Még egy héttel elhalasztják a 44. Lidl Balaton-átúszást

A szervező Budapest Sportiroda – csütörtöki tájékoztatása szerint – a HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével döntött arról, hogy nem tartja meg a rendezvényt a mostani hétvégén.
A BSI közölte, hogy a várható, jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt nem rendezik meg most az átúszást. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1., szombat.
A Balaton-átúszást eredetileg július 18-án bonyolították volna le, de múlt héten a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt elhalasztották egy héttel. Ezt az időpontot módosították most ismét.
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