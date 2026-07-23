A Ferrari favoritként készül a Magyar Nagydíjra? Russell számára még van visszaút?

A Ferrari számít a favoritnak a Magyarországon?

A Ferrari Silverstone-ban és Spa-Francorchamps-ban is nehéz hétvégére számított, mivel a két helyszín karakterisztikája kevésbé kedvezett az autójának, és felnagyította annak gyengeségeit. Ennek ellenére Angliában győzelmet és kettős dobogót ünnepelhetett, míg Belgiumban második és negyedik hellyel zárt. A csapat már korábban is a Hungaroringet jelölte meg az egyik legkedvezőbb pályájának, így az elmúlt futamhétvégéken mutatott teljesítménye alapján talán most először érkezhet valódi favoritként egy versenyhétvégére.

Charles Leclerc ugyanakkor figyelmeztetett: a Ferrarit Monacóban is fő esélyesnek tartották, mégis elmaradt az előzetes várakozásoktól, miközben a Mercedes ért el sikert a hercegség utcáin. A monacói pilóta, aki a Scuderia idei második győzelmét szerezte, és legutóbbi pole pozícióját éppen a tavalyi Magyar Nagydíjon érte el, nem akarja, hogy a csapat Mogyoródon is ugyanebbe a csapdába essen bele.

A maranellóiak csapatfőnöke, Frédéric Vasseur is óvatosságra intett, és kiemelte, a Ferrari nem úgy érkezik meg Magyarországra, mintha könnyű hétvége várna rá, hiszen ugyanúgy a nulláról kezdenek mindent, mint bármely más helyszínen. A francia szakember ugyanakkor hangsúlyozta, az előző két futamhétvégén mutatott jó forma nem kizárólag a külső körülmények szerencsés együttállásának volt köszönhető, hanem az Ausztriában bevetett új erőforrásnak és a folyamatos fejlesztéseknek is, amelyek érezhetően javították az autó beállíthatóságát.

A Ferrarinál bizakodásra adhat okot az is, hogy Lewis Hamilton különösen kedveli a magyar nyomvonalat, és a pole pozíciók, valamint a győzelmek számában is csúcstartónak számít a Hungaroringen. A hétszeres bajnok ráadásul nemcsak a helyszínen megszerzett elsőségek örökranglistáját vezeti kilenc pole pozícióval, hanem ez az F1 történetében is rekordnak számít: egyetlen másik versenyző sem tudott még ennyiszer az élről indulni ugyanazon a pályán.

Fejlesztésekkel készül a McLaren, változtat a Red Bull is

A Ferrarinak ennek ellenére is van oka az óvatosságra a hétvége előtt, hiszen a Mercedes összességében továbbra is a legerősebb csapatnak számít, miközben a McLaren és a Red Bull sem tétlenkedik. A Hungaroringen az elmúlt két évben kettős sikert szerző wokingiak átfogó fejlesztési csomaggal készülnek a nyári szünetet megelőző utolsó állomásra: a saját tervezésű Macarena-szárny mellett több aerodinamikai módosítás, illetve új padlólemez is érkezik az autóra.

A konstruktőri címvédő már Spa-Francorchamps-ban is erős formát mutatott, noha ezt az eredmények nem feltétlenül tükrözték. Lando Norris az időmérőn a legjobb helyekért harcolt, majd a motorbüntetése miatt a tizenharmadik pozícióból rajtolva hetedikként zárt úgy, hogy a verseny tizenhárom leggyorsabb köre az ő nevéhez fűződött. Oscar Piastri eközben ötödikként ért célba, annak ellenére, hogy a Leclerc-rel történt ütközés során megsérült a padlólemeze, ami a becslések szerint körönként két-három tizedmásodperces veszteséget okozott.

A Red Bull eközben visszahozza a Belga Nagydíjra leszerelt Macarena-szárnyát, igaz, nem teljesen az eredeti specifikációban, hiszen a csapatnak reagálnia kellett a megbízhatósági aggályokra. A „vörös bikák” 2022-ben és 2023-ban is győzelmet arattak Magyarországon Max Verstappen révén úgy, hogy a holland még egyszer sem indult a pole pozícióból a helyszínen. A holland 2022-ben a tizedik helyről indulva aratott emlékezetes győzelmet, és nála rosszabb pozícióból mindössze két versenyző tudott nyerni Mogyoródon: Nigel Mansell és Jenson Button. Előbbi 1989-ben a 12., míg utóbbi 2006-ban a 14. rajthelyét váltotta a dobogó felső fokára.

A nagycsapatok mellett a kisebb istállók frissítései is figyelmet érdemelnek: a Racing Bulls és az Aston Martin is előrelépésre készül. A faenzaiaknál Arvid Lindblad után Liam Lawson is megkapja a frissítéseket, és arra lehet számítani, hogy a csapat kettős pontszerzésért küzdhet, míg a silverstone-iakra az év egyik legfontosabb hétvégéje vár…

Meghatározó hétvége előtt áll az Aston Martin

Óriási várakozás előzte meg az Aston Martin idei szereplését, hiszen az Adrian Neweyval és több más neves szakemberrel megerősített istállót sokan az élmezőnybe, sőt akár a bajnoki küzdelembe várták. A Hondával kötött együttműködés azonban rémálomszerűen indult, miközben az AMR26 aerodinamikai teljesítménye sem felelt meg a várakozásoknak. A helyzet súlyosságát jelezte, hogy a silverstone-iak eleinte teljes futamtávot sem tudtak teljesíteni, ráadásul a mezőnyhöz idén csatlakozó Cadillac is verte őket.

Noha a japán motorgyártó folyamatos változtatásokkal igyekezett reagálni, az autóra eddig nem érkezett átfogó fejlesztési csomag. A tervezőlegenda bevallása szerint fájdalmas volt nézni, ahogyan az ellenfelek sorra hozzák az újításokat, de tudatos döntés volt a részükről, hogy Magyarországon időzítik a frissítéseket. A csapat jelentősen átdolgozott autóval érkezik a Hungaroringre: az AMR26 tömegén is faragtak, miközben az átfogó aerodinamikai csomag és a karosszériát érintő változtatások miatt új töréstesztnek is alá kellett vetni a gépet.

Az előzetes becslések szerint az Aston Martin akár jelentős, körönként két másodperc körüli javulást is elérhet az újításokkal. Fontos kiemelni, hogy az istálló nem azonnali megváltást, hanem mindenekelőtt visszaigazolást keres a fejlesztésekkel: azt szeretné látni, hogy jó irányba indult-e el. A Hungaroring ebből a szempontból különösen értékes visszajelzést adhat, hiszen a pálya jellegéből fakadóan háttérbe szorul a motorteljesítmény szerepe, így jobban kirajzolódhatnak az autó valódi erősségei és gyengeségei.

A silverstone-iaknak így a nyári szünetben elegendő idő áll majd rendelkezésükre, hogy kiértékeljék a fejlesztési csomag első tapasztalatait, mielőtt a Holland Nagydíjon megérkezik a Honda továbbfejlesztett erőforrása.

Zárul az ADUO-rendszer második értékelési szakasza

Noha a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) az idén bevezetett ADUO-rendszer első értékelési szakaszának eredményeit sem hozta nyilvánosságra, a Magyar Nagydíjjal már a második mérési időszak is lezárul, így a nyári szünetben újabb fontos adatok állnak majd rendelkezésre a gyártók motorteljesítményéről.

Az ADUO-rendszer hónapok óta szolgáltat központi témát, és főleg azóta kikerülhetetlen a résztvevők körében, hogy az első periódusban meglepetésre a Red Bull Forddal közösen fejlesztett motorját minősítették a legerősebbnek, miközben a mindkét bajnokságot nagy előnnyel vezető Mercedes hajtáslánca több mint két százalékkal rosszabbnak ítéltetett. A „vörös bikák” így fejlesztési lehetőség nélkül maradtak, míg az „ezüstnyilak” az idei, illetve a következő évre is kaptak egy-egy esélyt az előrelépésre.

A Red Bull természetesen megtámadta az eredményt, és az értékek ellenőrzését kérte, de a szövetség azóta sem foglalt hivatalosan állást az ügyben. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff múlt hétvégén ráadásul kijelentette, hogy az övék a legerősebb motor, amit a Red Bull sem hagyott szó nélkül. Az osztrákokat irányító Laurent Mekies kiemelte, ő is a Mercedes hajtásláncát tartja a legerősebbnek, ami az elmúlt futamhétvégéken is megmutatkozott, így érdeklődve várja a következő értékelési szakasz eredményét.

A Red Bull Powertrains abban az esetben kaphat újabb fejlesztési lehetőséget, ha a második periódusban a belső égésű motor teljesítményének hátrányát legalább két százalékra értékelik. Amennyiben ez bekövetkezik, különösen érdekes kérdés lesz, miként változhatott ekkorát a kép úgy, hogy a Mercedes a Monacói és a Magyar Nagydíj közötti időszakban nem vetett be új motorspecifikációt. Egy ilyen eredmény ugyanis azt sugallná, hogy az első értékelési periódus nem feltétlenül tükrözte pontosan a valós erőviszonyokat, vagy az azóta rendelkezésre álló adatok alapján jelentősen módosult a gyártók közötti különbség megítélése.