Nemzeti Sportrádió

Pécsi Ármin kölcsönben az osztrák Bundesligában folytatja – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.07.23. 13:03
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Fotó: tsv-hartberg.at
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Pécsi Ármin angol foci Liverpool Hartberg Liverpool FC
Az osztrák élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő TSV Hartberg csütörtökön hivatalos felületein jelentette be, hogy kölcsönvette a Liverpool FC magyar válogatott kapusát, Pécsi Ármint.

A Hartberg csütörtökön hivatalos honlapján számolt be arról, hogy a 2026–2027-es idényre kölcsönvette Pécsi Ármint a Liverpooltól.

Mint ismert, Pécsi Árminra az előző idényben elsősorban az U21-es keretben számítottak Liverpoolban, de több meccsen is ott ülhetett a „vörösök” kispadján, miközben 21 évesen a magyar felnőttválogatottban is bemutatkozott a Kazahsztán elleni felkészülési találkozón. Mielőtt a Liverpoolba került, Pécsi az NB I-es Puskás Akadémia FC kapuját őrizte, amelyben végigvédte a 2024–2025-ös idényt.

A Hartberg az előző idényben az osztrák Bundesliga hatodik helyén végzett. 

„Nagyon örülök, hogy a Hartberghez kerültem. A klubnak világos stratégiája van a fiatal játékosok fejlesztésére, miközben sikereket is ér el – pontosan ez győzött meg az elejétől fogva. Az első beszélgetések óta éreztem a klub bizalmát. Alig várom, hogy elkezdhessük a közös munkát, mindennap keményen dolgozom, hogy elérjük a közös céljainkat” – idézte Pécsit a klub hivatalos honlapja.

Markus Schopp, a Hartberg vezetőedzője arról beszélt, hogy a klubnál folyó munkát jól jellemzi, hogy Európa egyik legnagyobb klubja rájuk meri bízni a kapusát, és meggyőződése, hogy ez a kölcsön minden érintett számára előnyt jelent. Méltatta Pécsit is, akiben nagy lehetőséget lát a jövőben.

Esterházy Mátyás: Eljött az ideje, hogy Pécsi ismét rendszeresen  játéklehetőséghez jusson, és ezáltal újabb szinttel feljebb lépjen

„Amikor Ármin tavaly a Liverpoolhoz szerződött, a klubbal közösen meghatároztuk azokat a bajnokságokat, amelyek ideálisak lehetnek számára a 2026–2027-es idényben – mondta a pénteki bejelentéssel kapcsolatban Esterházy Mátyás, az EM Sports alapítója és tulajdonosa. – Az osztrák Bundesliga két-három másik élvonallal együtt nagyon előkelő helyen szerepelt ezen a listán. Miután pedig a Hartberg egy regionális szinten kiemelkedő transzfert bonyolított le kapusa értékesítésével, Ármin volt az első számú kiszemelt a pótlására. Biztos vagyok benne, hogy remek szakmai munka mellett rengeteget fejlődhet a következő idényben. Az elmúlt egy évben a fizikum fejlesztése volt az egyik legfontosabb Árminnál, bízom benne, hogy az új klubjánál ez tovább folytatódik, a játékperceknek köszönhetően pedig a meccsrutinja is tovább nő majd. Elképesztő profizmus és szorgalom jellemzi, ha a napi edzésmunkát ugyanúgy folytatja, ahogyan eddig, akkor remek idény elé néz. Az egyéni fejlődése mellett ráadásul fontos szerepe lehet abban, hogy a klub elérje a kitűzött céljait, és ismét a felsőházban szerepeljen.”

 

A Hartberg az előző idényben a hatodik helyen végzett az osztrák Bundesligában, amelynek színvonaláról és erejéről sokat elárul, hogy a felsőház első öt helyezettje egyaránt indulhatott a nemzetközi kupasorozatokban.

 

„Angliában profi közegbe és világsztárok közé került, külföldre költözött, önálló lett, és remekül beilleszkedett a sztároktól hemzsegő öltözői közegbe. Most eljött az ideje, hogy ismét rendszeresen  játéklehetőséghez jusson, és ezáltal újabb szinttel feljebb lépjen. A Puskás Akadémiában is életkorát meghazudtoló érettséget mutatott a gólvonal előtt, a mostani idényben ebben még inkább előreléphet. A Hartberg olyan  futballt játszik, amelyben Ármin képességei – főleg az, ahogy lábbal bánik a  labdával – kellően kidomborodhatnak, olyan csapatban védhet, amely a stílusának és a képességeinek a leginkább megfelelő.”

 

Pécsi Ármin angol foci Liverpool Hartberg Liverpool FC
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