Marozsán magabiztos győzelemmel kezdett Wimbledonban

Marozsán Fábián ellenfele Thiago Tirante volt, aki 55. a világranglistán, tehát csak két hellyel áll hátrébb, mint a magyar játékos. Bár a rangsorban közel vannak egymáshoz, még sohasem mérkőztek meg egymással, és ugyan az argentin teniszező neve nem feltétlenül csenghet túl ismerősen sokaknak, a római szereplése mindenképp megsüvegelendő volt. A 25 éves versenyző a nyolcaddöntőig jutott a mestertornán, és két kiemeltet búcsúztatott közben, Cameron Norrie-t és Flavio Cobollit, de Ben Sheltont is megverte már idén.

Tirante először szerepelhetett Wimbledonban a főtáblán, de rögtön az első gémben bréklabdához jutott, ám ezt Marozsán hárította. Ezt követően még egy-egy bréklehetőség adódott a felek előtt, majd a Vasas SC versenyzője a legjobbkor, 6:5-ös vezetésénél elvette ellenfele szervagémjét. A második szett első játéka ismét nehezen alakult a magyar játékosnak, ám két bréklabdát hárított, majd 2:1-nél brékelőnybe került. 5:2-nél két szettlabdája is volt Marozsánnak, ezekkel még nem tudott élni, de adogatóként love game-mel zárta le a játszmát.

A harmadik felvonásban is elég volt egy brék Marozsánnak, és csupán egy bréklabdát kellett hárítania az egész szett alatt. 5:4-nél a mérkőzésért adogathatott éljátékosunk, s ugyan egy rontással kezdett, megfordította a játékot. Az első meccslabdát Tirante még egy tenyeres kereszttel hárította, a másodikat viszont már nem tudta, így Marozsán 2 óra 13 perc alatt megnyerte a találkozót. Honfitársunk jó statisztikai mutatókat produkált az összecsapáson, 22 ki nem kényszerített hiba mellett 43 nyerőt ütött, az első szerváját 78 százalékban beütötte, s emögött a pontokat 74 százalékban meg is nyerte – erre lehet építeni.

Marozsánra a második körben a spanyol Alejandro Davidovich vagy az argentin Juan Manuel Cerúndolo vár.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

FÉRFI EGYES

1. FORDULÓ

Marozsán Fábián–Thiago Tirante (argentin) 7:5, 6:3, 6:4