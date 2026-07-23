Nemzeti Sportrádió

Mozgócéllövő-vb: újabb magyar negyedik hely Tallinnban

2026.07.23. 13:30
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Farkasné Keczeli Bianka (első sor, középen) a negyedik helyet szerezte meg (Fotó: Hungarian Shooting Federation/Facebook)
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Farkasné Keczeli Bianka mozgócéllövő vb lövészet
Farkasné Keczeli Bianka negyedik lett a nők 10 méteres 30+30 lövéses normál versenyszámában az észtországi Tallinnban zajló mozgócéllövő-világbajnokságon.

A hazai szövetség tájékoztatása szerint a magyar lövő az elődöntőben a későbbi győztes kazah Fatima Irnazarovától kapott ki 6–2-re, majd a bronzmérkőzésen a szintén kazah Zuhra Irnazarovától 6–4-re. Az alapversenyben 568 kört lőtt, amivel a harmadik helyen végzett, és így jutott el az éremmeccsig.

A férfiaknál ugyanebben a versenyszámban Boros László 15. lett 555 körrel, Sike József a 17. (552), Tasi Tamás pedig a 21. (539) helyen zárt. Az aranyérmet az örmény Gor Hacsaturjan nyerte meg. A magyar hármas 1646 körrel ötödik lett, az első helyen Örményország végzett.

Farkasné Keczeli Biankához hasonlóan egy nappal korábban a magyar férfi csapat is a negyedik helyet szerezte meg a 10 méteres 40 vegyes versenyszámban.
 

 

Farkasné Keczeli Bianka mozgócéllövő vb lövészet
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