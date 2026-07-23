Hivatalos: Sótonyi László a magyar férfi kézilabda-válogatott új szövetségi kapitánya

Ilyés Ferenc, a magyar szövetség elnöke azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy még egyszer gratulált Sótonyi Lászlónak a juniorválogatottal elért Eb-győzelemhez, amelyet történelmi sikernek nevezett.

„Az MKSZ hároméves időtartamra Sótonyi Lászlót nevezte ki a férfiválogatott szövetségi kapitányának – folytatta Ilyés. – Hamar meg tudtunk állapodni, köszönjük a NEKA együttműködését is, amiért a magyar kézilabda érdekét szem előtt tartva elengedte őt.”

Sótonyi László azzal kezdte, hogy az edzői szakmában ezt tartja a csúcsnak, így nagy álma volt, hogy egyszer a felnőttválogatott kapitányaként is dolgozhasson.

„Tisztában vagyok a kihívás nehézségével, az eddig elvégzett munkám a NEKA-nál stabil támpontot ad. Van elképzelésem arról, a válogatottnál milyen koncepció mentén szeretnék dolgozni. Köszönöm a családomnak a támogatást, és hogy a NEKA lehetővé tette, az érvényes szerződésem ellenére átlépjek” – mondta Sótonyi, aki a juniorválogatottnál befejezte a munkát, de a NEKA-nál szakágvezetőként marad.

„A felnőttmezőny más, mint a junioroké, sokkal sűrűbb, nüanszok döntenek. Egyértelmű, hogy lépéshátrányba kerültünk azzal, hogy lemaradtunk a vébéről. A riválisaink három hét alatt sok tétmeccset vívnak, nekünk ez kiesik. Kiszámoltam, nagyjából egy hónapot tudok majd együtt dolgozni a válogatottal. Fontos, hogy jól feltérképezzem a játékosokat, ehhez jó kapcsolatra törekszem a klubokkal. Üdvözítő lenne, ha minél több magyar játékos szerepelne a BL-ben, és hétről hétre minél magasabb szinten, éles helyzetben kellene teljesíteniük a pályán. Ez azonban már túlmutat rajtam. Maximalista vagyok, mindent el fogok követni, hogy versenyképes magyar válogatottat alakítsak ki. Az első cél, hogy kijussunk az Eb-re, és ott megpróbáljuk megragadni azt a halvány esélyt, amellyel elérhető az olimpia” – tekintett előre Sótonyi, aki az elkövetkező időszakban véglegesíti a stábját.

Kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, a hitelességet a megkérdőjelezhetetlen szakmaiság és a megfelelő emberi kvalitások együttesen teremthetik meg.

Nagy László elnökségi tag szintén gratulált a junior Eb-n aratott győzelemhez, egyúttal az új kinevezéshez is. Beszélt arról, hogy Eb-selejtező vár a válogatottra, az ősszel Montenegróval és Koszovóval mérkőzik meg a csapat, később pedig Feröer együttesével is. „Nem titkolt cél, hogy kijussunk az Európa-bajnokságra” – emelte ki.

Sótonyiról elmondta, a juniorok szakvezetőjeként is figyelemmel kísérte a felnőttválogatottat, több játékos került már át tőle, és reményét fejezte ki, hogy a tendencia folytatódik a jövőben is.

A játékosként 190-szeres válogatott irányító Sótonyi játékoskarrierje után edzőként is kiemelkedően sikeres volt. 2014 és 2016 között a magyar férfiválogatott másodedzőjeként dolgozott, 2017-től 2019-ig a B-válogatottat vezette, 2019 óta pedig a juniorválogatottat irányítja, amellyel 2023-ban, 46 év után korosztályos világbajnoki ezüstérmet szerzett, amiért itthon megválasztották az év utánpótlásedzőjének, majd ezt is túlszárnyalva 2026-ban, a csapat történetében először megnyerte a junior Európa-bajnokságot.

Bár az utánpótlásban elért sikerei kétségkívül kiemelkedőek, Sótonyi sokkal inkább tekinthető a felnőttek között dolgozó szakembernek, és egyébként maga is annak tekinti magát, hiszen a hazai élvonalban irányította már a Balatonfüredi KSE (2010–2014), a Csurgói KK (2014–2017) és 2018 óta a NEKA csapatait, a fürediekkel a bajnokságban, velük és a NEKA-val a Magyar Kupában szerzett bronzérmet, ami figyelemre méltó eredmény.

ELŐZMÉNYEK

Június 16-án az MKSZ vezetősége úgy döntött, hogy az addigi kapitány, a gárdát 2019 óta másodedzőként, 2022 tavasza óta pedig főállású kapitányként irányító Chema Rodríguez nem folytathatja a munkáját, miután a csapat vereséget szenvedett a selejtezőn Szerbiától, és nem jutott ki a 2027-es világbajnokságra. A szervezet akkor még nem jelölte ki az utódját, ezt hosszabb egyeztetés előzte meg, egy ideig az is kérdés volt, magyar vagy külföldi szakember irányítsa-e a jövőben a válogatottat, és úgy tudjuk, az elnökség ezúttal az előbbi mellett tette le a voksát.

Az első számú jelölttel, az utánpótlásszinten nagyszerű sikereket elérő Sótonyi Lászlóval kapcsolatban már évekkel ezelőtt lehetett hallani, hogy előbb-utóbb megkaphatja a felnőttválogatott irányítását, és Chema Rodríguez távozása után újra felerősödtek ezek a híresztelések.