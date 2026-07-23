Pécsi Ármin kölcsönben az osztrák Bundesligában folytatja – hivatalos

A Hartberg csütörtökön hivatalos honlapján számolt be arról, hogy a 2026–2027-es idényre kölcsönvette Pécsi Ármint a Liverpooltól.

Mint ismert, Pécsi Árminra az előző idényben elsősorban az U21-es keretben számítottak Liverpoolban, de több meccsen is ott ülhetett a „vörösök” kispadján, miközben 21 évesen a magyar felnőttválogatottban is bemutatkozott a Kazahsztán elleni felkészülési találkozón. Mielőtt a Liverpoolba került, Pécsi az NB I-es Puskás Akadémia FC kapuját őrizte, amelyben végigvédte a 2024–2025-ös idényt.

A Hartberg az előző idényben az osztrák Bundesliga hatodik helyén végzett.

„Nagyon örülök, hogy a Hartberghez kerültem. A klubnak világos stratégiája van a fiatal játékosok fejlesztésére, miközben sikereket is ér el – pontosan ez győzött meg az elejétől fogva. Az első beszélgetések óta éreztem a klub bizalmát. Alig várom, hogy elkezdhessük a közös munkát, mindennap keményen dolgozom, hogy elérjük a közös céljainkat” – idézte Pécsit a klub hivatalos honlapja.

Markus Schopp, a Hartberg vezetőedzője arról beszélt, hogy a klubnál folyó munkát jól jellemzi, hogy Európa egyik legnagyobb klubja rájuk meri bízni a kapusát, és meggyőződése, hogy ez a kölcsön minden érintett számára előnyt jelent. Méltatta Pécsit is, akiben nagy lehetőséget lát a jövőben.