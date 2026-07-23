Még egy héttel elhalasztják a 44. Lidl Balaton-átúszást

A BSI közölte, hogy a várható, jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt nem rendezik meg most az átúszást. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1., szombat.

A Balaton-átúszást eredetileg július 18-án bonyolították volna le, de múlt héten a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt elhalasztották egy héttel. Ezt az időpontot módosították most ismét.