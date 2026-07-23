Nemzeti Sportrádió

Még egy héttel elhalasztják a 44. Lidl Balaton-átúszást

2026.07.23. 13:29
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Ezen a hétvégén sem lesz átúszás (Fotó: Nemzeti Sport)
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Balaton Balaton-átúszás BSI
A szervező Budapest Sportiroda – csütörtöki tájékoztatása szerint – a HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével döntött arról, hogy nem tartja meg a rendezvényt a mostani hétvégén.

 

A BSI közölte, hogy a várható, jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt nem rendezik meg most az átúszást. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1., szombat.

A Balaton-átúszást eredetileg július 18-án bonyolították volna le, de múlt héten a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt elhalasztották egy héttel. Ezt az időpontot módosították most ismét.

 

Balaton Balaton-átúszás BSI
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