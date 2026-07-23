Szemerkélő eső fogadta a pilótákat a Hungaroringen – minden kész a Magyar Nagydíjra

Noha manapság már minden nagydíjon jóval később kezdődnek az éremi programok az F1-ben, mint az elmúlt években, csütörtök délelőtt a Hungaroring paddockjában sétálva azért már belebotlottunk néhány „koránkelő” versenyzőbe. Vannak, akik a mai napig szilárdan hiszik, hogy megéri minél előbb akklimatizálódni a nagydíjhelyszínen, és bár a pályabejárás korántsem annyira divatos, mint néhány évvel ezelőtt, azért akadnak még kivételek. A Hungaroring aszfaltján azért is nagy volt az élet, mert a juniorkategóriák (F2, F3) képviselői még lelkesen sétálnak csütörtökön, és persze néhány csapattag kerékpárral is szívesen körbe tekeri a vonalvezetést.

Fotó: Szabó Miklós

Az eső egyébként nem sokáig szemerkélt, és egy idő után a szürke égbolt is kiderült, de azért ez is jelzi, hogy a mogyoródi dombok között a hétvége folyamán bármikor változhatnak a körülmények. Ez a tavalyi időmérőn is így volt, pedig az a nap óriási hőséggel indult – az izgalmak szempontjából nem bánnánk, ha idén is valami hasonlóban lenne részünk. Egyébként, ahogy keddi cikkünkben „ígértük”, csütörtökre valóban elkészült minden a Hungaroring paddockjában és boxutcájában, teljes pompájukban ragyognak a csapatok monumentális motorhome-jai, ahogy a garázsfelszerelések is a helyükre kerültek.

Fotó: Szabó Miklós

A pálya irányítói a szurkolókról sem feledkeztek meg – azoknak, akiknek, nincs lehetőségük kilátogatni a hétvége további részében, külön vásárolhatnak csütörtöki belépőt a szukolói zónába (nagyjából 13 ezer forintnak megfelelő euróért), és élvezhetik a programokat, F1-es játékokat, kiegészítő tevékenységeket. A délután egyik fénypontja számukra az lehet, amikor a szurkolói színpadon testközelbe kerülhetnek az F2-es, F3-as pilótákhoz, de a magyar autóversenyzés képviselői is eljönnek, sőt, Kapu Tibor űrhajóssal is találkozni lehet. Akik szemfülesek voltak, és hamar lecsaptak a „High Speed test” jegyekre, azok a délutáni boxutca-látogatáson is részt vehetnek, vagyis hiába beszélünk „nulladik” napról, látszik, hogy csütörtökön a versenyzőknek, a médiaképviselőknek és a rajongóknak is bőven lesz mit csinálniuk.