tilalmakon, néhányuk már a felnőtt versenyzők szabad indulásához is hozzájárult.

 

Wimbledon tilalom orosz-ukrán háború
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