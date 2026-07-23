A Ferrari favoritként készül a Magyar Nagydíjra? Russell számára még van visszaút?
ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBÓL
Antonelli visszatért a dobogó felső fokára, Russell számára van még visszaút?
Andrea Kimi Antonelli megszakította három versenyt felölelő nyeretlen sorozatát, és a múlt hétvégi Belga Nagydíjon ismét győzelmet aratott. Legközelebbi üldözője, George Russell eközben már az első körben kiesett a Lewis Hamiltonnal történt ütközés után, így hátránya 50 pontra nőtt, és az összetett második helyét is elvesztette a Ferrarival újra előretörő brit ellen.
A Mercedes-versenyzők között így egyetlen hétvége alatt megduplázódott a különbség, és Russellnek újra tetemes hátrányból kell visszakapaszkodnia, miközben a Ferrari egyre meggyőzőbb kihívóvá lép előre. A brit nemcsak a ponthátránya miatt van nehéz helyzetben, hiszen korábban sem a jobb teljesítményének köszönhetően közeledett, ráadásul rejtélyes probléma is hátráltatja.
Russell az elmondása szerint az Osztrák GP óta küszködik azzal, hogy az egyenesekben tempót veszít Antonellivel szemben. A pilóta és a csapat keményen dolgozott a háttérben, azonban akárhányszor azt hitte, hogy rájött a probléma okára, kiderült, hogy tévedett, így továbbra sincs megoldás. A vezetési stílusán is változtató Russell számára ugyanakkor jó hír, hogy a gond kevésbé fogja éreztetni a hatását Magyarországon, mint Silverstone-ban vagy Spa-Francorchamps-ban tette, hiszen a Hungaroringen nincsenek hosszú egyenes szakaszok és energiafelhasználás szempontjából is kedvező.
A brit előtt így adott a lehetőség, hogy még a nyári szünet előtt javítson a helyzetén, és a Mercedesnek a leállás során lesz lehetősége még inkább górcső alá venni a rejtélyes problémát.
A Ferrari számít a favoritnak a Magyarországon?
A Ferrari Silverstone-ban és Spa-Francorchamps-ban is nehéz hétvégére számított, mivel a két helyszín karakterisztikája kevésbé kedvezett az autójának, és felnagyította annak gyengeségeit. Ennek ellenére Angliában győzelmet és kettős dobogót ünnepelhetett, míg Belgiumban második és negyedik hellyel zárt. A csapat már korábban is a Hungaroringet jelölte meg az egyik legkedvezőbb pályájának, így az elmúlt futamhétvégéken mutatott teljesítménye alapján talán most először érkezhet valódi favoritként egy versenyhétvégére.
Charles Leclerc ugyanakkor figyelmeztetett: a Ferrarit Monacóban is fő esélyesnek tartották, mégis elmaradt az előzetes várakozásoktól, miközben a Mercedes ért el sikert a hercegség utcáin. A monacói pilóta, aki a Scuderia idei második győzelmét szerezte, és legutóbbi pole pozícióját éppen a tavalyi Magyar Nagydíjon érte el, nem akarja, hogy a csapat Mogyoródon is ugyanebbe a csapdába essen bele.
A maranellóiak csapatfőnöke, Frédéric Vasseur is óvatosságra intett, és kiemelte, a Ferrari nem úgy érkezik meg Magyarországra, mintha könnyű hétvége várna rá, hiszen ugyanúgy a nulláról kezdenek mindent, mint bármely más helyszínen. A francia szakember ugyanakkor hangsúlyozta, az előző két futamhétvégén mutatott jó forma nem kizárólag a külső körülmények szerencsés együttállásának volt köszönhető, hanem az Ausztriában bevetett új erőforrásnak és a folyamatos fejlesztéseknek is, amelyek érezhetően javították az autó beállíthatóságát.
A Ferrarinál bizakodásra adhat okot az is, hogy Lewis Hamilton különösen kedveli a magyar nyomvonalat, és a pole pozíciók, valamint a győzelmek számában is csúcstartónak számít a Hungaroringen. A hétszeres bajnok ráadásul nemcsak a helyszínen megszerzett elsőségek örökranglistáját vezeti kilenc pole pozícióval, hanem ez az F1 történetében is rekordnak számít: egyetlen másik versenyző sem tudott még ennyiszer az élről indulni ugyanazon a pályán.
Fejlesztésekkel készül a McLaren, változtat a Red Bull is
A Ferrarinak ennek ellenére is van oka az óvatosságra a hétvége előtt, hiszen a Mercedes összességében továbbra is a legerősebb csapatnak számít, miközben a McLaren és a Red Bull sem tétlenkedik. A Hungaroringen az elmúlt két évben kettős sikert szerző wokingiak átfogó fejlesztési csomaggal készülnek a nyári szünetet megelőző utolsó állomásra: a saját tervezésű Macarena-szárny mellett több aerodinamikai módosítás, illetve új padlólemez is érkezik az autóra.
A konstruktőri címvédő már Spa-Francorchamps-ban is erős formát mutatott, noha ezt az eredmények nem feltétlenül tükrözték. Lando Norris az időmérőn a legjobb helyekért harcolt, majd a motorbüntetése miatt a tizenharmadik pozícióból rajtolva hetedikként zárt úgy, hogy a verseny tizenhárom leggyorsabb köre az ő nevéhez fűződött. Oscar Piastri eközben ötödikként ért célba, annak ellenére, hogy a Leclerc-rel történt ütközés során megsérült a padlólemeze, ami a becslések szerint körönként két-három tizedmásodperces veszteséget okozott.
A Red Bull eközben visszahozza a Belga Nagydíjra leszerelt Macarena-szárnyát, igaz, nem teljesen az eredeti specifikációban, hiszen a csapatnak reagálnia kellett a megbízhatósági aggályokra. A „vörös bikák” 2022-ben és 2023-ban is győzelmet arattak Magyarországon Max Verstappen révén úgy, hogy a holland még egyszer sem indult a pole pozícióból a helyszínen. A holland 2022-ben a tizedik helyről indulva aratott emlékezetes győzelmet, és nála rosszabb pozícióból mindössze két versenyző tudott nyerni Mogyoródon: Nigel Mansell és Jenson Button. Előbbi 1989-ben a 12., míg utóbbi 2006-ban a 14. rajthelyét váltotta a dobogó felső fokára.
A nagycsapatok mellett a kisebb istállók frissítései is figyelmet érdemelnek: a Racing Bulls és az Aston Martin is előrelépésre készül. A faenzaiaknál Arvid Lindblad után Liam Lawson is megkapja a frissítéseket, és arra lehet számítani, hogy a csapat kettős pontszerzésért küzdhet, míg a silverstone-iakra az év egyik legfontosabb hétvégéje vár…
Meghatározó hétvége előtt áll az Aston Martin
Óriási várakozás előzte meg az Aston Martin idei szereplését, hiszen az Adrian Neweyval és több más neves szakemberrel megerősített istállót sokan az élmezőnybe, sőt akár a bajnoki küzdelembe várták. A Hondával kötött együttműködés azonban rémálomszerűen indult, miközben az AMR26 aerodinamikai teljesítménye sem felelt meg a várakozásoknak. A helyzet súlyosságát jelezte, hogy a silverstone-iak eleinte teljes futamtávot sem tudtak teljesíteni, ráadásul a mezőnyhöz idén csatlakozó Cadillac is verte őket.
Noha a japán motorgyártó folyamatos változtatásokkal igyekezett reagálni, az autóra eddig nem érkezett átfogó fejlesztési csomag. A tervezőlegenda bevallása szerint fájdalmas volt nézni, ahogyan az ellenfelek sorra hozzák az újításokat, de tudatos döntés volt a részükről, hogy Magyarországon időzítik a frissítéseket. A csapat jelentősen átdolgozott autóval érkezik a Hungaroringre: az AMR26 tömegén is faragtak, miközben az átfogó aerodinamikai csomag és a karosszériát érintő változtatások miatt új töréstesztnek is alá kellett vetni a gépet.
Az előzetes becslések szerint az Aston Martin akár jelentős, körönként két másodperc körüli javulást is elérhet az újításokkal. Fontos kiemelni, hogy az istálló nem azonnali megváltást, hanem mindenekelőtt visszaigazolást keres a fejlesztésekkel: azt szeretné látni, hogy jó irányba indult-e el. A Hungaroring ebből a szempontból különösen értékes visszajelzést adhat, hiszen a pálya jellegéből fakadóan háttérbe szorul a motorteljesítmény szerepe, így jobban kirajzolódhatnak az autó valódi erősségei és gyengeségei.
A silverstone-iaknak így a nyári szünetben elegendő idő áll majd rendelkezésükre, hogy kiértékeljék a fejlesztési csomag első tapasztalatait, mielőtt a Holland Nagydíjon megérkezik a Honda továbbfejlesztett erőforrása.
Zárul az ADUO-rendszer második értékelési szakasza
Noha a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) az idén bevezetett ADUO-rendszer első értékelési szakaszának eredményeit sem hozta nyilvánosságra, a Magyar Nagydíjjal már a második mérési időszak is lezárul, így a nyári szünetben újabb fontos adatok állnak majd rendelkezésre a gyártók motorteljesítményéről.
Az ADUO-rendszer hónapok óta szolgáltat központi témát, és főleg azóta kikerülhetetlen a résztvevők körében, hogy az első periódusban meglepetésre a Red Bull Forddal közösen fejlesztett motorját minősítették a legerősebbnek, miközben a mindkét bajnokságot nagy előnnyel vezető Mercedes hajtáslánca több mint két százalékkal rosszabbnak ítéltetett. A „vörös bikák” így fejlesztési lehetőség nélkül maradtak, míg az „ezüstnyilak” az idei, illetve a következő évre is kaptak egy-egy esélyt az előrelépésre.
A Red Bull természetesen megtámadta az eredményt, és az értékek ellenőrzését kérte, de a szövetség azóta sem foglalt hivatalosan állást az ügyben. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff múlt hétvégén ráadásul kijelentette, hogy az övék a legerősebb motor, amit a Red Bull sem hagyott szó nélkül. Az osztrákokat irányító Laurent Mekies kiemelte, ő is a Mercedes hajtásláncát tartja a legerősebbnek, ami az elmúlt futamhétvégéken is megmutatkozott, így érdeklődve várja a következő értékelési szakasz eredményét.
A Red Bull Powertrains abban az esetben kaphat újabb fejlesztési lehetőséget, ha a második periódusban a belső égésű motor teljesítményének hátrányát legalább két százalékra értékelik. Amennyiben ez bekövetkezik, különösen érdekes kérdés lesz, miként változhatott ekkorát a kép úgy, hogy a Mercedes a Monacói és a Magyar Nagydíj közötti időszakban nem vetett be új motorspecifikációt. Egy ilyen eredmény ugyanis azt sugallná, hogy az első értékelési periódus nem feltétlenül tükrözte pontosan a valós erőviszonyokat, vagy az azóta rendelkezésre álló adatok alapján jelentősen módosult a gyártók közötti különbség megítélése.
MI VÁRHATÓ A MAGYAR NAGYDÍJON?
Nincs megállás, szünet nélkül folytatódik a 2026-os világbajnokság: a tizenegyedik állomás Mogyoród, ahol a 41. Magyar Nagydíjat rendezik meg. Silverstone és Spa-Francorchamps után fellélegezhet a Formula–1 mezőnye, hiszen a két energiaszegény pálya után egy olyan nyomvonal következik, amely jóval kedvezőbb az idei autók számára, így a futamhétvégén várhatóan kevesebb szó esik majd a „rettegett” energiagazdálkodásról.
A Hungaroring 1986-ban, az első „vasfüggöny mögötti” F1-es nagydíj helyszíneként vonult be a sport történetébe, és azóta is megszakítás nélkül szerepel a versenynaptárban. Idén a 40. jubileumát ünnepli a Magyar GP, miközben a Hungaroring teljesen megújult infrastruktúrával várja a mezőnyt és a szurkolókat. A helyszín népszerűsége továbbra is töretlen, a versenyzők mindig örömmel térnek vissza Mogyoródra, és az elmúlt négy évtizedben számos emlékezetes és klasszikussá vált futamnak adott otthont a ma már igazi old school pályának számító Hungaroring.
Ugyan a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) négy egyenesmód szakaszt is kijelölt a pályán, és ezúttal az energiavisszanyerés sem jelent majd akkora fejtörést a sok kigyorsítás miatt, az előzés továbbra sem ígérkezik egyszerű feladatnak. A Hungaroringet gyakran „Monaco falak nélkül” jelzővel illetik, így a rajt- és a pályapozíció várhatóan ezúttal is döntő jelentőségű lesz.
A Pirelli szerint ugyanakkor a várható hőség stratégiai szempontból is érdekes versenyt eredményezhet, mivel az előzetes számításai szerint az egy- és a kétkiállásos taktika papíron közelebb kerül egymáshoz. A vasárnapi futam így könnyen igazi sakkjátszmává válhat, ugyanakkor valószínűsíthető, hogy a C3-as, C4-es és C5-ös keverékek közül a két keményebb lesz a preferált versenygumi.
A csapatoknak azt kell mérlegelniük, hogy érdemes-e feláldozni a pályapozíciót a frissebb abroncsokért, hiszen továbbra is az 1-es kanyar kínálja a legjobb és egyetlen igazi előzési lehetőséget. Ráadásul a turbulens levegőben autózva gyorsabban túlmelegedhetnek az abroncsok és maga a gép is. Egy jól időzített bokszkiállás, illetve adott esetben egy virtuális vagy valódi biztonsági autós szakasz így akár a futam végkimenetelét is meghatározhatja.
A Hungaroringen eddig összesen tizenkét alkalommal kellett korlátozást érvénybe léptetni, míg a piros zászló legutóbb a 2021-es kaotikus futamon került sor, amelyen Esteban Ocon pályafutása első győzelmét szerezte. A francia mellett Fernando Alonso és Oscar Piastri is Magyarországon állhatott fel először a dobogó legfelső fokára: a spanyol 2003-ban, míg az ausztrál 2024-ben érte el az áttörést.
Ami a történelmi múltat illeti, Hamilton nyolc győzelemmel vezeti az örökranglistát az egyik kedvenc vadászterületén. A hétszeres világbajnokon kívül a jelenlegi mezőnyből egyedül Verstappen tudott egynél több sikert aratni a helyszínen: a holland kétszer diadalmaskodott Mogyoródon. A korábban említett Ocon, Alonso és Piastri mellett Norris is hungaroringi győztesnek mondhatja magát, miután tavaly ő is megszerezte első sikerét Magyarországon.
ÖT FIATAL IS LEHETŐSÉGHEZ JUT A HUNGARORINGEN
|Mint beszámoltunk róla, több csapat is olyan versenyzőnek ad lehetőséget a hungaroringi nyitó edzésen, aki korábban legfeljebb két F1-es versenyen állt rajthoz. A Mercedesnél Frederik Vesti foglalhatja el Russell ülését, a McLarennél az F2 bajnoka Leonardo Fornaroli ülteti „kispadra” Piastrit, a Haasnál Hirakava Rjó vezet Oliver Bearman helyén, az Alpine-nál Paul Aron Franco Colapintót, míg a Cadillacnél Colton Herta Valtteri Bottast küldi bokszfalra.
Ami a jelenlegi formát illeti, továbbra is a Mercedes számít az első számú esélyesnek, de a várakozások szerint a Ferrari nemcsak igazi kihívóvá léphet elő, hanem ismét harcba szállhat a győzelemért is. Eközben a helyszínen az elmúlt két évben diadalmaskodó, összesen pedig rekordnak számító 13 hungaroringi sikerrel rendelkező McLaren, valamint a Red Bull is meglepetést okozhat, és izgalmassá teheti a szombati kvalifikációt vagy éppen a dobogós helyezésekért zajló küzdelmet.
Tekintve, milyen fontos az időmérő a Magyar Nagydíjon, érdekes tendencia, hogy az elmúlt öt évben egyszer sem a pole pozícióból induló versenyző ünnepelhetett a futam végén. A második helyről rajtolva kétszer, míg a harmadikról, a nyolcadikról és a tizedikről egy-egy alkalommal született győzelem. Az összes eddigi mogyoródi futamot figyelembe véve azonban továbbra is egyértelműen kirajzolódik, hogy meghatározó a jó rajtpozíció: a pole pozícióból tizenhat, míg az első rajtsorból összesen huszonnégy alkalommal nyertek.
Hamilton a hungaroringi pole-listát is vezeti: a brit kilenc alkalommal indulhatott az élről, ráadásul legutóbbi időmérős sikerét éppen a helyszínen jegyezte 2023-ban, még a Mercedes színeiben. Kronológiailag nézve pedig éppen hétszeres világbajnok korábbi csapattársa, Leclerc szerezte legutóbb a rajtelsőséget Mogyoródon, így a Ferrari két olyan versenyzővel várhatja az idei kvalifikációt, aki már szerzett pole pozíciót a technikás pályán.
ALBON ÉS STROLL IS JUBILÁL MAGYARORSZÁGON
|Alexander Albon a Williams színeiben a 100., míg Lance Stroll pályafutása 200. versenyére készül a Formula–1-ben. A thaiföldi pilóta a grove-i csapat történetének első századosa, míg a kanadai a királykategóriában mindössze a 25. versenyző, aki eléri a 200 versenyes mérföldkövet.
A Scuderia jelenlegi párosa mellett Alonso, Verstappen, Russell és Norris is indulhatott már az élről a Hungaroringen: az Aston Martin spanyolja kétszer, míg a Red Bull hollandja, illetve a Mercedes és a McLaren brit pilótája egy-egy alkalommal szerezte meg a pole pozíciót. Mindez azt jelenti, hogy az egyéni bajnoki összetettet 45 pont előnnyel vezető Antonelli a Magyar Nagydíjon egyelőre pole pozícióval és győzelemmel sem rendelkezik. Az olasz újoncévében már a Q2-ben kiesett az időmérőn, a futamon pedig a tizenötödik rajthelyről indulva az utolsó pontszerző pozícióban, tizedikként ért célba.
Figyelembe véve, hogy az idei pole pozíciós listát Antonelli vezeti hat rajtelsőséggel, míg Russell a fennmaradó négy időmérőn indulhatott az élről, a Mercedes továbbra is veretlennek számít a szombati kvalifikációkon. A kérdés már csak az, hogy a Hungaroringen is folytatódik-e a sorozat.
Míg a pole pozíciók tekintetében a Mercedes sikerszériája töretlen, a versenyeken a Ferrari már kétszer is felülkerekedett, ráadásul az elmúlt négy nagydíjon négy különböző győztest ünnepelhetett a közönség: Barcelonában Hamilton, Spielbergben Russell, Silverstone-ban Leclerc, míg legutóbb Spa-Francorchamps-ban Antonelli állhatott fel a dobogó felső fokára. A változatos sorozat így tovább folytatódhat egy újabb győztessel, de akár a Ferrari újabb sikerével is – az előzetes várakozások alapján utóbbira mutatkozik nagyobb esély a 41. Magyar Nagydíjon.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|7
|11
|179
|2.
|George Russell
|2
|5
|10
|154
|3.
|Lewis Hamilton
|1
|5
|12
|147
|4.
|Charles Leclerc
|1
|3
|10
|108
|5.
|Lando Norris
|–
|2
|9
|97
|6.
|Max Verstappen
|–
|2
|9
|76
|7.
|Oscar Piastri
|–
|2
|8
|72
|8.
|Isack Hadjar
|–
|–
|6
|52
|9.
|Pierre Gasly
|–
|1
|8
|42
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|8
|39
|11.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|6
|20
|12.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|13.
|Franco Colapinto
|–
|–
|5
|18
|14.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|2
|6
|15.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|16.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|17.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|333
|2.
|Ferrari
|255
|3.
|McLaren-Mercedes
|169
|4.
|Red Bull-Ford
|128
|5.
|Alpine-Mercedes
|60
|6.
|Racing Bulls-Ford
|59
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|6
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|41. MAGYAR NAGYDÍJ
|JÚLIUS 24., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|13.30–14.30
|2. szabadedzés
|17.00–18.00
|JÚLIUS 25., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚLIUS 26., VASÁRNAP
|A verseny (70 kör, 306.63 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00