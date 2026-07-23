Erwin Koeman: Jól ismerem a Twentét, előnyt akar szerezni a Fradi ellen

– A Twente nem tartozik a holland élcsapatok közé, de erős együttes, amely az előző idényben alig maradt le a dobogóról. Van félnivalója a Ferencvárosnak?

– A Twente alig változott az utóbbi időben, jól ismerem a csapatot, kifejezetten jónak tartom – mondta lapunknak a 64 esztendős, 31-szeres holland válogatott, 1988-ban Európa-bajnok Erwin Koeman, aki 2008 és 2010 között irányította a magyar nemzeti csapatot, az elmúlt időszakban pedig az oranje másodedzőjeként dolgozott öccse, Ronald Koeman mellett. – Az enschedeieknek van egy megbízható kapusuk, a védelem tengelyében kiváló futballisták játszanak, a középpályán pedig az algériai Ramiz Zerruki már nem a Feyenoord kölcsönjátékosaként futballozik a Twentében, a klub szerződtette a napokban – a Ferencváros számára biztosan nem hátrány, hogy az Európa-liga-párharcra nem nevezhették. Elöl pedig Wout Weghorst személyében rutinos, veszélyes csatáruk van a hollandoknak, a válogatottból jól ismerem a képességeit.

– Leginkább tőle kell tartania a magyar ezüstérmesnek?

– Ő olyan csatár, akire minden pillanatban figyelni kell. A világbajnokságon ezúttal keveset játszott, ám a Twente számára bomba igazolás.

– A Ferencváros miben bízhat az idegenbeli összecsapáson?

– Tudom, hogy Borbély Balázs személyében új vezetőedző érkezett a csapathoz, és több meghatározó játékos távozott a klubtól, de a mostani Fradi erősségeivel nem vagyok teljesen tisztában. A Twente hazai pályán nagyon erős, ráadásul fantasztikus hangulat várja az ellenfeleket. Bár a stadionja nem olyan lenyűgöző, mint az FTC-é, kiváló az atmoszférája, szurkolói fanatikusak – biztos vagyok benne, hogy az első mérkőzésen megpróbál előnyt szerezni a csapat.

– Akkor a Twente az esélyesebb?

– Inkább úgy fogalmaznék, hogy mivel a párharc két meccsen dől el, ötven-ötven százalék az esély. Kiegyenlített csatára számítok, szoros lesz, nehéz megjósolni, mi döntheti el a továbbjutást.

– Hollandia csalódást keltő világbajnoki szereplést sikerült már feldolgoznia?

– Nem volt könnyű, nagyon sajnáltam a csapatot. Kilencven perc alatt nem kaptunk ki, amikor pedig Marokkó ellen a nyolcaddöntőbe jutás volt a tét, tizenegyesekkel maradtunk alul. Azt el kell ismerni, összességében csalódást keltően szerepeltünk. Az öcsém, Ronald kinevezése után tisztában voltunk vele, nagy fába vágta a fejszéjét, de talpraesett edző, úgy gondoltuk, ha valaki képes ütőképes csapatot kialakítani, az ő. Jó úton indult el a válogatott, ám ezt a kiesést nehéz megmagyarázni.

– Korábban azt mondta, a holland bajnokság színvonala jelentősen visszaesett. Ez is közrejátszhatott a szereplésben?

– Sok kiugró képességű holland futballista van, de a fiatalok túl hamar külföldre igazolnak, és ott alig jutnak lehetőséghez. A holland bajnokság újabban nem elég erős. Nem tesz jót, hogy az ifjú tehetségek az angol és a német másodosztályba szerződnek, amint lehetőségük nyílik rá. Tudom, ott több pénzt lehet keresni, míg nálunk, Hollandiában csak a két-három elit klub tud jelentős fizetést garantálni.

Erwin Koeman szerint fantasztikus hangulat várja a csapatokat csütörtök este Enschedében (Fotó: Getty Images)

– Futballról a közeljövőben nem is akar hallani?

– Most még idehaza vagyok Eindhovenben, ugyanott lakunk, mint amikor Magyarország szövetségi kapitánya voltam. A környékbeli emberek ismernek, köszönnek, de tiszteletben tartják, hogy van magánéletem is. Egyébként pedig pénteken indulunk Görögországba nyaralni.

– Ismét a görög tengerpartot választották?

– Rodosz a második otthonunk. Van ott egy lakásunk, ezúttal is több hetet töltünk ott a feleségemmel. Jószerével mindenkit ismerünk, és minket is ismernek. Jó lesz kicsit elvonulni a világ zaja elől, zaklatott időszakom volt, a futballt most a távolból követem.

– Ki kell eresztenie a fáradt gőzt?

– Most erre van szükségem. Őszintének kell lennünk saját magunkkal is: egyre idősebb leszek, miközben a futball világa egyre fiatalabb, egyre dinamikusabb. A következő hetekben pihenek, feltöltődöm, szeretném élvezni a szabadságot, ilyenkor olyasmikre is jut időm, amelyekre edzőként máskor nincs.

– A gyerekek nem utaznak Rodoszra?

– Ők már a saját életüket élik. Dolgoznak, illetve a nyaralásukat szervezik. A lányunk és a fiunk is boldog életet él, számunkra ez a legfontosabb. Tudják, ha kedvük van, bármikor örömmel várjuk őket Görögországban.

– Tényleg nem hiányzik majd a labdarúgás?

– Most pihenni szeretnék. Van még egy nagy vágyam: szeretnék újra külföldön munkát vállalni. Egyelőre nincs semmi napirenden, de sohasem tudni, mit hoz a jövő.

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ

ELSŐ MÉRKŐZÉS

20.00: Twente (holland)–Ferencvárosi TC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!