Nemzeti Sportrádió

Marozsán, Udvardy, Bondár és Gálfi is javított a tenisz-világranglistán

2026.06.29. 10:20
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Marozsán Fábián első ATP-torna-döntője még várat magára (Fotó: Imago Images)
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tenisz Udvardy Panna Marozsán Fábián
Marozsán Fábián, Udvardy Panna, Bondár Anna és Gálfi Dalma javított, Fucsovics Márton pozíciója viszont változatlan maradt a teniszezők világranglistáján.

A férfiaknál a legelőkelőbben jegyzett magyar játékos továbbra is – a mallorcai elődöntőjének köszönhetően – kilenc helyet előrelépve 53. Marozsán, míg Fucsovics maradt a 76. helyen. A héten mind a ketten a wimbledoni bajnokság főtáblás küzdelmeiben lesznek érdekeltek, párosban pedig együtt indulnak. A londoni selejtezőben kiesett Piros Zsombor három helyet javítva a 169.

Az éllovas változatlanul az olasz Jannik Sinner, mögötte a spanyol Carlos Alcaraz és a Roland Garros-bajnok német Alexander Zverev következik.

A nőknél továbbra is Udvardy a legjobb magyar, aki két helyet javítva jelenleg a 69., míg az egyet fellépő Bondár a 74. A wimbledoni kvalifikációban búcsúzó Gálfi négy hellyel feljebb kerülve jelenleg a 111.

Az első helyen továbbra is a fehérorosz Arina Szabalenka áll a kazah Jelena Ribakinát és a lengyel Iga Swiateket megelőzve.

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tenisz Udvardy Panna Marozsán Fábián
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